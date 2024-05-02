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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2101210221032104 Додано: Чет 02 тра, 2024 13:54 rjkz написав: Машина должна быть ауди, а права на имя Джейсона Стейтема? Машина должна быть ауди, а права на имя Джейсона Стейтема?

Тут чем неприметнее - тем лучше. Обязательны тонированные стекла. Возить нелегалов с беларусской границы в Джёрман или еще куда подальше. График работы 1 неделя в 5 лет. Тут чем неприметнее - тем лучше. Обязательны тонированные стекла. Возить нелегалов с беларусской границы в Джёрман или еще куда подальше. График работы 1 неделя в 5 лет. Gastarbaiter Повідомлень: 3197 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 535 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2024 14:42 Все не так погано.

Такий бізнес існує та продовжує існувати з модифікаціями:

В 2022/2023 роках був дуже популярним бізнес «Перегоню ваше авто по Європі».

При чому переглянули і з України і в Україну.

Такси були не малі: мінімум 100€ в день для водія+ витрати на готель, пальне, платні дороги аби мости.

В мене на звʼязку був водій з Одеси (виїзний) - я інколи давав замовлення. Із самого примітного - хотів навіть сам взятися: Анталія-Ніцца - 3000 км. Пані оплатила людині 1000€. Їхала в тому ж авто (власниця, але сама керувати боялася).

Був досить непоганий заробіток у людей.

Саме цікаве замовлення у того мого приятеля було після появи фільма «Батальйон Монако».



Зараз новинка: вантажні перевезення «домашній переїзд».

Тут взагалі наші люди - я не один раз писав «кмітливі та вигадливі» - попереду планети всієї : якомусь дальнобійнику в США в не насниться.

Наприклад, знаю точні цифри останнього замовлення:

Рейс Львів - Анталія, приблизно 2096 кілометрів, вартість 1 кілометра 1,40€.

Приблизно вартість рейсу 2934€.

Є додаткові витрати в один бік: платні дороги, платні мости, митниця.



Всі ІТ-ники можуть нервово курити обабіч… Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 тра, 2024 14:49, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9649 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3580 раз. Подякували: 1265 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2024 18:42 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Вже тиждень, як я повернувся з 2-о тижневої поїздки в США, де був у справах та відвідав відразу 3 штати США: California, North Carolina, South Carolina.

Тому не міг не звернути увагу на цікаву подію, яка відбулася днями в штаті North Carolina



Це на тему гілки - тут мова буде йти про гроші та про податки.



Студента університету Донні Левінера, який живе в Північній Кароліні, США, відправили купити газонокосарку. Але він не зміг встояти перед бажанням купити лотерейний квиток за 20 доларів.

Купівля відбулася в Sneads Grove Convenience Store

https://maps.app.goo.gl/UCht3EC8qPDx2yvG9

Сьогодні середа - а за виграшем він прийшов в минулий понеділок.

Виграш склав 2 000 000 доларів США.

Тут саме цікаве - а як би зробили ви:

за умовами лотереї він мав можливість отримати нагороду як фіксовану суму в 1,2 мільйона доларів або як річний дохід у 100 000 доларів, розподілений на 20 років (тобто 20 років поспіль отримувати по 100 000 доларів на рік. Разом 100 000х20=2 000 000 доларів США.).



Зауважу, що питання не таке легке і не має однозначної відповіді, тому що ці штати відносяться до "найдешевших" штатів в США за зарплатнею та за цінами.

Наприклад, я бачив оголошення про прийом на роботу з оплатою в 15 доларів на годину.

Місцеві жителі як правило отримують в середньому близько 26 000 доларів на рік, а - наприклад - офіцер поліції або керівник середньої ланки вважається вже заможним, отримуючи від 50 000 до 56 000 доларів на рік.

Тут вважається, що купівля власного будинка в кредит ціною в 300 000 доларів є доступною для людини, яка має дохід на рік в 68 000 доларів на рік.

