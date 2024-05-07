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#<1 ... 2104210521062107 Додано: Вів 07 тра, 2024 03:13 akurt написав: Faceless написав: Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.

Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних

Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.

Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".



Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.

Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.



Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.

Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%.

І це - по долару і в самих США (!). Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років -- інфляція в США склала 70%.І це - по долару і в самих США (!).

Чисто штатовские внедорожники Jeep/Ford/Chevrolet за 30 лет подорожали втрое, конечно они внутри стали немного роскошнее, чем в 90е, и намного мощнее, но как были символом заокеанского автопрома так и остались.

А с начала 80х подорожание более 5ти раз, но та техника по большому счёту была более армейская, чем транспорт для президента и просто босса. Чисто штатовские внедорожники Jeep/Ford/Chevrolet за 30 лет подорожали втрое, конечно они внутри стали немного роскошнее, чем в 90е, и намного мощнее, но как были символом заокеанского автопрома так и остались.А с начала 80х подорожание более 5ти раз, но та техника по большому счёту была более армейская, чем транспорт для президента и просто босса. барабашов Повідомлень: 4064 З нами з: 16.06.15 Подякував: 275 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2024 03:15 akurt написав: Faceless написав: Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.

Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних

Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.

Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".



Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.

Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.



Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.

Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%.

І це - по долару і в самих США (!). Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років -- інфляція в США склала 70%.І це - по долару і в самих США (!).

Чисто штатовские внедорожники Jeep/Ford/Chevrolet за 30 лет подорожали втрое, конечно они внутри стали немного роскошнее, чем в 90е, и намного мощнее, но как были символом заокеанского автопрома так и остались.

А с начала 80х подорожание более 5ти раз, но та техника по большому счёту была более армейская, чем транспорт для президента и просто босса. Чисто штатовские внедорожники Jeep/Ford/Chevrolet за 30 лет подорожали втрое, конечно они внутри стали немного роскошнее, чем в 90е, и намного мощнее, но как были символом заокеанского автопрома так и остались.А с начала 80х подорожание более 5ти раз, но та техника по большому счёту была более армейская, чем транспорт для президента и просто босса. барабашов Повідомлень: 4064 З нами з: 16.06.15 Подякував: 275 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2104210521062107 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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