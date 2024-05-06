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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:05
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
Засранці усюди. І в Україні, і в Польщі, і в США.
Але тільки американці обуті ходять по дому.
Ага, от тільки вчора доньку спіймав, як вона ставить ногу на шафку, коли зав'язує шнурки.
У придбаній квартирі після орендарів-поляків за пічкою чого тільки не було: і макарони, і ножі, і купа ложек-віделок. А з-за радіаторів зібрали вже цілу колекцію шкарпеток. Стіни у певних місцях загажені настільки, що тільки перефарбовувати.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 18:38
airmax78 написав:
Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке.
С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом
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Додано: Пон 06 тра, 2024 19:44
osafly написав: airmax78 написав:
Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке.
С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом
Каким-то невероятным образом в головах многих людей укоренилось убеждение что палестинцам можно все, потому что типа они угнетенные и живут в гетто. И даже этот выброс средневекового насилия готовы оправдать: типа бедніжки так настраждались від утисків з боку Ізраїля, що втратили голову і не могли вже зупинитись (типу в стані афекту діяли, тому треба "зрозуміти і вибачити"). А типу ізраїльтяне зараз цинічно екзекьютять палестинців. Тобто у палестинців афект - непідсудна справа, а ізраїльтяне, типу, холоднокровні вбивці. Приїхали.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 22:27
rjkz написав:
Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.
Хе-хе
Открыл онлайн чекинг аккаунт в Capital One, сегодня поехал забросить туда 3К.
Вставил в терминал пачку соток, снятых в BofA (с гривневой Приват-карты, наша полугодовая пенсия), все как на подбор, новенькие, синие, хрустящие, чистые, без печатей и подписей.
Терминал вернул 1700. Вставил обратно.
И так раз 6-7. Насыщение наступило на 200.
Ну и ладно, а то, если будет 3000+, могут не дать фудстемп.
Ностальгия...
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