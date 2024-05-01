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#<1 ... 2100210121022103> Додано: Вів 30 кві, 2024 23:56 M-Audio написав: akurt написав: - SWIFT-переказ із США на БУДЬ-ЯКУ (!!!) суму - 45 доларів. наприклад, за переказ 50 000 доларів клієнт заплатить 45 доларів або 0,09%. Це дорого?

- SWIFT-переказ із Польщі мій приятель під час відпочинку в Закопане відправляв синові в США - 10 злотих було (дані за 2017 рік).

- SWIFT-переказ із (ZIRAAT bank) Туреччини - ліміт 25 000 доларів на добу - комісія 14 (!) доларів. Або 0,056%.

Я би не сказав, що це дорого: реально копійки.



... А може бути в якості відсотка - тут треба бути уважним - 0,15% є нормальним, а 0,5% - грабіжницьким. - SWIFT-переказ із США на БУДЬ-ЯКУ (!!!) суму - 45 доларів. наприклад, за переказ 50 000 доларів клієнт заплатить 45 доларів або 0,09%. Це дорого?- SWIFT-переказ із Польщі мій приятель під час відпочинку в Закопане відправляв синові в США - 10 злотих було (дані за 2017 рік).- SWIFT-переказ із (ZIRAAT bank) Туреччини - ліміт 25 000 доларів на добу - комісія 14 (!) доларів.Я би не сказав, що це дорого: реально копійки.... А може бути в якості відсотка - тут треба бути уважним - 0,15% є нормальним, а 0,5% - грабіжницьким. Так, все перелічене -- це насправді дорого, особливо коли ще й точну суму можна дізнатись тільки по факту. І двічи особливо - коли розумієш, що переказ 50к чи навіть 25к доларів ти зробиш максимум кілька разів в житті, а типова сума для переказів на регулярній основі - це від 200 до кількох тисяч, і 45 доларів за це можна віддати, тільки якщо іншого виходу зовсім немає. Так, все перелічене -- це насправді дорого, особливо коли ще й точну суму можна дізнатись тільки по факту. І двічи особливо - коли розумієш, що переказ 50к чи навіть 25к доларів ти зробиш максимум кілька разів в житті, а типова сума для переказів на регулярній основі - це від 200 до кількох тисяч, і 45 доларів за це можна віддати, тільки якщо іншого виходу зовсім немає.

Власне. Мав таксфрі румунське

Десь 40 €. Так за СВіфт взяли 25€. Тож на картку отримав 15€😟 Власне. Мав таксфрі румунськеДесь 40 €. Так за СВіфт взяли 25€. Тож на картку отримав 15€😟 Bolt Повідомлень: 2883 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 01:07 rjkz

Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.

Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.

Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.







Так, вынужден самого себя опровергать.

Что произошло?

Я открыл аккаунт во втором в своей жизни американском банке.

Открыл чекинг и сейвинг аккаунты.

Сразу после открытия на странице онлайн банкинга, на каждом аккаунте есть кнопка

"эдд мани". Я тыцнул кнопку и в "трансфер" указал реквизиты "фром".

Это было несколько дней назад. По 100 долларов на каждый аккаунт.

Оно как-то долго шло. И я решил, что "может, новый аккаунт? Может какие-то проверки?"

Сегодня решил на чекинг закинуть 1К и опять тыцнул "эдд"-"трансфер"-"фром".

И получилась ситуация, которую описал.

Спросил знакомого, у которого тоже есть счета в обоих моих банках или мой новый банк себя хорошо чувствует. Ответ "Более чем".

Ок, решил во время обеденного перерыва проверить другой метод. Посмотреть, по какому деньги придут быстрее.

Зашел в свой первый банк, зашел в "Трансфер" "ту" и ввел реквизиты нового банка.

Оба банка были одновременно открыты в одном окне на разных вкладках.

После нажатия кнопки "СЕнд", деньги появились во втором банке через секунду.

Правда, там были 2 опции - до 5К -мгновенно, более - 2-3 бизнес дня.

В общем, не все так плохо в той Омерике.

Кстати, Зелле переводит тоже мгновенно, вроде, мне переводили пару раз, один раз заняло несколлько дней. Может тоже каким-то корявым способом это было.

