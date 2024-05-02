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#<1 ... 2101210221032104 Додано: Чет 02 тра, 2024 13:54 rjkz написав: Машина должна быть ауди, а права на имя Джейсона Стейтема? Машина должна быть ауди, а права на имя Джейсона Стейтема?

Тут чем неприметнее - тем лучше. Обязательны тонированные стекла. Возить нелегалов с беларусской границы в Джёрман или еще куда подальше. График работы 1 неделя в 5 лет. Тут чем неприметнее - тем лучше. Обязательны тонированные стекла. Возить нелегалов с беларусской границы в Джёрман или еще куда подальше. График работы 1 неделя в 5 лет. Gastarbaiter Повідомлень: 3197 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 535 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2024 14:42 Все не так погано.

Такий бізнес існує та продовжує існувати з модифікаціями:

В 2022/2023 роках був дуже популярним бізнес «Перегоню ваше авто по Європі».

При чому переглянули і з України і в Україну.

Такси були не малі: мінімум 100€ в день для водія+ витрати на готель, пальне, платні дороги аби мости.

В мене на звʼязку був водій з Одеси (виїзний) - я інколи давав замовлення. Із самого примітного - хотів навіть сам взятися: Анталія-Ніцца - 3000 км. Пані оплатила людині 1000€. Їхала в тому ж авто (власниця, але сама керувати боялася).

Був досить непоганий заробіток у людей.

Саме цікаве замовлення у того мого приятеля було після появи фільма «Батальйон Монако».



Зараз новинка: вантажні перевезення «домашній переїзд».

Тут взагалі наші люди - я не один раз писав «кмітливі та вигадливі» - попереду планети всієї : якомусь дальнобійнику в США в не насниться.

Наприклад, знаю точні цифри останнього замовлення:

Рейс Львів - Анталія, приблизно 2096 кілометрів, вартість 1 кілометра 1,40€.

Приблизно вартість рейсу 2934€.

Є додаткові витрати в один бік: платні дороги, платні мости, митниця.



Всі ІТ-ники можуть нервово курити обабіч… Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 тра, 2024 14:49, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9649 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3580 раз. Подякували: 1265 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2024 16:38 akurt написав: Але не все так погано: дали команду батькам готувати під здачу їх 3-к квартиру в Анталії, яка ще тимчасово стоїть закритою. Але не все так погано: дали команду батькам готувати під здачу їх 3-к квартиру в Анталії, яка ще тимчасово стоїть закритою.

А хто буде ріелтором?

Чи вам відомо?

У мене є певні здогадки. Часом, не наш знайомий, екс-доцент залізничного ВУЗа, Віктор Семенович Буров. Той самий рил, що вічно бахвалиться в Фейсбуку?)))) А хто буде ріелтором?Чи вам відомо?У мене є певні здогадки. Часом, не наш знайомий, екс-доцент залізничного ВУЗа, Віктор Семенович Буров. Той самий рил, що вічно бахвалиться в Фейсбуку?)))) Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 тра, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз. Frant

Повідомлень: 23866 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1674 раз. Подякували: 2542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2024 16:44 чужих грошей... Буває...

Я сьогодні добрий - свято ж: "Чистий четвер" - допомагаю нещасним та з вавкою в голові.

Ось, тримай: магічне фото - гладь руками 3 рази на день і один раз на день цілуй - з"вляться гроші.

Купиш пару картошин в АТБ та пожуєш...

Тільки руки обов"язково помий, якщо є мило.

Нещасне знову хочегрошей... Буває...Я сьогодні добрий - свято ж: "Чистий четвер" - допомагаю нещасним та з вавкою в голові.Ось, тримай: магічне фото - гладь руками 3 рази на день і один раз на день цілуй - з"вляться гроші.Купиш пару картошин в АТБ та пожуєш...Тільки руки обов"язково помий, якщо є мило. akurt

Повідомлень: 9649 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3580 раз. Подякували: 1265 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2101210221032104 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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