Додано: Сер 01 тра, 2024 14:36

The_Rebel написав: Навіть подушка спрацювала на мазді. По всім канонам скоро вона має відправитись у подорож за океан.

П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази Навіть подушка спрацювала на мазді. По всім канонам скоро вона має відправитись у подорож за океан.П.с. Я думаю, коефіцієнт по страхуванню у нашого українця має буде драконівським. Принаймні, такі показники як вік до 25 років, стаж до 3х років, а зараз ще й наявність аварій - у Англії збільшили б страхові платежі в рази

25 миль на годину

Може бути. Страхові компанії на це дуже різко реагують.В минулому році був такий показовий випадок:- наша людина - не перший рік за кермом - відʼїхав від свого будинка в США та буквально через 500 м проїхав повз школи - а там було обмеження швидкості в. Ну проїхав і проїхав - вже ще через 300 м його - прямо як в кіно - зупинив поліцянт, авто якого стояло на наступному перехресті та контролював наявність телепенів.- поліціянт виписав Протокол та вручив повідомленні бути присутнім в суді (!).- в суді наш телепень розказував, що живе тут вже 10 років - про школу знає - але "сонце било в очі і він випадково проїхав так, як проїхав". Суддя прийняв це до уваги і виписав якийсь там несуттєвий штрафі - здається чи 300 чи 600 доларів.- саме цікаве буде зараз.- наступний щомісячний платіж його страхова компанія виставила не на 105 доларів, а відразу на 290...Тобто його визнали "нанадійним водієм"...