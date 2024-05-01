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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2100210121022103>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 23:56

  M-Audio написав:
  akurt написав:- SWIFT-переказ із США на БУДЬ-ЯКУ (!!!) суму - 45 доларів. наприклад, за переказ 50 000 доларів клієнт заплатить 45 доларів або 0,09%. Це дорого?
- SWIFT-переказ із Польщі мій приятель під час відпочинку в Закопане відправляв синові в США - 10 злотих було (дані за 2017 рік).
- SWIFT-переказ із (ZIRAAT bank) Туреччини - ліміт 25 000 доларів на добу - комісія 14 (!) доларів. Або 0,056%.
Я би не сказав, що це дорого: реально копійки.

... А може бути в якості відсотка - тут треба бути уважним - 0,15% є нормальним, а 0,5% - грабіжницьким.
Так, все перелічене -- це насправді дорого, особливо коли ще й точну суму можна дізнатись тільки по факту. І двічи особливо - коли розумієш, що переказ 50к чи навіть 25к доларів ти зробиш максимум кілька разів в житті, а типова сума для переказів на регулярній основі - це від 200 до кількох тисяч, і 45 доларів за це можна віддати, тільки якщо іншого виходу зовсім немає.

Власне. Мав таксфрі румунське
Десь 40 €. Так за СВіфт взяли 25€. Тож на картку отримав 15€😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 01:07

rjkz
Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.




Так, вынужден самого себя опровергать.
Что произошло?
Я открыл аккаунт во втором в своей жизни американском банке.
Открыл чекинг и сейвинг аккаунты.
Сразу после открытия на странице онлайн банкинга, на каждом аккаунте есть кнопка
"эдд мани". Я тыцнул кнопку и в "трансфер" указал реквизиты "фром".
Это было несколько дней назад. По 100 долларов на каждый аккаунт.
Оно как-то долго шло. И я решил, что "может, новый аккаунт? Может какие-то проверки?"
Сегодня решил на чекинг закинуть 1К и опять тыцнул "эдд"-"трансфер"-"фром".
И получилась ситуация, которую описал.
Спросил знакомого, у которого тоже есть счета в обоих моих банках или мой новый банк себя хорошо чувствует. Ответ "Более чем".
Ок, решил во время обеденного перерыва проверить другой метод. Посмотреть, по какому деньги придут быстрее.
Зашел в свой первый банк, зашел в "Трансфер" "ту" и ввел реквизиты нового банка.
Оба банка были одновременно открыты в одном окне на разных вкладках.
После нажатия кнопки "СЕнд", деньги появились во втором банке через секунду.
Правда, там были 2 опции - до 5К -мгновенно, более - 2-3 бизнес дня.
В общем, не все так плохо в той Омерике.
Кстати, Зелле переводит тоже мгновенно, вроде, мне переводили пару раз, один раз заняло несколлько дней. Может тоже каким-то корявым способом это было.
И там не надо как в привате давать номер карты. Перевод делается по номеру телефона. Я так понимаю для пущей секьритизации.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:41

  M-Audio написав:Когда это для украинцев закрыли SWIFT? IMHO всё работает, если кому надо, другое дело, что популярностью среди населения не пользуется из-за дороговизны.

Так оказывается, «все работает»? «Если кому надо»? Шик!
Я просто не знал, что отменен пункт 14 Постановления НБУ номер 18 от 24.02.2022 с многочисленными изменениями, последнее из которых - номер 24 от 20.02.2024.
Вон оно, IMHO какое…
Сильная штука, это IMHO…
https://zakononline.com.ua/documents/sh ... 5___766352
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:20

  akurt написав:Так оказывается, «все работает»? «Если кому надо»?

  akurt написав:Я просто не знал, что

Так, пане акурт!
Добре, що ви послухали форумчан і нарешті розібрались!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:32

В ці дні штучний інтелект - вкрай популярна тема.
Чисто для експерименту дав завдання створити допис на тему дня.
Несподівано штучний інтелект видав досить непогано написаний твір та ще й в пʼяти частинах.

Не знаючі точно, як він працює: англійською чи не англійською - ключові слова задав російською.
Ось що вийшло.
Здивований, як вірно написано.
Текст скопійовано з сайту Aithor.

