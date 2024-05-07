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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2104210521062107
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 11:49

  rjkz написав:
  Starikan написав:
  Кочевник написав:Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря".
Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку.
Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.

Многим просто НЕКОГДА.
Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.
Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.
Примерно то же у них в кладовке квартиры.

Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.
в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.
Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.
Они готовят дома, общепитом почти не пользуются.
Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.
Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.
Им обоим уже 45+.

После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.
За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.


Кстати, у меня у товарища тут собака.
Обходится дороже, чем частная школа для старшего.
Намного дороже.
Без собаки у них будет больше сил и денег.

А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків.
BIGor
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  #<1 ... 2104210521062107
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