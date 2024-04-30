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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2098209921002101>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 00:59

  Shaman написав:Ізраіль весь час свого існування під обстрілами. це теж ненормальна країна й звідти треба їхати? більшість громадян залишається


Израиль по размеру как Киевская область. Масштабы Израиля совсем другие, для нас смешные и непонятные - я был там, условно вот тут ох опасно сюда любят ходить террористы а за углом уже нет а наоборот совместные израильско-арабские кафе где днем и ночью гуляют. И да, выезд из Израиля всегда был свободен, и в Израиле вообще всего один (!) аэропорт, и он не прекращал работу никогда, и в армию людей там не тащат а служба почетна потому что служивших охотнее берут на работу, при этом для уже работающих людей есть возможность служить только раз в неделю (!). Короче другая планета - сравнивать Украину с Израилем ну это как сравнивать лечение ОРВИ и гепатита, а что и то и то вирус.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 03:24

  Starikan написав:
  rjkz написав:Для получения ГК "из-за мамы" существуют программы по воссоединению семей.
Мама подает на взрослого сына, женатого. Проходит каких-то 10+ лет для такого типа воссоединения и ГК в кармане.
Другой сценарий - переход на ТПС, получение эдвансд пароля и, если не повезет, бесконечная игра в Лотерею ГК.

Мой одноклассник лет 6 назад поехал в США к младшему брату.
Какое там ГК, он уже гражданин!
Всё время жаловался, что язык от него отскакивает. Вопрос - как он сдал экзамен на гражданство? В школе был тупой, в 9 класс его не взяли.
Подробностей не знаю, может, оформлялся как еврейский беженец от бЕндеровцев.

Насчет моего сына - он в Штатах примерно 8 лет, постоянно работает, но ГК получил только через 3 года пребывания, на гражданство - только в будущем году.


6 лет назад приехал и с паспортом - это какое-то уникальное стечение обстоятельств.
Надо быть резидентом 4 года и 9 месяцев (это правильный срок, а не то, что многие говорят 5 лет) для того, чтобы появилось право подачи на гражданство.
Заполнение аппликейшн, ожидание, сдача экзамена, если сдача с первого раза, то месяца 3 минимум ожидание и приведение к присяге. После этого по почте приходит паспорт. С момента приведения к присяге, человек считается гражданином США.
Учитывая очереди между заполнением аппликейшн и назначением экзамена, то это от полугода в каких-то не иммиграционных штатах.
Теоретически в 6 лет можно уложиться.
В этом процессе не имеет значения по какой программе человек приехал, имеет значение срок пребывания в статусе резидента. Непрерывный срок пребывания.
С 2024 года важным стал уровень владения Инглишем, до этого это не было критерием отказа.
Упппс. Поправка. ВАШ ОДНОКЛАССНИК!.
То есть, ему тоже 77 лет. Тогда по назначению врача экзамен сводится к формальности. В медицинском заключении врач пишет, что ввиду возраста, человек не в состоянии выучить язык и запомнить ответы на вопросы экзамена.
У моих друзей родственник (тоже из Харькова) приехал и через примерно тоже 6 лет получил гражданство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:15

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:29

Цікаві новини раптом зробили багатьох людей багатшими, ніж вони були в п"ятницю...

Влада Китаю дала добро Tesla на використання системи автономного водіння.
Bloomberg: Маск домовився з владою Китаю щодо використання автопілота.

Акції компанії стрімко пішли вверх і на цю мить додали в ціні відразу 52+$.

Фінансовий бік купівлі Тесла 3 в США:
- повна ціна 39 000$ (станом на серпень 2023);
- кредит на 7 років;
- перший внесок 4500$.
Штат Каліфорнія реально повернув в 2024 році 7500$ обіцяної премії Покупцеві.
Зарядка авто на роботі для наших українців безкоштовна. Сказали, що за робочий час з 9-00 до 17-00 заряджається до рівня 80%.