И там не надо как в привате давать номер карты. Перевод делается по номеру телефона. Я так понимаю для пущей секьритизации. Так, вынужден самого себя опровергать.Что произошло?Я открыл аккаунт во втором в своей жизни американском банке.Открыл чекинг и сейвинг аккаунты.Сразу после открытия на странице онлайн банкинга, на каждом аккаунте есть кнопка"эдд мани". Я тыцнул кнопку и в "трансфер" указал реквизиты "фром".Это было несколько дней назад. По 100 долларов на каждый аккаунт.Оно как-то долго шло. И я решил, что "может, новый аккаунт? Может какие-то проверки?"Сегодня решил на чекинг закинуть 1К и опять тыцнул "эдд"-"трансфер"-"фром".И получилась ситуация, которую описал.Спросил знакомого, у которого тоже есть счета в обоих моих банках или мой новый банк себя хорошо чувствует. Ответ "Более чем".Ок, решил во время обеденного перерыва проверить другой метод. Посмотреть, по какому деньги придут быстрее.Зашел в свой первый банк, зашел в "Трансфер" "ту" и ввел реквизиты нового банка.Оба банка были одновременно открыты в одном окне на разных вкладках.После нажатия кнопки "СЕнд", деньги появились во втором банке через секунду.Правда, там были 2 опции - до 5К -мгновенно, более - 2-3 бизнес дня.В общем, не все так плохо в той Омерике.Кстати, Зелле переводит тоже мгновенно, вроде, мне переводили пару раз, один раз заняло несколлько дней. Может тоже каким-то корявым способом это было.И там не надо как в привате давать номер карты. Перевод делается по номеру телефона. Я так понимаю для пущей секьритизации. rjkz

Повідомлень: 16608 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5215 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 10:41 M-Audio написав: Когда это для украинцев закрыли SWIFT? IMHO всё работает, если кому надо, другое дело, что популярностью среди населения не пользуется из-за дороговизны.

Когда это для украинцев закрыли SWIFT? IMHO всё работает, если кому надо, другое дело, что популярностью среди населения не пользуется из-за дороговизны.

Так оказывается, «все работает»? «Если кому надо»? Шик!

Я просто не знал, что отменен пункт 14 Постановления НБУ номер 18 от 24.02.2022 с многочисленными изменениями, последнее из которых - номер 24 от 20.02.2024.

Вон оно, IMHO какое…

Сильная штука, это IMHO…

https://zakononline.com.ua/documents/sh ... 5___766352 Так оказывается, «все работает»? «Если кому надо»? Шик!Я просто не знал, что отменен пункт 14 Постановления НБУ номер 18 от 24.02.2022 с многочисленными изменениями, последнее из которых - номер 24 от 20.02.2024.Вон оно, IMHO какое…Сильная штука, это IMHO… akurt

Повідомлень: 9643 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3578 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 13:20 akurt написав: Так оказывается, «все работает»? «Если кому надо»? Так оказывается, «все работает»? «Если кому надо»?

akurt написав: Я просто не знал, что Я просто не знал, что

Так, пане акурт!

Добре, що ви послухали форумчан і нарешті розібрались! Так, пане акурт!Добре, що ви послухали форумчан і нарешті розібрались! Frant

Повідомлень: 23861 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1674 раз. Подякували: 2542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 13:32 В ці дні штучний інтелект - вкрай популярна тема.

Чисто для експерименту дав завдання створити допис на тему дня.

Несподівано штучний інтелект видав досить непогано написаний твір та ще й в пʼяти частинах.



Не знаючі точно, як він працює: англійською чи не англійською - ключові слова задав російською.

Ось що вийшло.

Здивований, як вірно написано.

Текст скопійовано з сайту Aithor.



Форумный дурак как зеркало Финансового форума Украины



1. Роль форумного дурака в обществе



Форумный дурак играет важную роль в обществе, особенно в онлайн-форумах. Этот персонаж часто выступает как критик и оппонент, оспаривая и критикующая мнения и идеи участников форума. Форумный дурак может быть как объектом насмешек, так и источником развлечения для других участников. Его роль заключается в том, чтобы вызывать дискуссии, привлекать внимание к определенным темам и поднимать важные вопросы для обсуждения. Однако важно отличать форумного дурака от злонамеренных троллей или негативных элементов, которые могут нарушать атмосферу форума и вызывать конфликты между участниками.



(Кінець частини 1). akurt

Повідомлень: 9643 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3578 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 13:54 Останнім часом - після того, як закінчилася Програма CUAET - тема еміграції в Канаду майже повністю затихла.

Що там відбувається з нашими?

А все просто: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ.

