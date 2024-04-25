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akurt написав:Тобто треба так заробляти, щоби чистими витрачати просто на прожиття - 4500 доларів - так він підтвердив цю думку.
Люди різні бувають, от мій знайоми в Нью-йорку каже, що взагалі можна жити безкоштовно: 1. Він десь по оголошенню знайшов кімнату у "бабусі", яка безкоштовно здає українцям. Тепер в 2 кімнатах живе 5 українських чоловіків в неї і нічого їй не платять. І ще розповів, що вони дуже злякалися, коли приходив якийсь інспекторі і вимагав підписати, що вони справді нічого не платять їй. 2. Харчування каже теж безкоштовно роздають в магазинах. 3. Якась церква щодня дає готові вечері. Там же він домовився і йому позичили велосипед, під "чесне слово". З роботою теж наче все ок: каже, що якась косметологічна лікарня, де 2 лікарів з ліцензією і ще 6 "нелегалів", платять навіть більше, ніж домовлялись, бо клієнток багато...
Що ж, пане Дюрі-бачі, є і таке... Кожен в цьому світі шукає або місце під сонцем, або порятунок.
Ця гілка і присвячена найактуальнішій - на жаль! - проблемі нашої епохи - вимушеній еміграції. Можна злитися та нервуватися, шукати в тому ворогів, але...
Вона була завжди серед українців... Виїзд українців в Канаду на межі 19 та 20-го сторіччя... Потім - вимушена еміграція в 1918-1920 роках... Тоді масово тікали з Криму в Константинополь або із Сибіру на Китай... Потім - вимушена еміграція в 1939-1940 та 1945-1946 роках... Потім - вимушена еміграція 70-х років 20 сторіччя... Мало в кого з учасників форуму - я думаю - не було родичів, які намагалися заробити десь на заробітках за кордоном - або на росії в кінці 20 сторіччя, або в Польщі... Будучи школьником я любив приїхати в чудове місто України - "Сєверодонецьк". Невеличке охайне місто українських хіміків - здавалося рай на землі: міське озеро - центр відпочинку мешканців, неподалік - типово українські села. Неймовірні хвойні ліси навкруги... З цього раю на заробітки на росію поїхав син мого рідного дядька - вахтовим методом заробити якісь гроші - десь дуже далеко на Сибіру чи десь там. Мабуть, робота була важка/напружена і не по силам навіть здоровому чоловіку 35 років. Одного дня на ранок його знайшли мертвим у ліжку у великому бараку, де спало покотом десь 50 чоловіків з України...
А можна зовсім по-іншому. Наприклад: вчора від різних українців з різних країн світу отримав повідомлення про підвищення на роботі. З Польщі: Data Engineer with 6 years of extensive enterprise-level expertise. Із США: A Principal Software Engineer. "Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, Того Бог карає..." (Т.Г.Шевченко).
Американські університети паралізовані: студенти десятків вишів припинили навчання, облаштовують наметові містечка, проводять маніфестації, захоплюють корпуси й б’ються з поліцією. На початок травня поліція затримала понад дві тисячі студентів і десятки викладачів, у певних випадках правоохоронці застосували вогнепальну зброю й світлошумові гранати.
Протестувальники вимагають, щоб американські виші відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими університетами й від пожертв корпорацій, що надають послуги Ізраїлю, зокрема, від Google, Amazon і Microsoft. Організатори називають свої заходи боротьбою проти «ізраїльської агресії, апартеїду» та «геноциду палестинців». Американські медіа політкоректно називають їх «пропалестинськими акціями». Однак найчесніше назвати ці події масштабним спалахом антисемітизму.
І, до речі, так палко протестуючи проти Ізраїлю, американські студенти чомусь уперто не помічають агресії значно більших масштабів — війни Росії проти України. Чомусь вони не захоплюють університетських кампусів, закликаючи припинити стирати з лиця землі українські міста й убивати українських дітей. Де хоча б один мітинг після ракетних ударів Росії по українських містах чи заява студентських організацій із засудженням дій Москви?
Відсутність реакції на російську агресію промовисто свідчить, що університетські спільноти США до «пропалестинських протестів» мотивує не пацифізм чи природна реакція на несправедливість. На жаль, рушієм протестів виявився банальний антисемітизм, який сформувався у сприятливому для нього неомарксистському дискурсі, що домінує в американських університетах. Йому притаманне чорно-біле сприйняття світу, у якому умовні пригноблені мають право на все, а умовні гнобителі (до яких автоматом зарахована вся західна цивілізація) повинні бути знищені.
Саме тому Ізраїль для американського соціаліста — абсолютне зло, яке не має права на існування. США — зло, бо веде агресивні війни, підтримує Ізраїль і взагалі є оплотом капіталізму. А Росія, яка вдало індоктринувала в лівий дискурс міфологеми про власну боротьбу проти «західного колоніалізму» — зло прийнятне, можливо, навіть не зло, а специфічний попутник добра.
світ збожеволів?
