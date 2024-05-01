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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2100210121022103
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:36

  The_Rebel написав:Навіть подушка спрацювала на мазді. По всім канонам скоро вона має відправитись у подорож за океан.
П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази

Може бути. Страхові компанії на це дуже різко реагують.
В минулому році був такий показовий випадок:
- наша людина - не перший рік за кермом - відʼїхав від свого будинка в США та буквально через 500 м проїхав повз школи - а там було обмеження швидкості в 25 миль на годину. Ну проїхав і проїхав - вже ще через 300 м його - прямо як в кіно - зупинив поліцянт, авто якого стояло на наступному перехресті та контролював наявність телепенів.
- поліціянт виписав Протокол та вручив повідомленні бути присутнім в суді (!).
- в суді наш телепень розказував, що живе тут вже 10 років - про школу знає - але "сонце било в очі і він випадково проїхав так, як проїхав". Суддя прийняв це до уваги і виписав якийсь там несуттєвий штрафі - здається чи 300 чи 600 доларів.
- саме цікаве буде зараз.
- наступний щомісячний платіж його страхова компанія виставила не на 105 доларів, а відразу на 290...
Тобто його визнали "нанадійним водієм"...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:55

Re: Еміграція, заробітчанство

а інколи у Північній Кароліні буває й так

Під час стрілянини у США загинуло четверо поліцейських
Унаслідок перестрілки в місті Шарлотт, Північна Кароліна, загинули четверо співробітників оперативної групи маршалів США.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:після того, як закінчилася Програма CUAET

Знайомі потроху адаптуються в Вінні-пуху. Дівчині роботу знайти важко, але якщо є знання англійської, то є і оплачувана волонтерська робота - переклад для інших приїзджих, що мову не знають. Послуги такого волонтера-перекладача оцінюються в дві мінімалки - 30 канадійських долярів на годину
Faceless
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