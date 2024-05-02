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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2101210221032104
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:54

  rjkz написав:Машина должна быть ауди, а права на имя Джейсона Стейтема?

Тут чем неприметнее - тем лучше. Обязательны тонированные стекла. Возить нелегалов с беларусской границы в Джёрман или еще куда подальше. График работы 1 неделя в 5 лет.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:42

Все не так погано.
Такий бізнес існує та продовжує існувати з модифікаціями:
В 2022/2023 роках був дуже популярним бізнес «Перегоню ваше авто по Європі».
При чому переглянули і з України і в Україну.
Такси були не малі: мінімум 100€ в день для водія+ витрати на готель, пальне, платні дороги аби мости.
В мене на звʼязку був водій з Одеси (виїзний) - я інколи давав замовлення. Із самого примітного - хотів навіть сам взятися: Анталія-Ніцца - 3000 км. Пані оплатила людині 1000€. Їхала в тому ж авто (власниця, але сама керувати боялася).
Був досить непоганий заробіток у людей.
Саме цікаве замовлення у того мого приятеля було після появи фільма «Батальйон Монако».

Зараз новинка: вантажні перевезення «домашній переїзд».
Тут взагалі наші люди - я не один раз писав «кмітливі та вигадливі» - попереду планети всієї : якомусь дальнобійнику в США в не насниться.
Наприклад, знаю точні цифри останнього замовлення:
Рейс Львів - Анталія, приблизно 2096 кілометрів, вартість 1 кілометра 1,40€.
Приблизно вартість рейсу 2934€.
Є додаткові витрати в один бік: платні дороги, платні мости, митниця.

Всі ІТ-ники можуть нервово курити обабіч…
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 тра, 2024 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:38

  akurt написав:Але не все так погано: дали команду батькам готувати під здачу їх 3-к квартиру в Анталії, яка ще тимчасово стоїть закритою.

А хто буде ріелтором?
Чи вам відомо?
У мене є певні здогадки. Часом, не наш знайомий, екс-доцент залізничного ВУЗа, Віктор Семенович Буров. Той самий рил, що вічно бахвалиться в Фейсбуку?))))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 тра, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:44

Нещасне знову хоче чужих грошей... Буває...
Я сьогодні добрий - свято ж: "Чистий четвер" - допомагаю нещасним та з вавкою в голові.
Ось, тримай: магічне фото - гладь руками 3 рази на день і один раз на день цілуй - з"вляться гроші.
Купиш пару картошин в АТБ та пожуєш...
Тільки руки обов"язково помий, якщо є мило.
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