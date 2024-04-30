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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:17
rjkz написав: akurt написав: rjkz написав:
Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.
Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.
Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.
Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.
Для дрібних переказів дуже незручно.
Есть и другие средства перевод
Він про них не знає - тому що ніхто йому не розповів))))
akurt написав:
Я не міг зрозуміти, як вони не втомлюються.
Пане Акурт, ви не втомились писати по 100 повідомлень на 5 форумах щоденно?
І все - переповіді байок з чужих вуст, які часто протирічать одне іншому!
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Frant
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:27
rjkz написав: akurt написав: rjkz написав:
Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.
Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.
Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.
Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.
Для дрібних переказів дуже незручно.
Есть и другие средства переводп
А что вы имеет к ввиду?
Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.
Ничего выгоднее чем SWIFT-перевод на мой взгляд не придумали: надежная внутрибанковская система с комиссиями от 15$ за перевод в суммах в районе 25 000$.
Обратите внимание: первое, чего НЕ лишили агрессора - это SWIFT-переводы.
Первое, что закрыли для украинцев - это SWIFT-переводы.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:34
Frant написав:
Пане Акурт, ви не втомились писати по 100 повідомлень на 5 форумах щоденно?
І все - переповіді байок з чужих вуст, які часто протирічать одне іншому!
Чергове доведення того, як мудро зробили власники порталу, випускаючи на сцену оце позорище:
Воно застосовує відомий з підручників НКВД прийом - метод «Гнилого оселедця» - це коли кидає на людину відро власного лайна (в підручнику: «оселедцем треба вимазати») тобто набір всілякої бздури, видумки та вигадок - і чекає, щоби людина виправдовувалася.
Реально класний» хід конем» зробили організатори Фінансового форуму України: всім стає зрозумілим, звідки серед українців беруться зрадники та колаборанти.
Ось вони тут.
З відром лайна та виваркою гнидоти.
Вас попередили: бережіть себе та своїх дітей.
Слава Богу, що це позорище є відимим.
Гірше було би, якщо модератори його б не тримали.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:53
akurt написав:
Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.
ИМХО Свіфт в світі - це як Приват в Україні: дорого, не дуже зручно, але всі користуються. Навіть з Китаю шлють Свіфтом...
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