Starikan написав: rjkz написав:
Для получения ГК "из-за мамы" существуют программы по воссоединению семей.
Мама подает на взрослого сына, женатого. Проходит каких-то 10+ лет для такого типа воссоединения и ГК в кармане.
Другой сценарий - переход на ТПС, получение эдвансд пароля и, если не повезет, бесконечная игра в Лотерею ГК.
Мой одноклассник лет 6 назад поехал в США к младшему брату.
Какое там ГК, он уже гражданин
!
Всё время жаловался, что язык от него отскакивает. Вопрос - как он сдал экзамен на гражданство? В школе был тупой, в 9 класс его не взяли.
Подробностей не знаю, может, оформлялся как еврейский беженец от бЕндеровцев.
Насчет моего сына - он в Штатах примерно 8 лет, постоянно работает, но ГК получил только через 3 года пребывания, на гражданство - только в будущем году.
6 лет назад приехал и с паспортом - это какое-то уникальное стечение обстоятельств.
Надо быть резидентом 4 года и 9 месяцев (это правильный срок, а не то, что многие говорят 5 лет) для того, чтобы появилось право подачи на гражданство.
Заполнение аппликейшн, ожидание, сдача экзамена, если сдача с первого раза, то месяца 3 минимум ожидание и приведение к присяге. После этого по почте приходит паспорт. С момента приведения к присяге, человек считается гражданином США.
Учитывая очереди между заполнением аппликейшн и назначением экзамена, то это от полугода в каких-то не иммиграционных штатах.
Теоретически в 6 лет можно уложиться.
В этом процессе не имеет значения по какой программе человек приехал, имеет значение срок пребывания в статусе резидента. Непрерывный срок пребывания.
С 2024 года важным стал уровень владения Инглишем, до этого это не было критерием отказа.
Упппс. Поправка. ВАШ ОДНОКЛАССНИК!.
То есть, ему тоже 77 лет. Тогда по назначению врача экзамен сводится к формальности. В медицинском заключении врач пишет, что ввиду возраста, человек не в состоянии выучить язык и запомнить ответы на вопросы экзамена.
У моих друзей родственник (тоже из Харькова) приехал и через примерно тоже 6 лет получил гражданство.