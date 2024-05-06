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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2103210421052106
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:05

  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:Засранці усюди. І в Україні, і в Польщі, і в США.

Але тільки американці обуті ходять по дому.

Ага, от тільки вчора доньку спіймав, як вона ставить ногу на шафку, коли зав'язує шнурки.
У придбаній квартирі після орендарів-поляків за пічкою чого тільки не було: і макарони, і ножі, і купа ложек-віделок. А з-за радіаторів зібрали вже цілу колекцію шкарпеток. Стіни у певних місцях загажені настільки, що тільки перефарбовувати.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 18:38

  airmax78 написав: Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке.


С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:44

  osafly написав:
  airmax78 написав: Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке.


С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом

Каким-то невероятным образом в головах многих людей укоренилось убеждение что палестинцам можно все, потому что типа они угнетенные и живут в гетто. И даже этот выброс средневекового насилия готовы оправдать: типа бедніжки так настраждались від утисків з боку Ізраїля, що втратили голову і не могли вже зупинитись (типу в стані афекту діяли, тому треба "зрозуміти і вибачити"). А типу ізраїльтяне зараз цинично екзекьютять палестинців. Тобто у палестинців афект - непідсудна справа, а ізраїльтяне, типу, холоднокровні вбивці. Приїхали.
airmax78
 
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  #<1 ... 2103210421052106
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