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#<1 ... 2100210121022103 Додано: Сер 01 тра, 2024 14:15 The_Rebel написав: akurt

Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО

Було добре, якби це зробив пан Акурт.

Замість розповсюдження пліток про своїх знайомих. Було добре, якби це зробив пан Акурт.Замість розповсюдження пліток про своїх знайомих. Frant

Повідомлень: 23861 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1674 раз. Подякували: 2542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 14:24 The_Rebel написав: akurt

Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО Питання: хто оплатив матеріальну та моральну шкоду іншому потерпілому? Бо я так зрозумів виплата була по нашому аналогу КАСКО, а 3тя особа - це аналог нашого ОСАГО

Як бачите, пане The_Rebel під ногами у Вас та мене плутається дещо, що прилипло до минулорічного листя та підошви взуття та заважає обговорити дійсно важливе питання.

Я переговорю з нашим козаком - реально незручно було задавати багато питань в тій складній ситуації.

Ось фото новенького авто, яке було розбито в перший же день. На "покатушках" з дівчиною...



А ось минулий понеділок. Оприлюднюється без згоди хлопця біля авто тому я дещо видалив.



Там є цікавий момент: він сказав, що передоплата за авто могла бути до 5000 доларів, але він вніс тільки 1 000 - і це спрацювало на його користь. Як бачите, панепід ногами у Вас та мене плутається дещо, що прилипло до минулорічного листя та підошви взуття та заважає обговорити дійсно важливе питання.Я переговорю з нашим козаком - реально незручно було задавати багато питань в тій складній ситуації.Ось фото новенького авто, яке було розбито в перший же день. На "покатушках" з дівчиною...А ось минулий понеділок. Оприлюднюється без згоди хлопця біля авто тому я дещо видалив.Там є цікавий момент: він сказав, що передоплата за авто могла бути до 5000 доларів, але він вніс тільки 1 000 - і Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 тра, 2024 14:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9643 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3578 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 14:30 Re: Еміграція, заробітчанство Навіть подушка спрацювала на мазді. По всім канонам скоро вона має відправитись у подорож за океан.

П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази The_Rebel

Повідомлень: 236 З нами з: 01.06.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2024 14:36 The_Rebel написав: Навіть подушка спрацювала на мазді. По всім канонам скоро вона має відправитись у подорож за океан.

П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази Навіть подушка спрацювала на мазді. По всім канонам скоро вона має відправитись у подорож за океан.П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази

Може бути. Страхові компанії на це дуже різко реагують.

В минулому році був такий показовий випадок:

- наша людина - не перший рік за кермом - відʼїхав від свого будинка в США та буквально через 500 м проїхав повз школи - а там було обмеження швидкості в 25 миль на годину . Ну проїхав і проїхав - вже ще через 300 м його - прямо як в кіно - зупинив поліцянт, авто якого стояло на наступному перехресті та контролював наявність телепенів.

- поліціянт виписав Протокол та вручив повідомленні бути присутнім в суді (!).

- в суді наш телепень розказував, що живе тут вже 10 років - про школу знає - але "сонце било в очі і він випадково проїхав так, як проїхав". Суддя прийняв це до уваги і виписав якийсь там несуттєвий штрафі - здається чи 300 чи 600 доларів.

- саме цікаве буде зараз.

- наступний щомісячний платіж його страхова компанія виставила не на 105 доларів, а відразу на 290...

Тобто його визнали "нанадійним водієм"... Може бути. Страхові компанії на це дуже різко реагують.В минулому році був такий показовий випадок:- наша людина - не перший рік за кермом - відʼїхав від свого будинка в США та буквально через 500 м проїхав повз школи - а там було обмеження швидкості в. Ну проїхав і проїхав - вже ще через 300 м його - прямо як в кіно - зупинив поліцянт, авто якого стояло на наступному перехресті та контролював наявність телепенів.- поліціянт виписав Протокол та вручив повідомленні бути присутнім в суді (!).- в суді наш телепень розказував, що живе тут вже 10 років - про школу знає - але "сонце било в очі і він випадково проїхав так, як проїхав". Суддя прийняв це до уваги і виписав якийсь там несуттєвий штрафі - здається чи 300 чи 600 доларів.- саме цікаве буде зараз.- наступний щомісячний платіж його страхова компанія виставила не на 105 доларів, а відразу на 290...Тобто його визнали "нанадійним водієм"... akurt

Повідомлень: 9643 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3578 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2100210121022103 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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