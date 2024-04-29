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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2097209820992100
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 00:59

  Shaman написав:Ізраіль весь час свого існування під обстрілами. це теж ненормальна країна й звідти треба їхати? більшість громадян залишається


Израиль по размеру как Киевская область. Масштабы Израиля совсем другие, для нас смешные и непонятные - я был там, условно вот тут ох опасно сюда любят ходить террористы а за углом уже нет а наоборот совместные израильско-арабские кафе где днем и ночью гуляют. И да, выезд из Израиля всегда был свободен, и в Израиле вообще всего один (!) аэропорт, и он не прекращал работу никогда, и в армию людей там не тащат а служба почетна потому что служивших охотнее берут на работу, при этом для уже работающих людей есть возможность служить только раз в неделю (!). Короче другая планета - сравнивать Украину с Израилем ну это как сравнивать лечение ОРВИ и гепатита, а что и то и то вирус.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 03:24

  Starikan написав:
  rjkz написав:Для получения ГК "из-за мамы" существуют программы по воссоединению семей.
Мама подает на взрослого сына, женатого. Проходит каких-то 10+ лет для такого типа воссоединения и ГК в кармане.
Другой сценарий - переход на ТПС, получение эдвансд пароля и, если не повезет, бесконечная игра в Лотерею ГК.

Мой одноклассник лет 6 назад поехал в США к младшему брату.
Какое там ГК, он уже гражданин!
Всё время жаловался, что язык от него отскакивает. Вопрос - как он сдал экзамен на гражданство? В школе был тупой, в 9 класс его не взяли.
Подробностей не знаю, может, оформлялся как еврейский беженец от бЕндеровцев.

Насчет моего сына - он в Штатах примерно 8 лет, постоянно работает, но ГК получил только через 3 года пребывания, на гражданство - только в будущем году.


6 лет назад приехал и с паспортом - это какое-то уникальное стечение обстоятельств.
Надо быть резидентом 4 года и 9 месяцев (это правильный срок, а не то, что многие говорят 5 лет) для того, чтобы появилось право подачи на гражданство.
Заполнение аппликейшн, ожидание, сдача экзамена, если сдача с первого раза, то месяца 3 минимум ожидание и приведение к присяге. После этого по почте приходит паспорт. С момента приведения к присяге, человек считается гражданином США.
Учитывая очереди между заполнением аппликейшн и назначением экзамена, то это от полугода в каких-то не иммиграционных штатах.
Теоретически в 6 лет можно уложиться.
В этом процессе не имеет значения по какой программе человек приехал, имеет значение срок пребывания в статусе резидента. Непрерывный срок пребывания.
С 2024 года важным стал уровень владения Инглишем, до этого это не было критерием отказа.
Упппс. Поправка. ВАШ ОДНОКЛАССНИК!.
То есть, ему тоже 77 лет. Тогда по назначению врача экзамен сводится к формальности. В медицинском заключении врач пишет, что ввиду возраста, человек не в состоянии выучить язык и запомнить ответы на вопросы экзамена.
У моих друзей родственник (тоже из Харькова) приехал и через примерно тоже 6 лет получил гражданство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:15

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:29

Цікаві новини раптом зробили багатьох людей багатшими, ніж вони були в п"ятницю...

Влада Китаю дала добро Tesla на використання системи автономного водіння.
Bloomberg: Маск домовився з владою Китаю щодо використання автопілота.

Акції компанії стрімко пішли вверх і на цю мить додали в ціні відразу 52+$.

Фінансовий бік купівлі Тесла 3 в США:
- повна ціна 39 000$ (станом на серпень 2023);
- кредит на 7 років;
- перший внесок 4500$.
Штат Каліфорнія реально повернув в 2024 році 7500$ обіцяної премії Покупцеві.
Зарядка авто на роботі для наших українців безкоштовна. Сказали, що за робочий час з 9-00 до 17-00 заряджається до рівня 80%.

Фінансовий бік купівлі Tesla 3 в Канаді (за повідомленнями наших українців):
- премія від федерального уряду 5000 CAD;
- премія від уряду провінції Manitoba 4000 CAD.
На ці цифри відбувається зниження ціни купівлі в день купівлі, разом мінус 9 000 CAD.
Ціну Тесла 3 в Канаді я не питав.
akurt
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  #<1 ... 2097209820992100
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