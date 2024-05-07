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#<1 ... 2104210521062107 Додано: Вів 07 тра, 2024 11:49 rjkz написав: Starikan написав: Кочевник написав: Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".

Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.

Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту. Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.

Многим просто НЕКОГДА.

Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.

Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.

Примерно то же у них в кладовке квартиры.



Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.

в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.

Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.

Они готовят дома, общепитом почти не пользуются.

Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.

Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.

Им обоим уже 45+.



После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.

За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю. Многим просто НЕКОГДА.Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.Примерно то же у них в кладовке квартиры.Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.Они готовят дома, общепитом почти не пользуются.Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.Им обоим уже 45+.После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.



Кстати, у меня у товарища тут собака.

Обходится дороже, чем частная школа для старшего.

Намного дороже.

Без собаки у них будет больше сил и денег. Кстати, у меня у товарища тут собака.Обходится дороже, чем частная школа для старшего.Намного дороже.Без собаки у них будет больше сил и денег.

А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків. А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків. BIGor

Повідомлень: 8897 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1335 раз. Подякували: 1731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2104210521062107 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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