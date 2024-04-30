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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:27
rjkz написав: akurt написав: rjkz написав:
Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.
Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.
Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.
Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.
Для дрібних переказів дуже незручно.
Есть и другие средства переводп
А что вы имеет к ввиду?
Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.
Ничего выгоднее чем SWIFT-перевод на мой взгляд не придумали: надежная внутрибанковская система с комиссиями от 15$ за перевод в суммах в районе 25 000$.
Обратите внимание: первое, чего НЕ лишили агрессора - это SWIFT-переводы.
Первое, что закрыли для украинцев - это SWIFT-переводы.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:53
akurt написав:
Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.
ИМХО Свіфт в світі - це як Приват в Україні: дорого, не дуже зручно, але всі користуються. Навіть з Китаю шлють Свіфтом...
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:03
akurt написав: rjkz написав: akurt написав:
Якщо додати до цього обмеження суми переказу з одного рахунка в банку на інший рахунок в цьому банку в 10 000$, то у всіх точно сльози з очей підуть.
Єдине, чому можна закривати очі на негаразди в обслуговуванні клієнта, це те, що немає обмежень на суму SWIFT-переказів.
Правда, там теж є ложка дьогтю: комісія банка НЕ залежить від суми переказу і складає 45$.
Для дрібних переказів дуже незручно.
Есть и другие средства переводп
А что вы имеет к ввиду?
Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.
Ничего выгоднее чем SWIFT-перевод на мой взгляд не придумали: надежная внутрибанковская система с комиссиями от 15$ за перевод в суммах в районе 25 000$.
Обратите внимание: первое, чего НЕ лишили агрессора - это SWIFT-переводы.
Первое, что закрыли для украинцев - это SWIFT-переводы.
ZELLE, Wire
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:10
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Всякие там Western Union имеют ограничения по суммам и хотят «конские» проценты.
ИМХО Свіфт в світі - це як Приват в Україні: дорого, не дуже зручно, але всі користуються. Навіть з Китаю шлють Свіфтом...
Ну на тему "дорого"...
А чи дорого?
Колись я відправляв СВІФТ-перекази з України через ПриватБанк - 13 доларів + 0,5% від суми переказу.
Наприклад, за переказ 5 000 доларів платилося: 13 доларів +0,5%х5000=28 доларів.
Ще були обмеження по сумах переказів - здається не більше 5 000 доларів. Ще треба було надавати документи - кому, для чого, від кого.
Найнижча комісія була - здається - в "Правекс-банку". Фіксована і досить низька.
На практиці:
- SWIFT-переказ із США на БУДЬ-ЯКУ (!!!) суму - 45 доларів. наприклад, за переказ 50 000 доларів клієнт заплатить 45 доларів або 0,09%. Це дорого?
- SWIFT-переказ із Польщі мій приятель під час відпочинку в Закопане відправляв синові в США - 10 злотих було (дані за 2017 рік).
- SWIFT-переказ із (ZIRAAT bank
) Туреччини - ліміт 25 000 доларів на добу - комісія 14 (!) доларів. Або 0,056%.
Я би не сказав, що це дорого: реально копійки.
Як правило: менше доби - і гроші на рахунку отримувача.
Як на мене, то СВІФТ-перекази ефективні - найефективніші - при суттєвих сумах переказу - наприклад 5000+$. "Підводні камені" можуть бути: банк-отримувач може брати додатковий відсоток за зарахування грошей, які заходять у безготівковій формі. Тут треба знайомитися з тарифами конкретного банку. Така комісія може бути фіксованою, наприклад, 15 доларів. А може бути в якості відсотка - тут треба бути уважним - 0,15% є нормальним, а 0,5% - грабіжницьким. Тоді на рахунки в таких банках не варто робити перекази. Простіше та дешевше відкрити рахунок в іншому банку.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:34
rjkz написав:
ZELLE, Wire
Ви не сплутали WISE з "Wire"?ZELLE
працює не у всіх країнах.
Крім того:
If you want to send money through the Zelle app, you can only send a transaction to other Zelle users
, and you're limited to 500 USD per week.
However, you can receive up to 5,000 USD.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:54
akurt написав: rjkz написав:
ZELLE, Wire
Ви не сплутали WISE з "Wire"?ZELLE
працює не у всіх країнах.
Крім того:
If you want to send money through the Zelle app, you can only send a transaction to other Zelle users
, and you're limited to 500 USD per week.
However, you can receive up to 5,000 USD.
Не сплутав, вочевидь rjkz про Wire Transfer, це еквівалент нашого СЕП.
А SWIFT це в першу чергу міжнародний інструмент (що в принципі не забороняє використовувати його й всередині країни, просто це дорожче і не має сенсу)
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:45
akurt написав: rjkz написав:
ZELLE, Wire
Ви не сплутали WISE з "Wire"?ZELLE
працює не у всіх країнах.
Крім того:
If you want to send money through the Zelle app, you can only send a transaction to other Zelle users
, and you're limited to 500 USD per week.
However, you can receive up to 5,000 USD.
Нет, не спутал.
Это способ банковских переводов в США, деньги проходят намного быстрее. Сумма перевода, насколько я знаю, не ограничена 5К. В частности, иногда оплату дома за КЭШ (то есть, без мортгиджа) делают Вaйр трансфер.
A wire transfer is a method of transmitting money electronically between people or businesses in which no physical money is exchanged. The sender is the one who provides all the instructions for the transfer, which may include the recipient's name, bank, account number, amount, and sometimes a pickup location.
Зелле, да, предполагает обе стороны быть пользователями Зелле.
Я не в курсе или это доступно нерезидентам США.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 21:02
akurt написав:
Ну на тему "дорого"...
А чи дорого?
На фоні SEPA чи CIPS дуже дорого, але SEPA та CIPS не працює в США, як і Монобанком чи ПУМБом користуються далеко не всі Українці
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Додано: Вів 30 кві, 2024 23:11
akurt написав:
Обратите внимание: первое, чего НЕ лишили агрессора - это SWIFT-переводы.
Первое, что закрыли для украинцев - это SWIFT-переводы.
Когда это для украинцев закрыли SWIFT? IMHO всё работает, если кому надо, другое дело, что популярностью среди населения не пользуется из-за дороговизны.
А у агрессора, кажется, работает только у одного известного банка, который за это грозятся обложить санкциями, но почему-то не обкладывают. Даже боюсь предположить, чего стоила такая интереснейшая привилегия на международном уровне.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 23:21
akurt написав:
- SWIFT-переказ із США на БУДЬ-ЯКУ (!!!) суму - 45 доларів. наприклад, за переказ 50 000 доларів клієнт заплатить 45 доларів або 0,09%. Це дорого?
- SWIFT-переказ із Польщі мій приятель під час відпочинку в Закопане відправляв синові в США - 10 злотих було (дані за 2017 рік).
- SWIFT-переказ із (ZIRAAT bank
) Туреччини - ліміт 25 000 доларів на добу - комісія 14 (!) доларів. Або 0,056%.
Я би не сказав, що це дорого: реально копійки.
... А може бути в якості відсотка - тут треба бути уважним - 0,15% є нормальним, а 0,5% - грабіжницьким.
Так, все перелічене -- це насправді дорого, особливо коли ще й точну суму можна дізнатись тільки по факту. І двічи особливо - коли розумієш, що переказ 50к чи навіть 25к доларів ти зробиш максимум кілька разів в житті, а типова сума для переказів на регулярній основі - це від 200 до кількох тисяч, і 45 доларів за це можна віддати, тільки якщо іншого виходу зовсім немає.
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