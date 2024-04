Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Нед 28 кві, 2024 21:33 Прохожий написав: rjkz

подскажите а есть вообще такое явление как "мексиканский язык"?)

Жизнь - она такая.

Сценарии круче, чем в кино.

История не выдумана: рассказали вчера участники событий. И это я еще не все пересказал.

Рад, что всем понравилось.

Основная идея была рассказать, что не все просто в "Стране чудес..."



Там еще был интересный момент: я все не мог понять, какой у участников событий статус в США - ведь просто так и жить не будешь, и сдавать на водителя-дальнобойщика, и официально (вроде как) работать.

Оказалось, что подана петиция на получение Green-card (мать одного из участников событий живет в США), но «что-то пошло не так».

Ну а вообще реально сейчас в печали пребывают.

Ну и «малобюджетным» фильмом сложно назвать: реально очень состоятельные люди по «прошлой жизни» (в основном за счет мамы жены неудавшегося дальнобойщика), жена неудавшегося дальнобойщика в ужасе от того, что оставаться в США далее невозможно, но и вернуться в Украину невозможно, так как муж однозначно рвется на фронт…

Вот вам и сценарий для фильма. Боевика. Жизнь - она круче…



P.S. Для специалистов по языкам народов мира:

«Испанский язык в Мексике (исп. Español mexicano) — группа наречий, диалектов и социолектов, составляющих особый языковой вариант испанского языка в Мексике и опирающихся на языковую норму мексиканской столицы — города Мехико, которая является литературным стандартом этого варианта (приведена цитата из открытого источника).



Так то вот: «Español mexicano». Так «испанский», или «мексиканский» язык у мигрантов в США из Мексики - еще и в том штате, где "особый американский язык" и жители западных штатов США НЕ очень хорошо понимают речь жителей штатов Южная Каролина и Северная Каролина?

Так что в моем тексте оправданно применен термин в отношении «группа наречий, диалектов и социолектов, составляющих особый языковой вариант испанского языка».



Приятно, что обратили внимание.



Это примерно, как в Закарпатье называть украинский языком тот язык, на котором говорят местные жители (например, лично я НИЧЕГО не понимал из того, что говорили люди, которых я подвозил по трассе к самому известному в Украине озеру).

Ну или - например - я как, житель Львова - на каком языке для харьковчанина напишу ось такі фрази:

"Алярм! Бігме! Цей akurt - справжній андрус і батяр! Бігме! Він несе бздуру, що у Львівській "Taco Taco Taqueria" не подають всього за 330 гривень "Taco Amigo"! Вар’ят! Не інакше повна гальба гари була. Думає, як є полярус, кашкет та камізелька - то вже можна і не кремпуватися.... Бздура! Кумпель не дасть пащекувати!"



Ну или, например, как-то в Румынии в ресторане обслуживала официантка - как оказалось - девушка из Молдовы, и я спросил о том, чем отличается молдавский язык от румынского (алфавит разный). Она подумала и ответила: «Это тот же румынский, но как жаргонный».

Вот вам и "мексиканский язык" бывших мексиканцев в США... с "американским акцентом"...

Повідомлень: 9633 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3576 раз. Подякували: 1262 раз. Додано: Нед 28 кві, 2024 23:03 akurt написав: Прохожий написав: rjkz

подскажите а есть вообще такое явление как "мексиканский язык"?)

Жизнь - она такая.

Сценарии круче, чем в кино.

История не выдумана: рассказали вчера участники событий. И это я еще не все пересказал.

Рад, что всем понравилось.



Там еще был интересный момент: я все не мог понять, какой у участников событий статус в США - ведь просто так и жить не будешь, и сдавать на водителя-дальнобойщика, и официально (вроде как) работать.

Оказалось, что подана петиция на получение Green-card (мать одного из участников событий живет в США), но «что-то пошло не так».

Ну а вообще реально сейчас в печали пребывают.

Ну и «малобюджетным» фильмом сложно назвать: реально очень состоятельные люди по «прошлой жизни» (в основном за счет мамы жены неудавшегося дальнобойщика), жена в ужасе от того, что оставаться в США далее невозможно, но и вернуться в Украину невозможно, так как муж однозначно рвется на фронт…

Вот вам и сценарий для фильма. Жизнь - она круче…



P.S. Для специалистов по языкам народов мира:

«Испанский язык в Мексике (исп. Español mexicano) — группа наречий, диалектов и социолектов, составляющих особый языковой вариант испанского языка в Мексике и опирающихся на языковую норму мексиканской столицы — города Мехико, которая является литературным стандартом этого варианта (приведена цитата из открытого источника).

