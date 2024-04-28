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Прохожий написав:rjkz подскажите а есть вообще такое явление как "мексиканский язык"?) а акурту бы писать сценарии для малобюджетных фильмов/боевиков)))
Жизнь - она такая. Сценарии круче, чем в кино. История не выдумана: рассказали вчера участники событий. И это я еще не все пересказал. Рад, что всем понравилось. Основная идея была рассказать, что не все просто в "Стране чудес..."
Там еще был интересный момент: я все не мог понять, какой у участников событий статус в США - ведь просто так и жить не будешь, и сдавать на водителя-дальнобойщика, и официально (вроде как) работать. Оказалось, что подана петиция на получение Green-card (мать одного из участников событий живет в США), но «что-то пошло не так». Ну а вообще реально сейчас в печали пребывают. Ну и «малобюджетным» фильмом сложно назвать: реально очень состоятельные люди по «прошлой жизни» (в основном за счет мамы жены неудавшегося дальнобойщика), жена неудавшегося дальнобойщика в ужасе от того, что оставаться в США далее невозможно, но и вернуться в Украину невозможно, так как муж однозначно рвется на фронт… Вот вам и сценарий для фильма. Боевика. Жизнь - она круче…
P.S. Для специалистов по языкам народов мира: «Испанский язык в Мексике (исп. Español mexicano) — группа наречий, диалектов и социолектов, составляющих особый языковой вариант испанского языка в Мексике и опирающихся на языковую норму мексиканской столицы — города Мехико, которая является литературным стандартом этого варианта (приведена цитата из открытого источника).
Так то вот: «Español mexicano». Так «испанский», или «мексиканский» язык у мигрантов в США из Мексики - еще и в том штате, где "особый американский язык" и жители западных штатов США НЕ очень хорошо понимают речь жителей штатов Южная Каролина и Северная Каролина? Так что в моем тексте оправданно применен термин в отношении «группа наречий, диалектов и социолектов, составляющих особый языковой вариант испанского языка».
Приятно, что обратили внимание.
Это примерно, как в Закарпатье называть украинский языком тот язык, на котором говорят местные жители (например, лично я НИЧЕГО не понимал из того, что говорили люди, которых я подвозил по трассе к самому известному в Украине озеру). Ну или - например - я как, житель Львова - на каком языке для харьковчанина напишу ось такі фрази: "Алярм! Бігме! Цей akurt - справжній андрус і батяр! Бігме! Він несе бздуру, що у Львівській "Taco Taco Taqueria" не подають всього за 330 гривень "Taco Amigo"! Вар’ят! Не інакше повна гальба гари була. Думає, як є полярус, кашкет та камізелька - то вже можна і не кремпуватися.... Бздура! Кумпель не дасть пащекувати!"
Ну или, например, как-то в Румынии в ресторане обслуживала официантка - как оказалось - девушка из Молдовы, и я спросил о том, чем отличается молдавский язык от румынского (алфавит разный). Она подумала и ответила: «Это тот же румынский, но как жаргонный». Вот вам и "мексиканский язык" бывших мексиканцев в США... с "американским акцентом"... Español mexicano...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 28 кві, 2024 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:rjkz подскажите а есть вообще такое явление как "мексиканский язык"?) а акурту бы писать сценарии для малобюджетных фильмов/боевиков)))
Жизнь - она такая. Сценарии круче, чем в кино. История не выдумана: рассказали вчера участники событий. И это я еще не все пересказал. Рад, что всем понравилось.