мені інколи закидають, коли я ставлю під сумнів деякі речі, що вважають незмінними, але не помічають, що ми живемо в епоху таких стрімких змін, що міняється все, навіть вічне . це я так - про надто велику емісію долару та її наслідки й про те, що ринок акцій на Заході трощки зламався й питання, як зберегти накопичене актуальне вже не лише в нас.
та й в нас на форумі є непоодинокі закиди про те, що Захід гарно живе за рахунок грабунку інших. це про те, що лівацькі ідеї на поточний момент дуже небезпечні, бо ними прикриваються погані речі...
akurt написав:Що ж, пане Дюрі-бачі, є і таке... Кожен в цьому світі шукає або місце під сонцем, або порятунок.
Ця гілка і присвячена найактуальнішій - на жаль! - проблемі нашої епохи - вимушеній еміграції. Можна злитися та нервуватися, шукати в тому ворогів, але...
Вона була завжди серед українців... Виїзд українців в Канаду на межі 19 та 20-го сторіччя... Потім - вимушена еміграція в 1918-1920 роках... Тоді масово тікали з Криму в Константинополь або із Сибіру на Китай... Потім - вимушена еміграція в 1939-1940 та 1945-1946 роках... Потім - вимушена еміграція 70-х років 20 сторіччя... Мало в кого з учасників форуму - я думаю - не було родичів, які намагалися заробити десь на заробітках за кордоном - або на росії в кінці 20 сторіччя, або в Польщі... Будучи школьником я любив приїхати в чудове місто України - "Сєверодонецьк". Невеличке охайне місто українських хіміків - здавалося рай на землі: міське озеро - центр відпочинку мешканців, неподалік - типово українські села. Неймовірні хвойні ліси навкруги... З цього раю на заробітки на росію поїхав син мого рідного дядька - вахтовим методом заробити якісь гроші - десь дуже далеко на Сибіру чи десь там. Мабуть, робота була важка/напружена і не по силам навіть здоровому чоловіку 35 років. Одного дня на ранок його знайшли мертвим у ліжку у великому бараку, де спало покотом десь 50 чоловіків з України...
А можна зовсім по-іншому. Наприклад: вчора від різних українців з різних країн світу отримав повідомлення про підвищення на роботі. З Польщі: Data Engineer with 6 years of extensive enterprise-level expertise. Із США: A Principal Software Engineer. "Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, Того Бог карає..." (Т.Г.Шевченко).
Ну десь так. Ті родичі що при СРСР - 2 чоловіків померли передчасною смертю при незрозумілих обставинах. Інші теж депресивненько, крім жінок що вдало вийши заміж на москвометри. А є ті, що ща за польських часів спромоглися не куди-небудь , а в Уругвай і в них все добре. Data Engineer то не левел, а напрямок . Непоганий. але саме по собі на карєрний зріст ще не вказує. Principal Software Engineer - то дійсно досягнення
Американські університети паралізовані: студенти десятків вишів припинили навчання, облаштовують наметові містечка, проводять маніфестації, захоплюють корпуси й б’ються з поліцією. На початок травня поліція затримала понад дві тисячі студентів і десятки викладачів, у певних випадках правоохоронці застосували вогнепальну зброю й світлошумові гранати.
Протестувальники вимагають, щоб американські виші відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими університетами й від пожертв корпорацій, що надають послуги Ізраїлю, зокрема, від Google, Amazon і Microsoft. Організатори називають свої заходи боротьбою проти «ізраїльської агресії, апартеїду» та «геноциду палестинців». Американські медіа політкоректно називають їх «пропалестинськими акціями». Однак найчесніше назвати ці події масштабним спалахом антисемітизму.
І, до речі, так палко протестуючи проти Ізраїлю, американські студенти чомусь уперто не помічають агресії значно більших масштабів — війни Росії проти України. Чомусь вони не захоплюють університетських кампусів, закликаючи припинити стирати з лиця землі українські міста й убивати українських дітей. Де хоча б один мітинг після ракетних ударів Росії по українських містах чи заява студентських організацій із засудженням дій Москви?
Відсутність реакції на російську агресію промовисто свідчить, що університетські спільноти США до «пропалестинських протестів» мотивує не пацифізм чи природна реакція на несправедливість. На жаль, рушієм протестів виявився банальний антисемітизм, який сформувався у сприятливому для нього неомарксистському дискурсі, що домінує в американських університетах. Йому притаманне чорно-біле сприйняття світу, у якому умовні пригноблені мають право на все, а умовні гнобителі (до яких автоматом зарахована вся західна цивілізація) повинні бути знищені.
Саме тому Ізраїль для американського соціаліста — абсолютне зло, яке не має права на існування. США — зло, бо веде агресивні війни, підтримує Ізраїль і взагалі є оплотом капіталізму. А Росія, яка вдало індоктринувала в лівий дискурс міфологеми про власну боротьбу проти «західного колоніалізму» — зло прийнятне, можливо, навіть не зло, а специфічний попутник добра.
світ збожеволів?
мені інколи закидають, коли я ставлю під сумнів деякі речі, що вважають незмінними, але не помічають, що ми живемо в епоху таких стрімких змін, що міняється все, навіть вічне . це я так - про надто велику емісію долару та її наслідки й про те, що ринок акцій на Заході трощки зламався й питання, як зберегти накопичене актуальне вже не лише в нас.