Помилки стали очевидними:

- майже поголовно не знають англійську мову. Невідомо для чого вчилися в школі та що там взагалі вчили. Мабуть виключно валентність молекул та те, як поводять себе "пестики" та "тичинки". Дуже актуальні знання, як виявилося.

- зранку до вечора стали письменниками: пишуть та пишуть Резюме про себе. Тут політ фантазій та небувала творчість: вже навчилися відрізняти в WORD шрифт 9 від шрифта 14. Навчилися підганяти свої - часто відсутні - здібності - під вимоги роботодавця.

- відчувають, що життя є можливим на численних "Ярмарках професій". Там наші українці просто натовпом ходять щоденно і в різних кінцях Канади та її різних міст. На кожен вакансію - 1000 бажаючих. Популярна тема: безкоштовні курси водія навантажувача.



Є позитив - і дуже важливий - це навчання дітей в школах та організація дозвілля.

Тут реально все ДУЖЕ ДОБРЕ. Діти в захваті від школи - не встигли прокинутися - вже вибігають з хати. А місь для розваг ідей - більш ніж достатньо. Особливо вражають бібліотеки - є величезні екрани ТВ діагоналлю по 75 дюймів з іграми та розвагами. Важливий чинник : все безпечно. Все безкоштовно.



Тому сьогодні від мене цікавий репортаж на іншу тему: тему того, що в Канаді є дуже незвичного.

І що трапляється з нашими українцями.



Еміграція, заробітчанство



News from Canada



У кожного є мрія. У чоловіків - це мрія про власне авто.

Будучі ще студентом, я часто відпочивав в родині мешканців Криму - в Криму жили не лише мої дідусь та бабуся, але і родичі мого дядька, носія одного зі мною прізвища (у дідуся було

4 синів). Кожного разу, коли студент їхав додому з вокзалу в Сімферополі, я говорив дідусю та бабусі: "Я обов"язково повернуся на білому Мерседесі!"

Ну, не на білому, і не на Мерседесі, але повернувся і не раз...



Тому ви зрозумієте жагу одного нашого хлопця, який виїхав з України влітку 20 21 року за кордон на прожиття та заробітки, і який пропрацював рік в Канаді за програмою CUAET та вирішив купити собі авто. Він майже щодня на зв’язку зі мною - а я з його батьками - та весь час намагається слухати мої поради і тому НЕ купував старе б/в авто - а вирішив взяти НОВЕ в автосалоні, звісно в кредит.



Водійське посвідчення в Україні він НЕ отримував, тому "здав на права в Канаді", але водійських навичок не мав зовсім, але... ну який же козак без конячки...

Зваживши свої можливості та зарплатню, узяв в кредит нове авто в салоні: це був красень KIA FORTE.

Цікаво, що чекав на поставку замовленої комплектації та кольору цілий місяць...

Кредит під 8% річних: повна ціна чи 26 000, чи 27 000 канадських доларів.



Серія 1. Коротка. Авто отримав вдень в салоні, але виїхати в перший раз зміг тільки після закінчення свого робочого часу - о 17-00. Приїхав додому, через весь центр міста Вінніпег. Показав рідним: мамі та братику. Батько не бачив, бо був на роботі.



Серія 2. Інтимна. Скоштувавши Борщу та вареників від мами, сів в авто та поїхав на побачення з дівчиною. Перше в житті в якості козака на власному конику. Побачення було непоганим: дівчина "з наших" прийшла, запрошення козака посидіти в ресторації за його рахунок прийняла, після ресторації прийняла пропозицію козака відвезти її на новенькому конику додому... Ну Ви розумієте... Все як має бути...



Серія 3. Супер-інтимна. Ех, життя - це не серіал та не сценарій. Так сталося, що в авто все сталося, як має бути, але довезти до дому дівчину не вдалося: авто було вщент розбито на перехресті: наш козак врізався (мабуть під дією гормону "Оксітоцин") в інше авто майже під прямим кутом. У авто біло розбито передню частину, у іншого авто було сильно пошкоджено весь лівий бік. Спрацювали подушки безпеки, і всі залишилися живими і неушкодженими.

Так - я не помилився - авто було розбито в перший же вечір.



Серія 4. Нецікава, бюрократична.

Але вона і є самою цікавою, бо форум Фінансовий.

Авто було застраховано, Поліс страхування вступив в дію. Було викликано страхового агента, було складений Протокол поліції про подію. Все це завдячуючи тому - І ЦЕ ВАЖЛИВО - що дівчина дуже добре знала англійську мову та допомагала нашому козаку.