Так то вот: «Español mexicano». Так «испанский», или «мексиканский»?

Так что в моем тексте законно применен термин в отношении «группа наречий, диалектов и социолектов, составляющих особый языковой вариант испанского языка». За последние 2 недели я лично посетил два мексиканских ресторана в двух разных штатах США и не мене 2-х раз "общался" с мексиканскими работниками. Конечно, я не мог отличить «настоящий испанский язык» от «ненастоящего», потому и написал так, как написал. Приятно, что обратили внимание.



Это примерно, как в Закарпатье называть украинский языком тот язык, на котором говорят местные жители(например, лично я НИЧЕГО не понимал из того, что говорили люди, которых я подвозил по трассе к самому известному в Украине озеру).

Они приехали по Ю4Ю, это не иммиграционный статус.

"Мама одного из участников" - это не основание для получения ГК.

Оно не могло "пойти так".

Для получения ГК "из-за мамы" существуют программы по воссоединению семей.

Мама подает на взрослого сына, женатого. Проходит каких-то 10+ лет для такого типа воссоединения и ГК в кармане.

Повідомлень: 16603 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5214 раз. Додано: Нед 28 кві, 2024 23:33 rjkz написав:

"Мама одного из участников" - это не основание для получения ГК.

Оно не могло "пойти так".

Для получения ГК "из-за мамы" существуют программы по воссоединению семей.

Мама подает на взрослого сына, женатого. Проходит каких-то 10+ лет для такого типа воссоединения и ГК в кармане.

Ну вот то-то и оно... Может, и 10 лет...

10 лет - если пытается получить ГК брат/сестра на основании родственника под названием "брат/сестра".

До 1 года - если петицию подает сын/дочь для матери/отца, которые УЖЕ находятся в США.

Примерно 1,5 года - тоже, но мать/отец НЕ находятся на территории США.

До 5-ти лет, если муж подает петицию относительно жены, которая НЕ находится в США.

Менее года, если жена находится в США и брак заключен на территории США.



Когда я в США неделю назад сказал фразу "Получить ГК по воссоединению семьи" то граждане США плевались и ругались.

И сказали, что это неверная терминология. На тему "Испанский язык" у "бывшего мексиканца", живущего - возможно нелегально - в США.

Можно подать петицию о получении ГК. А вот основание может быть разным:



File the Necessary Petition

Most categories require a qualifying family member or employer to first file a petition on your behalf . For family or employment categories, the sponsor files Form I-130 (Petition for Alien Relative) and for employment-based green cards, file Form I-140 (Immigrant Petition for Alien Worker).

https://www.boundless.com/immigration-r ... n%20Worker ).



Вот про это тоже говорил с "нашими" в прошлую субботу в штате SC:

rjkz написав: Другой сценарий - переход на ТПС, получение эдвансд пароля и, если не повезет, бесконечная игра в Лотерею ГК. Другой сценарий - переход на ТПС, получение эдвансд пароля и, если не повезет, бесконечная игра в Лотерею ГК.

Такой очень крепкий и по виду явно очень здоровый человечек лет 40 сказал мне, что он именно на таком "статусе".

Как "пастор" придуманной/организованной коллективом какой-то якобы украинско-американской церкви. Очень приглашали посетить их церковь в прошлое воскресенье.

Не поехал: уж очень - извините за такое слово - рожи - у ребят были "хитрые"...

akurt

Повідомлень: 9633 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3576 раз. Подякували: 1262 раз.

Додано: Пон 29 кві, 2024 00:31 Бетон написав:

и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.

Что ты бред пишешь, придурок?

Starikan 2 Повідомлень: 19771 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2611 раз. Подякували: 3158 раз. Додано: Пон 29 кві, 2024 00:51 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав:

Мама подает на взрослого сына, женатого. Проходит каких-то 10+ лет для такого типа воссоединения и ГК в кармане.

Мой одноклассник лет 6 назад поехал в США к младшему брату.

Какое там ГК, он уже гражданин!

Всё время жаловался, что язык от него отскакивает. Вопрос - как он сдал экзамен на гражданство? В школе был тупой, в 9 класс его не взяли.

Подробностей не знаю, может, оформлялся как еврейский беженец от бЕндеровцев.



Starikan 2 Повідомлень: 19771 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2611 раз. Подякували: 3158 раз. Додано: Пон 29 кві, 2024 00:59 Shaman написав:



katso

Повідомлень: 1097 З нами з: 16.05.12 Подякував: 116 раз. Подякували: 242 раз.

