Люди різні бувають, от мій знайоми в Нью-йорку каже, що взагалі можна жити безкоштовно:
1. Він десь по оголошенню знайшов кімнату у "бабусі", яка безкоштовно здає українцям. Тепер в 2 кімнатах живе 5 українських чоловіків в неї і нічого їй не платять. І ще розповів, що вони дуже злякалися, коли приходив якийсь інспекторі і вимагав підписати, що вони справді нічого не платять їй.
2. Харчування каже теж безкоштовно роздають в магазинах.
3. Якась церква щодня дає готові вечері.
Там же він домовився і йому позичили велосипед, під "чесне слово".
З роботою теж наче все ок: каже, що якась косметологічна лікарня, де 2 лікарів з ліцензією і ще 6 "нелегалів", платять навіть більше, ніж домовлялись, бо клієнток багато...