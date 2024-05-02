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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2100210121022103
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:36

  The_Rebel написав:Навіть подушка спрацювала на мазді. По всім канонам скоро вона має відправитись у подорож за океан.
П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази

Може бути. Страхові компанії на це дуже різко реагують.
В минулому році був такий показовий випадок:
- наша людина - не перший рік за кермом - відʼїхав від свого будинка в США та буквально через 500 м проїхав повз школи - а там було обмеження швидкості в 25 миль на годину. Ну проїхав і проїхав - вже ще через 300 м його - прямо як в кіно - зупинив поліцянт, авто якого стояло на наступному перехресті та контролював наявність телепенів.
- поліціянт виписав Протокол та вручив повідомленні бути присутнім в суді (!).
- в суді наш телепень розказував, що живе тут вже 10 років - про школу знає - але "сонце било в очі і він випадково проїхав так, як проїхав". Суддя прийняв це до уваги і виписав якийсь там несуттєвий штрафі - здається чи 300 чи 600 доларів.
- саме цікаве буде зараз.
- наступний щомісячний платіж його страхова компанія виставила не на 105 доларів, а відразу на 290...
Тобто його визнали "нанадійним водієм"...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:55

Re: Еміграція, заробітчанство

а інколи у Північній Кароліні буває й так

Під час стрілянини у США загинуло четверо поліцейських
Унаслідок перестрілки в місті Шарлотт, Північна Кароліна, загинули четверо співробітників оперативної групи маршалів США.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:після того, як закінчилася Програма CUAET

Знайомі потроху адаптуються в Вінні-пуху. Дівчині роботу знайти важко, але якщо є знання англійської, то є і оплачувана волонтерська робота - переклад для інших приїзджих, що мову не знають. Послуги такого волонтера-перекладача оцінюються в дві мінімалки - 30 канадійських долярів на годину
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:39

  akurt написав:
  M-Audio написав:Когда это для украинцев закрыли SWIFT? IMHO всё работает, если кому надо, другое дело, что популярностью среди населения не пользуется из-за дороговизны.

Так оказывается, «все работает»? «Если кому надо»? Шик!
Я просто не знал, что отменен пункт 14 Постановления НБУ номер 18 от 24.02.2022 с многочисленными изменениями, последнее из которых - номер 24 от 20.02.2024.
Вон оно, IMHO какое…
Сильная штука, это IMHO…
https://zakononline.com.ua/documents/sh ... 5___766352

А, я немного не о том. То, что украинское правительство обложило своих же граждан ограничениями, это не то же самое, что "свифт запретили". А вот, кстати, неужто пересичный в оркостане может прийти в банк, и отправить свифт-перевод куда вздумается? Не может же. И не потому, что "родное" правительство запрещает, а потому что международные санкции. Вот это я называю "запретили".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:52

  The_Rebel написав:П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази

Також про це подумав одразу. Що ой не в одну тисячу доларів ця пригода стане. Це ж не просто аварія, а тотал. Це те, про що зняті сюжети на телеканалах, стосовно електричних авто. Коли подряпина на корпусі батареї оцінюється страховою як тотал, бо бачте в ділерів немає технологічних інструкцій з перевірки пошкоджень батареї, і вони вимушені пропонувати лише заміну, а прайс на нову батарею із роботою вищій за ціну нового авто. Тому тотал і підняття страхових премій в рази.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:00

  M-Audio написав:Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським.

Відповідь отримав про "драконівське" таку:
"Здравствуйте, что со второй стороной я не знаю, не связывался с ними. Цена на страховку не меняется, а вот за права цена выросла. У виноватой в аварии стороны снимают определенное количество баллов и поднимают цену.... Ща права раз в год нужно платить"...
Примітка: в Канаді цікава система для водіїв: якщо ти початківець то маєш 0 (нуль) умовних балів. Якщо керував авто 1 рік без проблем - отримай 1 умовний бал, за 2 роки - 2 бали і так далі. Це впливає на щорічну оплату "за права" - щось типу податку на водіїв.
Цей хлопець в результаті аварії отримав МІНУС 5 балів. І тепер замість 80 доларів на рік наступний раз заплатить 470 доларів. Ось так "дракончик" потанцював...

Взагалі Страхові компанії працюють зовсім по-іншому, ось ще випадок коли страхова компанія виплатила НАШОМУ легіню майже повну вартість авто.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 тра, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:38

  Faceless написав:
  akurt написав:після того, як закінчилася Програма CUAET

Знайомі потроху адаптуються в Вінні-пуху. Дівчині роботу знайти важко, але якщо є знання англійської, то є і оплачувана волонтерська робота - переклад для інших приїзджих, що мову не знають. Послуги такого волонтера-перекладача оцінюються в дві мінімалки - 30 канадійських долярів на годину


если верить блогерам, то в Канаде с работой сейчас напряг.
30 - это очень неплохо как для Канады.
Оплачиваемая волонтерка - еше такого не слышал
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:43

Мабуть вірно.
За останніми повідомленнями з родини моєї племінниці в Канаді:
а) роботу знайти НЕ можуть. Ні чоловік, ні жінка.
б) в такій же ситуації - сотні і тисячі наших, які бродять та все шукають та шукають...

Дивного майже нічого немає: кваліфікація = 0, досвід = 0, знання мови = 0.
Зараз витрачають час на те, що ходять на всілякі курси. Безкоштовні.

P.S. Але не все так погано: дали команду батькам готувати під здачу їх 3-к квартиру в Анталії, яка ще тимчасово стоїть закритою.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 07:15

  akurt написав:Мабуть вірно.
За останніми повідомленнями з родини моєї племінниці в Канаді:
а) роботу знайти НЕ можуть. Ні чоловік, ні жінка.
б) в такій же ситуації - сотні і тисячі наших, які бродять та все шукають та шукають...

Дивного майже нічого немає: кваліфікація = 0, досвід = 0, знання мови = 0.
Зараз витрачають час на те, що ходять на всілякі курси. Безкоштовні.

P.S. Але не все так погано: дали команду батькам готувати під здачу їх 3-к квартиру в Анталії, яка ще тимчасово стоїть закритою.

Здача в оренду курортної нерухомості - це явний плюс для одного протурецького неріелтора)))
Frant
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