Там еще был интересный момент: я все не мог понять, какой у участников событий статус в США - ведь просто так и жить не будешь, и сдавать на водителя-дальнобойщика, и официально (вроде как) работать. Оказалось, что подана петиция на получение Green-card (мать одного из участников событий живет в США), но «что-то пошло не так». Ну а вообще реально сейчас в печали пребывают. Ну и «малобюджетным» фильмом сложно назвать: реально очень состоятельные люди по «прошлой жизни» (в основном за счет мамы жены неудавшегося дальнобойщика), жена в ужасе от того, что оставаться в США далее невозможно, но и вернуться в Украину невозможно, так как муж однозначно рвется на фронт… Вот вам и сценарий для фильма. Жизнь - она круче…
P.S. Для специалистов по языкам народов мира: «Испанский язык в Мексике (исп. Español mexicano) — группа наречий, диалектов и социолектов, составляющих особый языковой вариант испанского языка в Мексике и опирающихся на языковую норму мексиканской столицы — города Мехико, которая является литературным стандартом этого варианта (приведена цитата из открытого источника). Так то вот: «Español mexicano». Так «испанский», или «мексиканский»? Так что в моем тексте законно применен термин в отношении «группа наречий, диалектов и социолектов, составляющих особый языковой вариант испанского языка». За последние 2 недели я лично посетил два мексиканских ресторана в двух разных штатах США и не мене 2-х раз "общался" с мексиканскими работниками. Конечно, я не мог отличить «настоящий испанский язык» от «ненастоящего», потому и написал так, как написал. Приятно, что обратили внимание.
Это примерно, как в Закарпатье называть украинский языком тот язык, на котором говорят местные жители(например, лично я НИЧЕГО не понимал из того, что говорили люди, которых я подвозил по трассе к самому известному в Украине озеру). Ну или, например, как-то в Румынии в ресторане обслуживала официантка - девушка из Молдовы, и я спросил о том, чем отличается молдавский язык от румынского (даже алфавит разный). Она подумала и ответила: «Это тот же румынский, но как жаргонный».
Они приехали по Ю4Ю, это не иммиграционный статус. "Мама одного из участников" - это не основание для получения ГК. Оно не могло "пойти так". Для получения ГК "из-за мамы" существуют программы по воссоединению семей. Мама подает на взрослого сына, женатого. Проходит каких-то 10+ лет для такого типа воссоединения и ГК в кармане. Другой сценарий - переход на ТПС, получение эдвансд пароля и, если не повезет, бесконечная игра в Лотерею ГК.
rjkz написав:Они приехали по Ю4Ю, это не иммиграционный статус. "Мама одного из участников" - это не основание для получения ГК. Оно не могло "пойти так". Для получения ГК "из-за мамы" существуют программы по воссоединению семей. Мама подает на взрослого сына, женатого. Проходит каких-то 10+ лет для такого типа воссоединения и ГК в кармане. Другой сценарий - переход на ТПС, получение эдвансд пароля и, если не повезет, бесконечная игра в Лотерею ГК.
Ну вот то-то и оно... Может, и 10 лет... 10 лет - если пытается получить ГК брат/сестра на основании родственника под названием "брат/сестра". До 1 года - если петицию подает сын/дочь для матери/отца, которые УЖЕ находятся в США. Примерно 1,5 года - тоже, но мать/отец НЕ находятся на территории США. До 5-ти лет, если муж подает петицию относительно жены, которая НЕ находится в США. Менее года, если жена находится в США и брак заключен на территории США.
Когда я в США неделю назад сказал фразу "Получить ГК по воссоединению семьи" то граждане США плевались и ругались. И сказали, что это неверная терминология. На тему "Испанский язык" у "бывшего мексиканца", живущего - возможно нелегально - в США. Можно подать петицию о получении ГК. А вот основание может быть разным:
File the Necessary Petition Most categories require a qualifying family member or employer to first file a petition on your behalf. For family or employment categories, the sponsor files Form I-130 (Petition for Alien Relative) and for employment-based green cards, file Form I-140 (Immigrant Petition for Alien Worker). https://www.boundless.com/immigration-r ... n%20Worker).
Вот про это тоже говорил с "нашими" в прошлую субботу в штате SC:
rjkz написав:Другой сценарий - переход на ТПС, получение эдвансд пароля и, если не повезет, бесконечная игра в Лотерею ГК.
Такой очень крепкий и по виду явно очень здоровый человечек лет 40 сказал мне, что он именно на таком "статусе". Как "пастор" придуманной/организованной коллективом какой-то якобы украинско-американской церкви. Очень приглашали посетить их церковь в прошлое воскресенье. Не поехал: уж очень - извините за такое слово - рожи - у ребят были "хитрые"... А говорили чистою українською "солов'їною"...
Бетон написав:в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты. и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове. зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев
Что ты бред пишешь, придурок? Ты уже всю военную ветку засрал, обиженный судьбой