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#<1 ... 2097209820992100 Додано: Пон 29 кві, 2024 00:59 Shaman написав: Ізраіль весь час свого існування під обстрілами. це теж ненормальна країна й звідти треба їхати? більшість громадян залишається Ізраіль весь час свого існування під обстрілами. це теж ненормальна країна й звідти треба їхати? більшість громадян залишається



Израиль по размеру как Киевская область. Масштабы Израиля совсем другие, для нас смешные и непонятные - я был там, условно вот тут ох опасно сюда любят ходить террористы а за углом уже нет а наоборот совместные израильско-арабские кафе где днем и ночью гуляют. И да, выезд из Израиля всегда был свободен, и в Израиле вообще всего один (!) аэропорт, и он не прекращал работу никогда, и в армию людей там не тащат а служба почетна потому что служивших охотнее берут на работу, при этом для уже работающих людей есть возможность служить только раз в неделю (!). Короче другая планета - сравнивать Украину с Израилем ну это как сравнивать лечение ОРВИ и гепатита, а что и то и то вирус. Израиль по размеру как Киевская область. Масштабы Израиля совсем другие, для нас смешные и непонятные - я был там, условно вот тут ох опасно сюда любят ходить террористы а за углом уже нет а наоборот совместные израильско-арабские кафе где днем и ночью гуляют. И да, выезд из Израиля всегда был свободен, и в Израиле вообще всего один (!) аэропорт, и он не прекращал работу никогда, и в армию людей там не тащат а служба почетна потому что служивших охотнее берут на работу, при этом для уже работающих людей есть возможность служить только раз в неделю (!). Короче другая планета - сравнивать Украину с Израилем ну это как сравнивать лечение ОРВИ и гепатита, а что и то и то вирус. katso

Повідомлень: 1095 З нами з: 16.05.12 Подякував: 116 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2024 03:24 Starikan написав: rjkz написав: Для получения ГК "из-за мамы" существуют программы по воссоединению семей.

Мама подает на взрослого сына, женатого. Проходит каких-то 10+ лет для такого типа воссоединения и ГК в кармане.

Другой сценарий - переход на ТПС, получение эдвансд пароля и, если не повезет, бесконечная игра в Лотерею ГК. Для получения ГК "из-за мамы" существуют программы по воссоединению семей.Мама подает на взрослого сына, женатого. Проходит каких-то 10+ лет для такого типа воссоединения и ГК в кармане.Другой сценарий - переход на ТПС, получение эдвансд пароля и, если не повезет, бесконечная игра в Лотерею ГК.

Мой одноклассник лет 6 назад поехал в США к младшему брату.

Какое там ГК, он уже гражданин!

Всё время жаловался, что язык от него отскакивает. Вопрос - как он сдал экзамен на гражданство? В школе был тупой, в 9 класс его не взяли.

Подробностей не знаю, может, оформлялся как еврейский беженец от бЕндеровцев.



Насчет моего сына - он в Штатах примерно 8 лет, постоянно работает, но ГК получил только через 3 года пребывания, на гражданство - только в будущем году. Мой одноклассник лет 6 назад поехал в США к младшему брату.Какое там ГК, он ужеВсё время жаловался, что язык от него отскакивает. Вопрос - как он сдал экзамен на гражданство? В школе был тупой, в 9 класс его не взяли.Подробностей не знаю, может, оформлялся как еврейский беженец от бЕндеровцев.Насчет моего сына - он в Штатах примерно 8 лет, постоянно работает, но ГК получил только через 3 года пребывания, на гражданство - только в будущем году.



6 лет назад приехал и с паспортом - это какое-то уникальное стечение обстоятельств.

Надо быть резидентом 4 года и 9 месяцев (это правильный срок, а не то, что многие говорят 5 лет) для того, чтобы появилось право подачи на гражданство.

Заполнение аппликейшн, ожидание, сдача экзамена, если сдача с первого раза, то месяца 3 минимум ожидание и приведение к присяге. После этого по почте приходит паспорт. С момента приведения к присяге, человек считается гражданином США.

Учитывая очереди между заполнением аппликейшн и назначением экзамена, то это от полугода в каких-то не иммиграционных штатах.

Теоретически в 6 лет можно уложиться.

В этом процессе не имеет значения по какой программе человек приехал, имеет значение срок пребывания в статусе резидента. Непрерывный срок пребывания.

С 2024 года важным стал уровень владения Инглишем, до этого это не было критерием отказа.

Упппс. Поправка. ВАШ ОДНОКЛАССНИК!.

То есть, ему тоже 77 лет. Тогда по назначению врача экзамен сводится к формальности. В медицинском заключении врач пишет, что ввиду возраста, человек не в состоянии выучить язык и запомнить ответы на вопросы экзамена.

У моих друзей родственник (тоже из Харькова) приехал и через примерно тоже 6 лет получил гражданство. 6 лет назад приехал и с паспортом - это какое-то уникальное стечение обстоятельств.Надо быть резидентом 4 года и 9 месяцев (это правильный срок, а не то, что многие говорят 5 лет) для того, чтобы появилось право подачи на гражданство.Заполнение аппликейшн, ожидание, сдача экзамена, если сдача с первого раза, то месяца 3 минимум ожидание и приведение к присяге. После этого по почте приходит паспорт. С момента приведения к присяге, человек считается гражданином США.Учитывая очереди между заполнением аппликейшн и назначением экзамена, то это от полугода в каких-то не иммиграционных штатах.Теоретически в 6 лет можно уложиться.В этом процессе не имеет значения по какой программе человек приехал, имеет значение срок пребывания в статусе резидента. Непрерывный срок пребывания.С 2024 года важным стал уровень владения Инглишем, до этого это не было критерием отказа.Упппс. Поправка. ВАШ ОДНОКЛАССНИК!.То есть, ему тоже 77 лет. Тогда по назначению врача экзамен сводится к формальности. В медицинском заключении врач пишет, что ввиду возраста, человек не в состоянии выучить язык и запомнить ответы на вопросы экзамена.У моих друзей родственник (тоже из Харькова) приехал и через примерно тоже 6 лет получил гражданство. rjkz

Повідомлень: 16603 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5215 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2024 15:15 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 16603 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5215 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2024 20:29 Цікаві новини раптом зробили багатьох людей багатшими, ніж вони були в п"ятницю...



Влада Китаю дала добро Tesla на використання системи автономного водіння.

Bloomberg: Маск домовився з владою Китаю щодо використання автопілота.



Акції компанії стрімко пішли вверх і на цю мить додали в ціні відразу 52+$.



Фінансовий бік купівлі Тесла 3 в США:

- повна ціна 39 000$ (станом на серпень 2023);

- кредит на 7 років;

- перший внесок 4500$.

Штат Каліфорнія реально повернув в 2024 році 7500$ обіцяної премії Покупцеві.

Зарядка авто на роботі для наших українців безкоштовна. Сказали, що за робочий час з 9-00 до 17-00 заряджається до рівня 80%.



Фінансовий бік купівлі Tesla 3 в Канаді (за повідомленнями наших українців):

- премія від федерального уряду 5000 CAD;

- премія від уряду провінції Manitoba 4000 CAD.

На ці цифри відбувається зниження ціни купівлі в день купівлі, разом мінус 9 000 CAD.

Ціну Тесла 3 в Канаді я не питав. akurt

Повідомлень: 9631 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3577 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2097209820992100 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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