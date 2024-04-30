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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2099210021012102
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 23:56

  M-Audio написав:
  akurt написав:- SWIFT-переказ із США на БУДЬ-ЯКУ (!!!) суму - 45 доларів. наприклад, за переказ 50 000 доларів клієнт заплатить 45 доларів або 0,09%. Це дорого?
- SWIFT-переказ із Польщі мій приятель під час відпочинку в Закопане відправляв синові в США - 10 злотих було (дані за 2017 рік).
- SWIFT-переказ із (ZIRAAT bank) Туреччини - ліміт 25 000 доларів на добу - комісія 14 (!) доларів. Або 0,056%.
Я би не сказав, що це дорого: реально копійки.

... А може бути в якості відсотка - тут треба бути уважним - 0,15% є нормальним, а 0,5% - грабіжницьким.
Так, все перелічене -- це насправді дорого, особливо коли ще й точну суму можна дізнатись тільки по факту. І двічи особливо - коли розумієш, що переказ 50к чи навіть 25к доларів ти зробиш максимум кілька разів в житті, а типова сума для переказів на регулярній основі - це від 200 до кількох тисяч, і 45 доларів за це можна віддати, тільки якщо іншого виходу зовсім немає.

Власне. Мав таксфрі румунське
Десь 40 €. Так за СВіфт взяли 25€. Тож на картку отримав 15€😟
Bolt
 
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