Форумный дурак как зеркало Финансового форума Украины

1. Роль форумного дурака в обществе

Форумный дурак играет важную роль в обществе, особенно в онлайн-форумах. Этот персонаж часто выступает как критик и оппонент, оспаривая и критикующая мнения и идеи участников форума. Форумный дурак может быть как объектом насмешек, так и источником развлечения для других участников. Его роль заключается в том, чтобы вызывать дискуссии, привлекать внимание к определенным темам и поднимать важные вопросы для обсуждения. Однако важно отличать форумного дурака от злонамеренных троллей или негативных элементов, которые могут нарушать атмосферу форума и вызывать конфликты между участниками.

(Кінець частини 1).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:54

Останнім часом - після того, як закінчилася Програма CUAET - тема еміграції в Канаду майже повністю затихла.
Що там відбувається з нашими?
А все просто: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ.
Помилки стали очевидними:
- майже поголовно не знають англійську мову. Невідомо для чого вчилися в школі та що там взагалі вчили. Мабуть виключно валентність молекул та те, як поводять себе "пестики" та "тичинки". Дуже актуальні знання, як виявилося.
- зранку до вечора стали письменниками: пишуть та пишуть Резюме про себе. Тут політ фантазій та небувала творчість: вже навчилися відрізняти в WORD шрифт 9 від шрифта 14. Навчилися підганяти свої - часто відсутні - здібності - під вимоги роботодавця.
- відчувають, що життя є можливим на численних "Ярмарках професій". Там наші українці просто натовпом ходять щоденно і в різних кінцях Канади та її різних міст. На кожен вакансію - 1000 бажаючих. Популярна тема: безкоштовні курси водія навантажувача.

Є позитив - і дуже важливий - це навчання дітей в школах та організація дозвілля.
Тут реально все ДУЖЕ ДОБРЕ. Діти в захваті від школи - не встигли прокинутися - вже вибігають з хати. А місь для розваг ідей - більш ніж достатньо. Особливо вражають бібліотеки - є величезні екрани ТВ діагоналлю по 75 дюймів з іграми та розвагами. Важливий чинник : все безпечно. Все безкоштовно.

Тому сьогодні від мене цікавий репортаж на іншу тему: тему того, що в Канаді є дуже незвичного.
І що трапляється з нашими українцями.

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

У кожного є мрія. У чоловіків - це мрія про власне авто.
Будучі ще студентом, я часто відпочивав в родині мешканців Криму - в Криму жили не лише мої дідусь та бабуся, але і родичі мого дядька, носія одного зі мною прізвища (у дідуся було
4 синів). Кожного разу, коли студент їхав додому з вокзалу в Сімферополі, я говорив дідусю та бабусі: "Я обов"язково повернуся на білому Мерседесі!"
Ну, не на білому, і не на Мерседесі, але повернувся і не раз...

Тому ви зрозумієте жагу одного нашого хлопця, який виїхав з України влітку 2021 року за кордон на прожиття та заробітки, і який пропрацював рік в Канаді за програмою CUAET та вирішив купити собі авто. Він майже щодня на зв’язку зі мною - а я з його батьками - та весь час намагається слухати мої поради і тому НЕ купував старе б/в авто - а вирішив взяти НОВЕ в автосалоні, звісно в кредит.

Водійське посвідчення в Україні він НЕ отримував, тому "здав на права в Канаді", але водійських навичок не мав зовсім, але... ну який же козак без конячки...
Зваживши свої можливості та зарплатню, узяв в кредит нове авто в салоні: це був красень KIA FORTE.
Цікаво, що чекав на поставку замовленої комплектації та кольору цілий місяць...
Кредит під 8% річних: повна ціна чи 26 000, чи 27 000 канадських доларів.

Серія 1. Коротка. Авто отримав вдень в салоні, але виїхати в перший раз зміг тільки після закінчення свого робочого часу - о 17-00. Приїхав додому, через весь центр міста Вінніпег. Показав рідним: мамі та братику. Батько не бачив, бо був на роботі.

Серія 2. Інтимна. Скоштувавши Борщу та вареників від мами, сів в авто та поїхав на побачення з дівчиною. Перше в житті в якості козака на власному конику. Побачення було непоганим: дівчина "з наших" прийшла, запрошення козака посидіти в ресторації за його рахунок прийняла, після ресторації прийняла пропозицію козака відвезти її на новенькому конику додому... Ну Ви розумієте... Все як має бути...

