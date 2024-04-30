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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2099210021012102
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 23:56

  M-Audio написав:
  akurt написав:- SWIFT-переказ із США на БУДЬ-ЯКУ (!!!) суму - 45 доларів. наприклад, за переказ 50 000 доларів клієнт заплатить 45 доларів або 0,09%. Це дорого?
- SWIFT-переказ із Польщі мій приятель під час відпочинку в Закопане відправляв синові в США - 10 злотих було (дані за 2017 рік).
- SWIFT-переказ із (ZIRAAT bank) Туреччини - ліміт 25 000 доларів на добу - комісія 14 (!) доларів. Або 0,056%.
Я би не сказав, що це дорого: реально копійки.

... А може бути в якості відсотка - тут треба бути уважним - 0,15% є нормальним, а 0,5% - грабіжницьким.
Так, все перелічене -- це насправді дорого, особливо коли ще й точну суму можна дізнатись тільки по факту. І двічи особливо - коли розумієш, що переказ 50к чи навіть 25к доларів ти зробиш максимум кілька разів в житті, а типова сума для переказів на регулярній основі - це від 200 до кількох тисяч, і 45 доларів за це можна віддати, тільки якщо іншого виходу зовсім немає.

Власне. Мав таксфрі румунське
Десь 40 €. Так за СВіфт взяли 25€. Тож на картку отримав 15€😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 01:07

rjkz
Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.




Так, вынужден самого себя опровергать.
Что произошло?
Я открыл аккаунт во втором в своей жизни американском банке.
Открыл чекинг и сейвинг аккаунты.
Сразу после открытия на странице онлайн банкинга, на каждом аккаунте есть кнопка
"эдд мани". Я тыцнул кнопку и в "трансфер" указал реквизиты "фром".
Это было несколько дней назад. По 100 долларов на каждый аккаунт.
Оно как-то долго шло. И я решил, что "может, новый аккаунт? Может какие-то проверки?"
Сегодня решил на чекинг закинуть 1К и опять тыцнул "эдд"-"трансфер"-"фром".
И получилась ситуация, которую описал.
Спросил знакомого, у которого тоже есть счета в обоих моих банках или мой новый банк себя хорошо чувствует. Ответ "Более чем".
Ок, решил во время обеденного перерыва проверить другой метод. Посмотреть, по какому деньги придут быстрее.
Зашел в свой первый банк, зашел в "Трансфер" "ту" и ввел реквизиты нового банка.
Оба банка были одновременно открыты в одном окне на разных вкладках.
После нажатия кнопки "СЕнд", деньги появились во втором банке через секунду.
Правда, там были 2 опции - до 5К -мгновенно, более - 2-3 бизнес дня.
В общем, не все так плохо в той Омерике.
Кстати, Зелле переводит тоже мгновенно, вроде, мне переводили пару раз, один раз заняло несколлько дней. Может тоже каким-то корявым способом это было.
И там не надо как в привате давать номер карты. Перевод делается по номеру телефона. Я так понимаю для пущей секьритизации.
rjkz
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  #<1 ... 2099210021012102
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