Фінансовий бік купівлі Tesla 3 в Канаді (за повідомленнями наших українців):
- премія від федерального уряду 5000 CAD;
- премія від уряду провінції Manitoba 4000 CAD.
На ці цифри відбувається зниження ціни купівлі в день купівлі, разом мінус 9 000 CAD.
Ціну Тесла 3 в Канаді я не питав.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 15:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:02

Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.
Без усякого Приват, в Україні СЕП зараз ходить десь за 10хв між банками. 23/7
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:09

  rjkz написав:Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.

Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.
Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.
Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.
Для дрібних переказів дуже незручно.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:40

  akurt написав:Влада Китаю дала добро Tesla на використання системи автономного водіння.
Bloomberg: Маск домовився з владою Китаю щодо використання автопілота.
...
- премія від уряду провінції Manitoba 4000 CAD.


Як буде вирішувати поширену в Китаї проблему "стрибання під колеса"?

В Манітобі потім ті тесли на хайвеях взимку до весни кидають.
finuser521
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:00

  finuser521 написав:
  akurt написав:Влада Китаю дала добро Tesla на використання системи автономного водіння.
Bloomberg: Маск домовився з владою Китаю щодо використання автопілота.
...
- премія від уряду провінції Manitoba 4000 CAD.


Як буде вирішувати поширену в Китаї проблему "стрибання під колеса"?

В Манітобі потім ті тесли на хайвеях взимку до весни кидають.


Цікаве питання.
Правда, воно закриває очі на бізнес: уявіть скільки може бути користувачів в найбільшій країні світу.

Щодо конкретики: я написав вище свої враження від опитування цієї системи в позаминулу пʼятницю в San Jose (Ca), потім видалив, бо на гілці чергує з відром смердючого багна один психічно хворий, якого періодично випускають з лікарні, і я подумав, що це може спровокувати його запалений мозок дійсно плигнути під колеса авто.

Якщо ризикнути, повторити викладення своїх вражень, то получиться таке:
- Ілон Маск дав можливість власникам користуватися цією системою 1 місяць на території США безкоштовно. Для тестування. Далі 100$ на місяць.
- я був спочатку як пасажир поруч з водієм власником та реально не міг повірити, що авто керується штучним інтелектом. Особливо недовіри викликав U- поворот. Але реально авто рухалося само в без помилок.
- авто не тільки зупинилося перед переходом людей, але і на великому дисплеї було показано, скільки людей рухається і переходить вулицю. Було реально дивно.
- людей, які НАВМИСНО кидаються під авто, я думаю не врятує не тільки штучний розум, але і найкращій волій.
- деякі речі реально дивували: наприклад, коли ми заїхали в підземний паркінг, то на дисплеї авто було показано автівки, які було припарковані і авто само припаркувалося на віл не місце.

Чи були помилки?
Були.
- не впевнено заїхало авто з вулиці направо в напрямку підземного паркінгу. Було враження, що система не розуміла , де є край бордюрів, які дозволяють плавно заїхати в напрямку підземної парковки.
- трета було зробити поворот ліворуч з мало напруженої вулиці на сильно напружену (тобто вірно зайняти позицію на одній з двох полос руху, пропустити авто, які рухалися по «головній», і тоді повернути ліворуч). Тут система дещо розгубилася, бо фактично авто зайняло позицію не на одній з двох смуг, а посередині, розташувавшись прямо над білою полосою, яка розмежовувала смуги.

В цілому висновки такі:
- не на 100% замінює мозок та очі водія, водієві треба контролювати, що робить штучний інтелект.
- класний реально незвичний помічник для водія. Власник авто сказав, що за 50$ на місяць він би погодився.
- обговорювали по дорозі, чи зможе авто само довезти власника додому, якщо він наприклад, знепритомнів.
- особисто я потім попросив у власника поїздити за кермом Теala 3 територією парку на південь від міста San Jose. Сподобалося і далі вже сам за кермом авто доїхав до свого готеля.
Висновок був позитивний: я би собі купив таке авто і таку систему допомоги водієві.
100$ на місяць мені здалося «правильною ціною».
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:16

  akurt написав:
  rjkz написав:Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.

Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.
Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.
Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.
Для дрібних переказів дуже незручно.


Есть и другие средства переводп
rjkz
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