Серія 3. Супер-інтимна. Ех, життя - це не серіал та не сценарій. Так сталося, що в авто все сталося, як має бути, але довезти до дому дівчину не вдалося: авто було вщент розбито на перехресті: наш козак врізався (мабуть під дією гормону "Оксітоцин") в інше авто майже під прямим кутом. У авто біло розбито передню частину, у іншого авто було сильно пошкоджено весь лівий бік. Спрацювали подушки безпеки, і всі залишилися живими і неушкодженими.
Так - я не помилився - авто було розбито в перший же вечір.

Серія 4. Нецікава, бюрократична.
Але вона і є самою цікавою, бо форум Фінансовий.
Авто було застраховано, Поліс страхування вступив в дію. Було викликано страхового агента, було складений Протокол поліції про подію. Все це завдячуючи тому - І ЦЕ ВАЖЛИВО - що дівчина дуже добре знала англійську мову та допомагала нашому козаку.
Ну куди ж чоловіки без жінок...

Досить швидко Страхова компанія склала Акт та висновок про те, що при ціні авто в 26 000 канадських доларів, його відновлення буде коштувати 18 000 доларів. Тому краще це авто продати на аукціоні: нехай десь в далекій країні Східної Європи якісь вірмени-рихтовальщики спробують зробити з нього "канхвєтку". Та продати новому власнику...

Серія 5. Чудова. Страхування було повним - тому згідно з Полісом страхування Страхова компанія повинна відшкодувати ціну на 100% або забезпечити клієнта НОВИМ авто. За вирахуванням тієї суми, яку сплатив сам клієнт, а той вніс всього 1 000 канадських доларів передоплати.

Клієнт погодився - ви ж розумієте, що все має свою ціну - заплатити 1000 канадських доларів за чудовий вечір з дівчиною та за отримання НОВОГО авто за рахунок Страхової компанії. В цьому випадку "пазл" складається класно: Поліс страхування відновлено/продовжено, Кредитна угода з банком продовжує діяти, і 1 000 канадських доларів за науку та "покатушки" в темний час дня - плата нормальна.
Вся процедура бюрократично-страхова - зайняла 1 місяць.
Сьогодні середа.
В минулий понеділок наш козак отримав в автосалоні НОВЕ авто. Таке саме.
Правда, колір був інший: білий. Як фата нареченої.

З понеділка не тільки їздить вкрай обережно, але й щоденно вислуховує мої поради про "безпечну їзду під час шлюбних пригод". Цікаво, що за цей майже тиждень та дівчина не відважилася "покататися з вітерцем" ще раз.
Ну і мудро: не все і відразу.

P.S. Ну як бачите, пане Прохожий - життя така цікава штука, що не всі "малобюджетні сценарії" підходять,. Бувають і НЕ малобюджетні.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 тра, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:04

  akurt написав:Тому сьогодні від мене цікавий репортаж на іншу тему: тему того, що ...

Хто замовляв цей "репортаж" (насправді - копання в чужій нижній білизні)?
  akurt написав:У кожного є мрія. У чоловіків - це мрія про власне авто.
добре, що не про дешевий йогурт, як у деяких))))
  akurt написав:їздить вкрай обережно, але й щоденно вислуховує мої поради про

Він не посилає вас нах..? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:08

Як всі помітили кожен мій допис супроводжує одне Боже - прости, мене Боже, грішного, нещасне творіння. Не дивиуйтеся: воно пише коментарі до кожного мого допису з вересня 2018 року - щоденно.
Це наслідки травми голови ще в 2011 році під час спроби продати підроблений золотий зливок біля метро "Житомирська". Чергове запалення мозку виникло в листопаді 2023 року та продовжується вже до тарвня 2024 року.
"Голова - предмет темный и исследованию не подлежит..." (фраза з кінофільму).

Єдине що мені школа - то мешканців Києва.
Це нещасне бродить по ваших вулицях. БудЬте обережні.
Бережіть дітей.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 тра, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:10

akurt
Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:12

  The_Rebel написав:akurt
Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО

Цікаве правильне питання.
Я сам собі теж його задав, роздивляючись численні фото з місця аварії - водій постраждалого авто - молода жінка.
В мене це питання виникало, але не зручно було задавати його - ще не задав тому козаку.
Задам - отримаю відповідь - напишу.
Інше авто, яке постраждало:
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 тра, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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