Ну куди ж чоловіки без жінок...



Досить швидко Страхова компанія склала Акт та висновок про те, що при ціні авто в 26 000 канадських доларів, його відновлення буде коштувати 18 000 доларів. Тому краще це авто продати на аукціоні: нехай десь в далекій країні Східної Європи якісь вірмени-рихтовальщики спробують зробити з нього "канхвєтку". Та продати новому власнику...



Серія 5. Чудова. Страхування було повним - тому згідно з Полісом страхування Страхова компанія повинна відшкодувати ціну на 100% або забезпечити клієнта НОВИМ авто. За вирахуванням тієї суми, яку сплатив сам клієнт, а той вніс всього 1 000 канадських доларів передоплати.



Клієнт погодився - ви ж розумієте, що все має свою ціну - заплатити 1000 канадських доларів за чудовий вечір з дівчиною та за отримання НОВОГО авто за рахунок Страхової компанії. В цьому випадку "пазл" складається класно: Поліс страхування відновлено/продовжено, Кредитна угода з банком продовжує діяти, і 1 000 канадських доларів за науку та "покатушки" в темний час дня - плата нормальна.

Вся процедура бюрократично-страхова - зайняла 1 місяць.

Сьогодні середа.

В минулий понеділок наш козак отримав в автосалоні НОВЕ авто. Таке саме.

Правда, колір був інший: білий. Як фата нареченої.



З понеділка не тільки їздить вкрай обережно, але й щоденно вислуховує мої поради про "безпечну їзду під час шлюбних пригод". Цікаво, що за цей майже тиждень та дівчина не відважилася "покататися з вітерцем" ще раз.

Ну і мудро: не все і відразу.



P.S. Ну як бачите, пане Прохожий - життя така цікава штука, що не всі "малобюджетні сценарії" підходять,. Бувають і НЕ малобюджетні. Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 тра, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9643 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3578 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 14:04 akurt написав: Тому сьогодні від мене цікавий репортаж на іншу тему: тему того, що ... Тому сьогодні від мене цікавий репортаж на іншу тему: тему того, що ...

Хто замовляв цей "репортаж" (насправді - копання в чужій нижній білизні)?

akurt написав: У кожного є мрія. У чоловіків - це мрія про власне авто. У кожного є мрія. У чоловіків - це мрія про власне авто. добре, що не про дешевий йогурт, як у деяких))))

akurt написав: їздить вкрай обережно, але й щоденно вислуховує мої поради про їздить вкрай обережно, але й щоденно вислуховує мої поради про

Він не посилає вас нах..? Хто замовляв цей "репортаж" (насправді - копання в чужій нижній білизні)?добре, що не про дешевий йогурт, як у деяких))))Він не посилає вас нах..? Frant

Повідомлень: 23861 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1674 раз. Подякували: 2542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 14:08 Як всі помітили кожен мій допис супроводжує одне Боже - прости, мене Боже, грішного, нещасне творіння. Не дивиуйтеся: воно пише коментарі до кожного мого допису з вересня 2018 року - щоденно.

Це наслідки травми голови ще в 2011 році під час спроби продати підроблений золотий зливок біля метро "Житомирська". Чергове запалення мозку виникло в листопаді 2023 року та продовжується вже до тарвня 2024 року.

"Голова - предмет темный и исследованию не подлежит..." (фраза з кінофільму).



Єдине що мені школа - то мешканців Києва.

Це нещасне бродить по ваших вулицях. БудЬте обережні.

Бережіть дітей. Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 тра, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9643 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3578 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 14:10 akurt

Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО The_Rebel

Повідомлень: 236 З нами з: 01.06.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 14:12 The_Rebel написав: akurt

Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО

Цікаве правильне питання.

Я сам собі теж його задав, роздивляючись численні фото з місця аварії - водій постраждалого авто - молода жінка.

В мене це питання виникало, але не зручно було задавати його - ще не задав тому козаку.

Задам - отримаю відповідь - напишу.

Інше авто, яке постраждало:

Цікаве правильне питання.Я сам собі теж його задав, роздивляючись численні фото з місця аварії - водій постраждалого авто - молода жінка.В мене це питання виникало, але не зручно було задавати його - ще не задав тому козаку.Задам - отримаю відповідь - напишу.Інше авто, яке постраждало: Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 тра, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9643 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3578 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2100210121022103> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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