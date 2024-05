Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2104210521062107> Додано: Пон 06 тра, 2024 16:05 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Засранці усюди. І в Україні, і в Польщі, і в США. Засранці усюди. І в Україні, і в Польщі, і в США.

Але тільки американці обуті ходять по дому. Але тільки американці обуті ходять по дому.

Ага, от тільки вчора доньку спіймав, як вона ставить ногу на шафку, коли зав'язує шнурки.

У придбаній квартирі після орендарів-поляків за пічкою чого тільки не було: і макарони, і ножі, і купа ложек-віделок. А з-за радіаторів зібрали вже цілу колекцію шкарпеток. Стіни у певних місцях загажені настільки, що тільки перефарбовувати. Ага, от тільки вчора доньку спіймав, як вона ставить ногу на шафку, коли зав'язує шнурки.У придбаній квартирі після орендарів-поляків за пічкою чого тільки не було: і макарони, і ножі, і купа ложек-віделок. А з-за радіаторів зібрали вже цілу колекцію шкарпеток. Стіни у певних місцях загажені настільки, що тільки перефарбовувати. Gastarbaiter Повідомлень: 3205 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2024 18:38 airmax78 написав: Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке. Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке.



С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом osafly

Повідомлень: 1648 З нами з: 29.05.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 515 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2024 19:44 osafly написав: airmax78 написав: Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке. Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке.



С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом

Каким-то невероятным образом в головах многих людей укоренилось убеждение что палестинцам можно все, потому что типа они угнетенные и живут в гетто. И даже этот выброс средневекового насилия готовы оправдать: типа бедніжки так настраждались від утисків з боку Ізраїля, що втратили голову і не могли вже зупинитись (типу в стані афекту діяли, тому треба "зрозуміти і вибачити"). А типу ізраїльтяне зараз цинічно екзекьютять палестинців. Тобто у палестинців афект - непідсудна справа, а ізраїльтяне, типу, холоднокровні вбивці. Приїхали. Каким-то невероятным образом в головах многих людей укоренилось убеждение что палестинцам можно все, потому что типа они угнетенные и живут в гетто. И даже этот выброс средневекового насилия готовы оправдать: типа бедніжки так настраждались від утисків з боку Ізраїля, що втратили голову і не могли вже зупинитись (типу в стані афекту діяли, тому треба "зрозуміти і вибачити"). А типу ізраїльтяне зараз цинічно екзекьютять палестинців. Тобто у палестинців афект - непідсудна справа, а ізраїльтяне, типу, холоднокровні вбивці. Приїхали. airmax78 Повідомлень: 42900 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5289 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 тра, 2024 22:27 rjkz написав: Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.

Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.

Приват24 вспоминается с легкой ностальжи. Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.

Хе-хе

Открыл онлайн чекинг аккаунт в Capital One, сегодня поехал забросить туда 3К.

Вставил в терминал пачку соток, снятых в BofA (с гривневой Приват-карты, наша полугодовая пенсия), все как на подбор, новенькие, синие, хрустящие, чистые, без печатей и подписей.

Терминал вернул 1700. Вставил обратно.

И так раз 6-7. Насыщение наступило на 200.

Ну и ладно, а то, если будет 3000+, могут не дать фудстемп.

Ностальгия... Хе-хеОткрыл онлайн чекинг аккаунт в Capital One, сегодня поехал забросить туда 3К.Вставил в терминал пачку соток, снятых в BofA (с гривневой Приват-карты, наша полугодовая пенсия), все как на подбор, новенькие, синие, хрустящие, чистые, без печатей и подписей.Терминал вернул 1700. Вставил обратно.И так раз 6-7. Насыщение наступило на 200.Ну и ладно, а то, если будет 3000+, могут не дать фудстемп.Ностальгия... Starikan 2 Повідомлень: 19775 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2614 раз. Подякували: 3160 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2024 00:07 Кочевник написав: Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".

Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.

Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту. Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.

Многим просто НЕКОГДА.

Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.

Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.

Примерно то же у них в кладовке квартиры.



Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.

в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.

Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.

Они готовят дома, общепитом почти не пользуются.

Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.

Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.

Им обоим уже 45+.



После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.

За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю. Многим просто НЕКОГДА.Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.Примерно то же у них в кладовке квартиры.Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.Они готовят дома, общепитом почти не пользуются.Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.Им обоим уже 45+.После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю. Востаннє редагувалось Starikan в Вів 07 тра, 2024 00:53, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19775 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2614 раз. Подякували: 3160 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2024 00:16 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Кочевник написав: Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".

Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.

Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту. Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.

Многим просто НЕКОГДА.

Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.

Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.

Примерно то же у них в кладовке квартиры.



Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.

в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.

Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.

Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.

Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.

Им обоим уже 45+.



После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.

За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю. Многим просто НЕКОГДА.Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.Примерно то же у них в кладовке квартиры.Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.Им обоим уже 45+.После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.

А що не так зі скулбасом? А що не так зі скулбасом? Faceless

Модератор Повідомлень: 34827 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7976 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2024 00:22 Faceless написав: А що не так зі скулбасом? А що не так зі скулбасом?