та й в нас на форумі є непоодинокі закиди про те, що Захід гарно живе за рахунок грабунку інших. це про те, що лівацькі ідеї на поточний момент дуже небезпечні, бо ними прикриваються погані речі...
Лівацькі ідеї завжди знаходиди ґрунт у розслаблених і розпещених прошарках інфантилів-романтиків. Нажаль, варіанту просто відрахувати бовдурів теж не буде. Бо недемократично
Інформація про те, що "американські університети" паралізовані не відповідає дійсності. Докладна інформація про страйк студентів одного конкретного університету є на сайті цього університету. Можна самому ознайомитися та оцінити хто де як паралізований:
25.04.2024 Сьогодні вранці студенти GW зібралися на Університетському дворику та поставили намети. Офіцери департаменту поліції GW та інші офіційні особи університету відповіли на місці, щоб підтвердити, що всі учасники є студентами GW, і пояснити демонстрацію університету та пов’язану політику. Демонстрація GW залишається мирною; однак, на державній території також є особи, які не належать до GW, і університет координує це з Департаментом столичної поліції округу Колумбія.
Університет доводить до відома студентів: Раніше університетський двір був зарезервований і не доступний для демонстрацій. Випускні іспити з права GW проходять у сусідніх будівлях. Демонстранти повинні рухатися зі своїми наметами до Ювілейного парку на F Street NW між 21-ю та 22-ю вулицями. GW заборонить усім особам, які не є GW, брати участь у будь-якій демонстрації на території університету. GW не дозволяє нічні табори на території університету. Студенти можуть проводити демонстрації до 19:00,якщо вони дотримуються університетських інструкцій щодо вільного вираження поглядів, Кодексу студентської поведінки та інших відповідних правил. О 19:00 студенти мають зняти намети та розійтися.
28.04.2024 University Yard: University Yard is closed and access is restricted. No re-entry is permitted. Kogan Plaza: Kogan Plaza is not available for event use or accessible as a thoroughfare. Access to Gelman Library remains unimpeded. Please follow the directions on signage posted at Kogan Plaza.
Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря". Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку. Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.
Кочевник написав:Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря". Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку. Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.
Американські університети паралізовані: студенти десятків вишів припинили навчання, облаштовують наметові містечка, проводять маніфестації, захоплюють корпуси й б’ються з поліцією. На початок травня поліція затримала понад дві тисячі студентів і десятки викладачів, у певних випадках правоохоронці застосували вогнепальну зброю й світлошумові гранати.
Протестувальники вимагають, щоб американські виші відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими університетами й від пожертв корпорацій, що надають послуги Ізраїлю, зокрема, від Google, Amazon і Microsoft. Організатори називають свої заходи боротьбою проти «ізраїльської агресії, апартеїду» та «геноциду палестинців». Американські медіа політкоректно називають їх «пропалестинськими акціями». Однак найчесніше назвати ці події масштабним спалахом антисемітизму.
І, до речі, так палко протестуючи проти Ізраїлю, американські студенти чомусь уперто не помічають агресії значно більших масштабів — війни Росії проти України. Чомусь вони не захоплюють університетських кампусів, закликаючи припинити стирати з лиця землі українські міста й убивати українських дітей. Де хоча б один мітинг після ракетних ударів Росії по українських містах чи заява студентських організацій із засудженням дій Москви?
Відсутність реакції на російську агресію промовисто свідчить, що університетські спільноти США до «пропалестинських протестів» мотивує не пацифізм чи природна реакція на несправедливість. На жаль, рушієм протестів виявився банальний антисемітизм, який сформувався у сприятливому для нього неомарксистському дискурсі, що домінує в американських університетах. Йому притаманне чорно-біле сприйняття світу, у якому умовні пригноблені мають право на все, а умовні гнобителі (до яких автоматом зарахована вся західна цивілізація) повинні бути знищені.
Саме тому Ізраїль для американського соціаліста — абсолютне зло, яке не має права на існування. США — зло, бо веде агресивні війни, підтримує Ізраїль і взагалі є оплотом капіталізму. А Росія, яка вдало індоктринувала в лівий дискурс міфологеми про власну боротьбу проти «західного колоніалізму» — зло прийнятне, можливо, навіть не зло, а специфічний попутник добра.
світ збожеволів?
мені інколи закидають, коли я ставлю під сумнів деякі речі, що вважають незмінними, але не помічають, що ми живемо в епоху таких стрімких змін, що міняється все, навіть вічне . це я так - про надто велику емісію долару та її наслідки й про те, що ринок акцій на Заході трощки зламався й питання, як зберегти накопичене актуальне вже не лише в нас.
та й в нас на форумі є непоодинокі закиди про те, що Захід гарно живе за рахунок грабунку інших. це про те, що лівацькі ідеї на поточний момент дуже небезпечні, бо ними прикриваються погані речі...
Это какой-то ментальный ПЦ. Мне мои коллеги, вполне вменяемые люди, на днях тоже доказывали как Израиль не прав. Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке.