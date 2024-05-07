|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2024 19:09
Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42904
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5290 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 тра, 2024 19:44
airmax78 написав:
Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.
Тепер вони фінансують в тому числі і утримання українських домашніх тварин. Опосередковано, звісно)))
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 тра, 2024 19:51
airmax78 написав:
Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.
Засмутилися що американські собаки добре живуть? Ну так мають право, себто їх хазяєва які заробляють. Напевно для пересічного американця той собачий корм буде незначною похибкою для сімейного бюджету.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8898
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1335 раз.
- Подякували: 1731 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 тра, 2024 20:20
BIGor написав: airmax78 написав:
Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.
Засмутилися що американські собаки добре живуть? Ну так мають право, себто їх хазяєва які заробляють. Напевно для пересічного американця той собачий корм буде незначною похибкою для сімейного бюджету.
Великі витрати не означають, що добре живуть. Просто мешканці США мають можливість/бажання платити шалені кошти, які не впливають на якість утримання тваринок.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2388
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|