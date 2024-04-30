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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2098209921002101
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:27

  rjkz написав:
  akurt написав:
  rjkz написав:Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.

Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.
Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.
Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.
Для дрібних переказів дуже незручно.


Есть и другие средства переводп

А что вы имеет к ввиду?
Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.
Ничего выгоднее чем SWIFT-перевод на мой взгляд не придумали: надежная внутрибанковская система с комиссиями от 15$ за перевод в суммах в районе 25 000$.
Обратите внимание: первое, чего НЕ лишили агрессора - это SWIFT-переводы.
Первое, что закрыли для украинцев - это SWIFT-переводы.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:34

  Frant написав:Пане Акурт, ви не втомились писати по 100 повідомлень на 5 форумах щоденно?
І все - переповіді байок з чужих вуст, які часто протирічать одне іншому!

Чергове доведення того, як мудро зробили власники порталу, випускаючи на сцену оце позорище:
Воно застосовує відомий з підручників НКВД прийом - метод «Гнилого оселедця» - це коли кидає на людину відро власного лайна (в підручнику: «оселедцем треба вимазати») тобто набір всілякої бздури, видумки та вигадок - і чекає, щоби людина виправдовувалася.
Реально класний» хід конем» зробили організатори Фінансового форуму України: всім стає зрозумілим, звідки серед українців беруться зрадники та колаборанти.
Ось вони тут.
З відром лайна та виваркою гнидоти.

Вас попередили: бережіть себе та своїх дітей.
Слава Богу, що це позорище є відимим.
Гірше було би, якщо модератори його б не тримали.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.

ИМХО Свіфт в світі - це як Приват в Україні: дорого, не дуже зручно, але всі користуються. Навіть з Китаю шлють Свіфтом...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:03

  akurt написав:
  rjkz написав:
  akurt написав:Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.
Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.
Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.
Для дрібних переказів дуже незручно.


Есть и другие средства переводп

А что вы имеет к ввиду?
Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.
Ничего выгоднее чем SWIFT-перевод на мой взгляд не придумали: надежная внутрибанковская система с комиссиями от 15$ за перевод в суммах в районе 25 000$.
Обратите внимание: первое, чего НЕ лишили агрессора - это SWIFT-переводы.
Первое, что закрыли для украинцев - это SWIFT-переводы.


ZELLE, Wire
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:10

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.

ИМХО Свіфт в світі - це як Приват в Україні: дорого, не дуже зручно, але всі користуються. Навіть з Китаю шлють Свіфтом...

Ну на тему "дорого"...
А чи дорого?

Колись я відправляв СВІФТ-перекази з України через ПриватБанк - 13 доларів + 0,5% від суми переказу.
Наприклад, за переказ 5 000 доларів платилося: 13 доларів +0,5%х5000=28 доларів.
Ще були обмеження по сумах переказів - здається не більше 5 000 доларів. Ще треба було надавати документи - кому, для чого, від кого.
Найнижча комісія була - здається - в "Правекс-банку". Фіксована і досить низька.

На практиці:
- SWIFT-переказ із США на БУДЬ-ЯКУ (!!!) суму - 45 доларів. наприклад, за переказ 50 000 доларів клієнт заплатить 45 доларів або 0,09%. Це дорого?
- SWIFT-переказ із Польщі мій приятель під час відпочинку в Закопане відправляв синові в США - 10 злотих було (дані за 2017 рік).
- SWIFT-переказ із (ZIRAAT bank) Туреччини - ліміт 25 000 доларів на добу - комісія 14 (!) доларів. Або 0,056%.
Я би не сказав, що це дорого: реально копійки.
Як правило: менше доби - і гроші на рахунку отримувача.

Як на мене, то СВІФТ-перекази ефективні - найефективніші - при суттєвих сумах переказу - наприклад 5000+$. "Підводні камені" можуть бути: банк-отримувач може брати додатковий відсоток за зарахування грошей, які заходять у безготівковій формі. Тут треба знайомитися з тарифами конкретного банку. Така комісія може бути фіксованою, наприклад, 15 доларів. А може бути в якості відсотка - тут треба бути уважним - 0,15% є нормальним, а 0,5% - грабіжницьким. Тоді на рахунки в таких банках не варто робити перекази. Простіше та дешевше відкрити рахунок в іншому банку.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:34

  rjkz написав:ZELLE, Wire

Ви не сплутали WISE з "Wire"?

ZELLE працює не у всіх країнах.
Крім того:
If you want to send money through the Zelle app, you can only send a transaction to other Zelle users, and you're limited to 500 USD per week. However, you can receive up to 5,000 USD.
akurt
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  #<1 ... 2098209921002101
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