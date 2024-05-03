Тут чем неприметнее - тем лучше. Обязательны тонированные стекла. Возить нелегалов с беларусской границы в Джёрман или еще куда подальше. График работы 1 неделя в 5 лет.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2024 13:54
Додано: Чет 02 тра, 2024 14:42
Все не так погано.
Такий бізнес існує та продовжує існувати з модифікаціями:
В 2022/2023 роках був дуже популярним бізнес «Перегоню ваше авто по Європі».
При чому переглянули і з України і в Україну.
Такси були не малі: мінімум 100€ в день для водія+ витрати на готель, пальне, платні дороги аби мости.
В мене на звʼязку був водій з Одеси (виїзний) - я інколи давав замовлення. Із самого примітного - хотів навіть сам взятися: Анталія-Ніцца - 3000 км. Пані оплатила людині 1000€. Їхала в тому ж авто (власниця, але сама керувати боялася).
Був досить непоганий заробіток у людей.
Саме цікаве замовлення у того мого приятеля було після появи фільма «Батальйон Монако».
Зараз новинка: вантажні перевезення «домашній переїзд».
Тут взагалі наші люди - я не один раз писав «кмітливі та вигадливі» - попереду планети всієї : якомусь дальнобійнику в США в не насниться.
Наприклад, знаю точні цифри останнього замовлення:
Рейс Львів - Анталія, приблизно 2096 кілометрів, вартість 1 кілометра 1,40€.
Приблизно вартість рейсу 2934€.
Є додаткові витрати в один бік: платні дороги, платні мости, митниця.
Всі ІТ-ники можуть нервово курити обабіч…
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 тра, 2024 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 тра, 2024 18:42
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Вже тиждень, як я повернувся з 2-о тижневої поїздки в США, де був у справах та відвідав відразу 3 штати США: California, North Carolina, South Carolina.
Тому не міг не звернути увагу на цікаву подію, яка відбулася днями в штаті North Carolina
Це на тему гілки - тут мова буде йти про гроші та про податки.
Студента університету Донні Левінера, який живе в Північній Кароліні, США, відправили купити газонокосарку. Але він не зміг встояти перед бажанням купити лотерейний квиток за 20 доларів.
Купівля відбулася в Sneads Grove Convenience Store
Сьогодні середа - а за виграшем він прийшов в минулий понеділок.
Виграш склав 2 000 000 доларів США.
Тут саме цікаве - а як би зробили ви:
за умовами лотереї він мав можливість отримати нагороду як фіксовану суму в 1,2 мільйона доларів або як річний дохід у 100 000 доларів, розподілений на 20 років (тобто 20 років поспіль отримувати по 100 000 доларів на рік. Разом 100 000х20=2 000 000 доларів США.).
Зауважу, що питання не таке легке і не має однозначної відповіді, тому що ці штати відносяться до "найдешевших" штатів в США за зарплатнею та за цінами.
Наприклад, я бачив оголошення про прийом на роботу з оплатою в 15 доларів на годину.
Місцеві жителі як правило отримують в середньому близько 26 000 доларів на рік, а - наприклад - офіцер поліції або керівник середньої ланки вважається вже заможним, отримуючи від 50 000 до 56 000 доларів на рік.
Тут вважається, що купівля власного будинка в кредит ціною в 300 000 доларів є доступною для людини, яка має дохід на рік в 68 000 доларів на рік.
Квартиру можна зняти за ціною в 1 200 - 1 500 доларів на місяць (без меблів; комунальні витрати незначні). Тобто орієнтир р витрат на прожиття такий:
- взяв будинок в кредит на 30 років - виплата буде складати орієнтовно 1500 доларів на місяць або 18 000 доларів на рік+податки та необхідні платежі.
- взяв 1 або 2 bedroom в оренду - витрати будуть складати таку ж суму: 18 000 доларів на рік.
Щоби вибрали ви?
(про його вибір я напишу - цікаві цифри про податки)
Додано: Чет 02 тра, 2024 19:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.
Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних
Додано: Чет 02 тра, 2024 19:02
akurt
Які можуть бути питання, навіть якщо інвестувати всього під 5% річних, то до 60% податку вигідно брати тут і зараз
Додано: Чет 02 тра, 2024 19:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Якщо буде якась криза на фондовому ринку або крипторинку то все вщент обвалиться доки гроші спекулянтів (які хотіли б відкупити активи, що здешевшали) будуть перевірятися банками.
А обвалиться ринок від торгових роботів, що керуються ШІ за стратегією фіксації збитків ))))
Додано: Чет 02 тра, 2024 19:59
Ну ось і цікаво. Спробуємо відштовхуватися від величини податків.
Для штату Північна Кароліна з річного прибутку в 100 000$ податки складатимуть (одинак не жонатий):
You'll owe about $27,414
Estimated total Federal & NC State tax payment due at the end of the year.
Self-employment tax $15,300
Federal income tax $8,685
NC State income tax $3,429
Теоретично їх можна зменшити приблизно на 1500$ на рік (із залученням досвідченого фахівця).
Також буде зменшення податку, якщо щасливчик оженеться, але жінка не працюватиме.
Таким чином, з 100 000$ на рік чистими на рахунку буде 100 000$-27440$=72 560$.
Не так вже і погано:
- Оренда житла або його купівля в кредит будуть забирати близько 18 000.
- харчування - я думаю не більше 1000*12=12 000$.
Хлопець не жадібний: податки треба платити.
Тому зажадав отримати з виграних 2 000 000$ виграш "зараз" у сумі в 1 200 000$.
Але ви ж розумієте, що з цих грошей треба заплатити податки.
Сьогодні стало відомо, що він отримує на банківський рахунок приблизно 850 000$ (якщо точно, то 858 006$. Податки склали 1200000-858006=341 994 долари!)
Якщо врахувати, що це реальний залишок від 2 000 000$, то здається, що «малувато».
Якщо врахувати, що він може покласти більшу частину цих грошей в кеш-фонди, то може отримувати щорічно:
- стабільний кеш-фонд - під 5% річних - 1/2 вкладень від 800 000$ дадуть 20 000$ на рік.
- умовно-ризиковий кеш-фонд - під 10% річних дадуть 40 000$ на рік.
Разом може получитися - при «гарній грі» - 60 000$ на рік.
P.S. Пан Дюрі-бачі: студент наче Вас послухав, як розумну та освічену людину.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:19
Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.
Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".
Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.
Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.
Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.
Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%.
І це - по долару і в самих США (!).
Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:16
Та ніби-то переварили, і враження, що вже і забули, але ось годину тому розмовляв з моїм колишнім підлеглим, який виграв десь років 7 Грін-карту та живе майже на курорті - біля озера ось тут:
То в розмові я йому сказав, що спілкування з нашими під час моєї поїздки в США вивело на необхідність мати можливість витрачати щомісяця на родину з двох без дітей 4 500 доларів.
Тобто треба так заробляти, щоби чистими витрачати просто на прожиття - 4500 доларів - так він підтвердив цю думку.
Тобто в рік "чистими" треба заробляти 4500х12=54 000 доларів або "грязними" - близько 60 000 доларів.
North Carolina has a flat 4.75 percent individual income tax rate. North Carolina also has a 2.50 percent corporate income tax rate. North Carolina has a 4.75 percent state sales tax rate, a max local sales tax rate of 2.75 percent, and an average combined state and local sales tax rate of 6.99 percent.
Як заробити 60 000 доларів?
If you work full-time hours, then the typical workweek is around 40 hours per week. That's 8 hours per day for 5 days a week. There are 52 weeks in a year, so therefore the average number of working hours in a year is 2,080.
Якщо наша людина піде на мінімалку в тому штаті - 15 доларів на годину, то буде отримувати "грязними" 2080х15=31 200 доларів та НЕ ВИЖИВЕ.
|