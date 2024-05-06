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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2103210421052106
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:05

  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:Засранці усюди. І в Україні, і в Польщі, і в США.

Але тільки американці обуті ходять по дому.

Ага, от тільки вчора доньку спіймав, як вона ставить ногу на шафку, коли зав'язує шнурки.
У придбаній квартирі після орендарів-поляків за пічкою чого тільки не було: і макарони, і ножі, і купа ложек-віделок. А з-за радіаторів зібрали вже цілу колекцію шкарпеток. Стіни у певних місцях загажені настільки, що тільки перефарбовувати.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 18:38

  airmax78 написав: Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке.


С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:44

  osafly написав:
  airmax78 написав: Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке.


С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом

Каким-то невероятным образом в головах многих людей укоренилось убеждение что палестинцам можно все, потому что типа они угнетенные и живут в гетто. И даже этот выброс средневекового насилия готовы оправдать: типа бедніжки так настраждались від утисків з боку Ізраїля, що втратили голову і не могли вже зупинитись (типу в стані афекту діяли, тому треба "зрозуміти і вибачити"). А типу ізраїльтяне зараз цинічно екзекьютять палестинців. Тобто у палестинців афект - непідсудна справа, а ізраїльтяне, типу, холоднокровні вбивці. Приїхали.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:27

  rjkz написав:Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.
Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.
Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.

Хе-хе :)
Открыл онлайн чекинг аккаунт в Capital One, сегодня поехал забросить туда 3К.
Вставил в терминал пачку соток, снятых в BofA (с гривневой Приват-карты, наша полугодовая пенсия), все как на подбор, новенькие, синие, хрустящие, чистые, без печатей и подписей.
Терминал вернул 1700. Вставил обратно.
И так раз 6-7. Насыщение наступило на 200.
Ну и ладно, а то, если будет 3000+, могут не дать фудстемп.
Ностальгия... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 00:07

  Кочевник написав:Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".
Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.
Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.

Многим просто НЕКОГДА.
Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.
Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.
Примерно то же у них в кладовке квартиры.

Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.
в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.
Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.
Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.
Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.
Им обоим уже 45+.

После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.
За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 00:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Starikan написав:
  Кочевник написав:Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".
Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.
Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.

Многим просто НЕКОГДА.
Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.
Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.
Примерно то же у них в кладовке квартиры.

Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.
в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.
Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.
Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.
Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.
Им обоим уже 45+.

После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.
За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.

А що не так зі скулбасом?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 00:22

  Faceless написав:А що не так зі скулбасом?

Не знаю. Мы стараемся не вмешиваться в такие дела.
Starikan
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