Квартиру можна зняти за ціною в 1 200 - 1 500 доларів на місяць (без меблів; комунальні витрати незначні). Тобто орієнтир р витрат на прожиття такий:

- взяв будинок в кредит на 30 років - виплата буде складати орієнтовно 1500 доларів на місяць або 18 000 доларів на рік+податки та необхідні платежі.

- взяв 1 або 2 bedroom в оренду - витрати будуть складати таку ж суму: 18 000 доларів на рік.



Щоби вибрали ви?

(про його вибір я напишу - цікаві цифри про податки) News from USAВже тиждень, як я повернувся з 2-о тижневої поїздки в США, де був у справах та відвідав відразу 3 штати США: California, North Carolina, South Carolina.Тому не міг не звернути увагу на цікаву подію, яка відбулася днями в штаті North CarolinaЦе на тему гілки - тут мова буде йти про гроші та про податки.Студента університету Донні Левінера, який живе в Північній Кароліні, США, відправили купити газонокосарку. Але він не зміг встояти перед бажанням купити лотерейний квиток за 20 доларів.Купівля відбулася в Sneads Grove Convenience StoreСьогодні середа - а за виграшем він прийшов в минулий понеділок.Виграш склавТут саме цікаве - а як би зробили ви:за умовами лотереї він мав можливість отримати нагороду як фіксовану суму вабо, розподілений на 20 років (тобто 20 років поспіль отримувати по 100 000 доларів на рік. Разом 100 000х20=2 000 000 доларів США.).Зауважу, що питання не таке легке і не має однозначної відповіді, тому що ці штати відносяться до "найдешевших" штатів в СШАНаприклад, я бачив оголошення про прийом на роботу з оплатою в 15 доларів на годину.Місцеві жителі як правило отримують в середньому близько 26 000 доларів на рік, а - наприклад - офіцер поліції або керівник середньої ланки вважається вже заможним, отримуючи від 50 000 до 56 000 доларів на рік.Тут вважається, що купівля власного будинка в кредит ціною в 300 000 доларів є доступною для людини, яка має дохід на рік в 68 000 доларів на рік.Квартиру можна зняти за ціною в 1 200 - 1 500 доларів на місяць (без меблів; комунальні витрати незначні). Тобто орієнтир р витрат на прожиття такий:- взяв будинок в кредит на 30 років - виплата буде складати орієнтовно 1500 доларів на місяць або 18 000 доларів на рік+податки та необхідні платежі.- взяв 1 або 2 bedroom в оренду - витрати будуть складати таку ж суму: 18 000 доларів на рік.Щоби вибрали ви?(про його вибір я напишу - цікаві цифри про податки) akurt

Повідомлень: 9649 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3580 раз. Подякували: 1265 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2024 19:01 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Тут саме цікаве - а як би зробили ви:

за умовами лотереї він мав можливість отримати нагороду як фіксовану суму в 1,2 мільйона доларів або як річний дохід у 100 000 доларів, розподілений на 20 років (тобто 20 років поспіль отримувати по 100 000 доларів на рік).

Зауважу, що питання важливе і не має однозначної відповіді, тому що ці штати відносяться до "найдешевіших" штатів в США за зарплатнею та за цінами. Тут саме цікаве - а як би зробили ви:за умовами лотереї він мав можливість отримати нагороду як фіксовану суму в 1,2 мільйона доларів або як річний дохід у 100 000 доларів, розподілений на 20 років (тобто 20 років поспіль отримувати по 100 000 доларів на рік).Зауважу, що питання важливе і не має однозначної відповіді, тому що ці штати відносяться до "найдешевіших" штатів в США за зарплатнею та за цінами.

Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.

Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних Faceless

Модератор Повідомлень: 34817 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7975 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 тра, 2024 19:02 akurt

Які можуть бути питання, навіть якщо інвестувати всього під 5% річних, то до 60% податку вигідно брати тут і зараз Дюрі-бачі

Повідомлень: 3002 З нами з: 29.07.22 Подякував: 535 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2101210221032104 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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