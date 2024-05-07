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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2024 03:13
akurt написав: Faceless написав:
Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.
Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних
Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.
Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює
".
Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.
Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.
Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.
Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку
- інфляція в США склала 70%.
І це - по долару і в самих США (!).
Чисто штатовские внедорожники Jeep/Ford/Chevrolet за 30 лет подорожали втрое, конечно они внутри стали немного роскошнее, чем в 90е, и намного мощнее, но как были символом заокеанского автопрома так и остались.
А с начала 80х подорожание более 5ти раз, но та техника по большому счёту была более армейская, чем транспорт для президента и просто босса.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 03:15
akurt написав: Faceless написав:
Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.
Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних
Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.
Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює
".
Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.
Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.
Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.
Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку
- інфляція в США склала 70%.
І це - по долару і в самих США (!).
Чисто штатовские внедорожники Jeep/Ford/Chevrolet за 30 лет подорожали втрое, конечно они внутри стали немного роскошнее, чем в 90е, и намного мощнее, но как были символом заокеанского автопрома так и остались.
А с начала 80х подорожание более 5ти раз, но та техника по большому счёту была более армейская, чем транспорт для президента и просто босса.
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барабашов
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- З нами з: 16.06.15
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