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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2102210321042105
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Тобто треба так заробляти, щоби чистими витрачати просто на прожиття - 4500 доларів - так він підтвердив цю думку.

Люди різні бувають, от мій знайоми в Нью-йорку каже, що взагалі можна жити безкоштовно:
1. Він десь по оголошенню знайшов кімнату у "бабусі", яка безкоштовно здає українцям. Тепер в 2 кімнатах живе 5 українських чоловіків в неї і нічого їй не платять. І ще розповів, що вони дуже злякалися, коли приходив якийсь інспекторі і вимагав підписати, що вони справді нічого не платять їй.
2. Харчування каже теж безкоштовно роздають в магазинах.
3. Якась церква щодня дає готові вечері.
Там же він домовився і йому позичили велосипед, під "чесне слово".
З роботою теж наче все ок: каже, що якась косметологічна лікарня, де 2 лікарів з ліцензією і ще 6 "нелегалів", платять навіть більше, ніж домовлялись, бо клієнток багато...
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