Не знаю. Мы стараемся не вмешиваться в такие дела. Не знаю. Мы стараемся не вмешиваться в такие дела. Starikan 2 Повідомлень: 19775 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2614 раз. Подякували: 3160 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2024 01:26 Starikan написав: rjkz написав: Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.

Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.

Приват24 вспоминается с легкой ностальжи. Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США.Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая.Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.

Хе-хе

Открыл онлайн чекинг аккаунт в Capital One, сегодня поехал забросить туда 3К.

Вставил в терминал пачку соток, снятых в BofA (с гривневой Приват-карты, наша полугодовая пенсия), все как на подбор, новенькие, синие, хрустящие, чистые, без печатей и подписей.

Терминал вернул 1700. Вставил обратно.

И так раз 6-7. Насыщение наступило на 200.

Ну и ладно, а то, если будет 3000+, могут не дать фудстемп.

Ностальгия... Хе-хеОткрыл онлайн чекинг аккаунт в Capital One, сегодня поехал забросить туда 3К.Вставил в терминал пачку соток, снятых в BofA (с гривневой Приват-карты, наша полугодовая пенсия), все как на подбор, новенькие, синие, хрустящие, чистые, без печатей и подписей.Терминал вернул 1700. Вставил обратно.И так раз 6-7. Насыщение наступило на 200.Ну и ладно, а то, если будет 3000+, могут не дать фудстемп.Ностальгия...



Это я как раз про СО и писал.

Что-то там в самом банке коряво.

С чейза перевожу - мгновенно. С Фиделити вытаскиваю из СО - мгновенно.

И только если забирать из чейза через СО или отправлять на Фиделити из СО - медленно и печально. Зато даже на чекинге дают столько-же сколько чейз дает на сейвинге, а на сейвинге - примерно столько сколько дает чейз на СД для сумм менее 100к и на иной срок нежели 2 месяца. А на СД дает от 1К на 10 месяцев 5.10%

В общем, как основной банк Чейз - супер, как для того, чтобы что-то поиметь с капитала - СО ничего, но с тормозами. Карту, кстати, прислал за 3 дня после открытия счета онлайн. Как они это сделали? ХЗ. И имя-же надо было напечатать.

Чейз мне прислал через 3 недели после открытия счета. Это я как раз про СО и писал.Что-то там в самом банке коряво.С чейза перевожу - мгновенно. С Фиделити вытаскиваю из СО - мгновенно.И только если забирать из чейза через СО или отправлять на Фиделити из СО - медленно и печально. Зато даже на чекинге дают столько-же сколько чейз дает на сейвинге, а на сейвинге - примерно столько сколько дает чейз на СД для сумм менее 100к и на иной срок нежели 2 месяца. А на СД дает от 1К на 10 месяцев 5.10%В общем, как основной банк Чейз - супер, как для того, чтобы что-то поиметь с капитала - СО ничего, но с тормозами. Карту, кстати, прислал за 3 дня после открытия счета онлайн. Как они это сделали? ХЗ. И имя-же надо было напечатать.Чейз мне прислал через 3 недели после открытия счета. rjkz

Повідомлень: 16619 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8345 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2024 01:30 Starikan написав: Кочевник написав: Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".

Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.

Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту. Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.

Многим просто НЕКОГДА.

Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.

Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.

Примерно то же у них в кладовке квартиры.



Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.

в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.

Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.

Они готовят дома, общепитом почти не пользуются.

Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.

Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.

Им обоим уже 45+.



После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.

За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю. Многим просто НЕКОГДА.Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.Примерно то же у них в кладовке квартиры.Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.Они готовят дома, общепитом почти не пользуются.Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.Им обоим уже 45+.После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.



Кстати, у меня у товарища тут собака.

Обходится дороже, чем частная школа для старшего.

Намного дороже.

Без собаки у них будет больше сил и денег. Кстати, у меня у товарища тут собака.Обходится дороже, чем частная школа для старшего.Намного дороже.Без собаки у них будет больше сил и денег. rjkz

Повідомлень: 16619 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8345 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2024 03:08 akurt написав: Faceless написав: Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.

Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних

Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.

Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".



Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.

Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.



Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.

Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%.

І це - по долару і в самих США (!). Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років -- інфляція в США склала 70%.І це - по долару і в самих США (!).

Чисто штатовские внедорожники Jeep/Ford/Chevrolet за 30 лет подорожали втрое, конечно они внутри стали немного роскошнее, чем в 90е, и намного мощнее, но как были символом заокеанского автопрома так и остались.

А с начала 80х подорожание более 5ти раз, но та техника по большому счёту была более армейская, чем транспорт для президента и просто босса. Чисто штатовские внедорожники Jeep/Ford/Chevrolet за 30 лет подорожали втрое, конечно они внутри стали немного роскошнее, чем в 90е, и намного мощнее, но как были символом заокеанского автопрома так и остались.А с начала 80х подорожание более 5ти раз, но та техника по большому счёту была более армейская, чем транспорт для президента и просто босса. барабашов Повідомлень: 4064 З нами з: 16.06.15 Подякував: 275 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2104210521062107> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless