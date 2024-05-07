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airmax78 написав: Я просто окуел. Одно дело когда слышишь весь этот бред от каких-то маргиналов и невменько, и другое дело - когда от казалось бы образованных людей, у которых с ценностями должно быть все в порядке.
С жизненными ценностями у многих может быть в порядке,а вот с головой-не очень.Это вообще сплошь и рядом
Каким-то невероятным образом в головах многих людей укоренилось убеждение что палестинцам можно все, потому что типа они угнетенные и живут в гетто. И даже этот выброс средневекового насилия готовы оправдать: типа бедніжки так настраждались від утисків з боку Ізраїля, що втратили голову і не могли вже зупинитись (типу в стані афекту діяли, тому треба "зрозуміти і вибачити"). А типу ізраїльтяне зараз цинічно екзекьютять палестинців. Тобто у палестинців афект - непідсудна справа, а ізраїльтяне, типу, холоднокровні вбивці. Приїхали.
rjkz написав:Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США. Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая. Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.
Хе-хе Открыл онлайн чекинг аккаунт в Capital One, сегодня поехал забросить туда 3К. Вставил в терминал пачку соток, снятых в BofA (с гривневой Приват-карты, наша полугодовая пенсия), все как на подбор, новенькие, синие, хрустящие, чистые, без печатей и подписей. Терминал вернул 1700. Вставил обратно. И так раз 6-7. Насыщение наступило на 200. Ну и ладно, а то, если будет 3000+, могут не дать фудстемп. Ностальгия...
Кочевник написав:Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря". Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку. Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.
Многим просто НЕКОГДА. Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме. Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды. Примерно то же у них в кладовке квартиры.
Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу. в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса. Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо. Они готовят дома, общепитом почти не пользуются. Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине. Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе. Им обоим уже 45+.
После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ. За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 07 тра, 2024 00:53, всього редагувалось 1 раз.
Кочевник написав:Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря". Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку. Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.
Многим просто НЕКОГДА. Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме. Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды. Примерно то же у них в кладовке квартиры.
Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу. в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса. Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо. Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине. Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе. Им обоим уже 45+.
После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ. За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.
rjkz написав:Чтобы проиллюстрировать банковскую систему США. Сегодня, 30 апреля, перевел сумму со своего счета в одном банке на счет в другом. Пишет, что сумма будет доступна 6 мая. Приват24 вспоминается с легкой ностальжи.
Хе-хе Открыл онлайн чекинг аккаунт в Capital One, сегодня поехал забросить туда 3К. Вставил в терминал пачку соток, снятых в BofA (с гривневой Приват-карты, наша полугодовая пенсия), все как на подбор, новенькие, синие, хрустящие, чистые, без печатей и подписей. Терминал вернул 1700. Вставил обратно. И так раз 6-7. Насыщение наступило на 200. Ну и ладно, а то, если будет 3000+, могут не дать фудстемп. Ностальгия...
Это я как раз про СО и писал. Что-то там в самом банке коряво. С чейза перевожу - мгновенно. С Фиделити вытаскиваю из СО - мгновенно. И только если забирать из чейза через СО или отправлять на Фиделити из СО - медленно и печально. Зато даже на чекинге дают столько-же сколько чейз дает на сейвинге, а на сейвинге - примерно столько сколько дает чейз на СД для сумм менее 100к и на иной срок нежели 2 месяца. А на СД дает от 1К на 10 месяцев 5.10% В общем, как основной банк Чейз - супер, как для того, чтобы что-то поиметь с капитала - СО ничего, но с тормозами. Карту, кстати, прислал за 3 дня после открытия счета онлайн. Как они это сделали? ХЗ. И имя-же надо было напечатать. Чейз мне прислал через 3 недели после открытия счета.
Кочевник написав:Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря". Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку. Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.
Многим просто НЕКОГДА. Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме. Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды. Примерно то же у них в кладовке квартиры.
Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу. в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса. Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо. Они готовят дома, общепитом почти не пользуются. Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине. Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе. Им обоим уже 45+.
После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ. За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.
Кстати, у меня у товарища тут собака. Обходится дороже, чем частная школа для старшего. Намного дороже. Без собаки у них будет больше сил и денег.
Faceless написав:Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к. Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних
Дійсно цікавим є Ваш розрахунок. Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".
Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими. Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.
Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно. Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%. І це - по долару і в самих США (!).
Чисто штатовские внедорожники Jeep/Ford/Chevrolet за 30 лет подорожали втрое, конечно они внутри стали немного роскошнее, чем в 90е, и намного мощнее, но как были символом заокеанского автопрома так и остались. А с начала 80х подорожание более 5ти раз, но та техника по большому счёту была более армейская, чем транспорт для президента и просто босса.
Кочевник написав:Тут фанатаи США мастурбували на "клінінгові компанії, після виїзду орендаря". Дивлячись на авто, які привозять зі США, то амери в переважній більшості засранці ще ті. Жрати і срати в авто до такого стану, що перетворювати авто в сміттярку. Не здивуюся, якщо в квартирах в них такі самі срачельники, які після виїзду срачістів вимагають косметичного ремонту.
Многим просто НЕКОГДА. Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме. Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды. Примерно то же у них в кладовке квартиры.
Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу. в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса. Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо. Они готовят дома, общепитом почти не пользуются. Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине. Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе. Им обоим уже 45+.
После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ. За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.
Кстати, у меня у товарища тут собака. Обходится дороже, чем частная школа для старшего. Намного дороже. Без собаки у них будет больше сил и денег.
А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків.
BIGor написав:А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків.
Я би не сказав, що культ "собаки". Навіть простіше, ніж в Україні, де розводять неймовірну кількість собак і в тому числі "дорогих" порід, але є повага до всього ЖИВОГО, просто треба дивитися в контексті іншого - захисту природи: - зазвичай по вулицях можуть ходити косулі просто по асфальтових дорогах, де зазвичай їздять автівки; - в кожному парку є озеро і в ньому плавають і качки, і лебеді, і вони зовсім не бояться людей, виходять на берег, сидять вздовж доріжок, бо люди їх ніколи не чипають; - в парках є попередження про те, що водяться якісь там "дикі кішки" (я оголошення бачив, але особисто не стикався) і не варто з ними гратися. - з собаками дозволяється: а) селитися в готелях; б) заходити в супермаркет; в) тримати в житлових комплексах при умові сплати - наприклад - первинного внеску в 350 доларів, а потім щомісяця - 50 доларів. Тримати не більше 2-х "домашніх улюбленців". Оплата в ОСББ. г) витрати на утримання собак реально великі - як кара за таке "хобі". Наприклад, навіть засіб від блох не можна купити без рецепту, а рецепт видасть ветеринар тільки під час візиту з оплатою в 200 доларів. д) досить дорого вартує "перетримка" собаки. На тому тижні мені розказували, що наш українець на 2 доби у відрядження, то за 1 день перетримки 100 доларів, а за 2 дня - знижка - по 80. Розвинута мережа притулків для "загублених собак" - там після догляду будь-який бажаючий може взяти песика з оплатою за проведене медичне обслуговування та прививки - наприклад в 450 доларів. Тобто вся така "забава" коштує грошей і не малих.
В цілому не варто перебільшувати: в Україні із собаками більший культ і більша кількість собак. Подивіться тут починаючи з 02:15 і ви зрозумієте: є культ собак чи є культ чогось іншого. Це парк, в якому я часто гуляв та катався на ровері. https://www.youtube.com/watch?v=absUqGkeRsY