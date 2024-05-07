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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2024 19:09
Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.
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airmax78
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Додано: Вів 07 тра, 2024 19:44
airmax78 написав:
Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.
Тепер вони фінансують в тому числі і утримання українських домашніх тварин. Опосередковано, звісно)))
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Додано: Вів 07 тра, 2024 19:51
airmax78 написав:
Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.
Засмутилися що американські собаки добре живуть? Ну так мають право, себто їх хазяєва які заробляють. Напевно для пересічного американця той собачий корм буде незначною похибкою для сімейного бюджету.
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BIGor
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Додано: Вів 07 тра, 2024 20:20
BIGor написав: airmax78 написав:
Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.
Засмутилися що американські собаки добре живуть? Ну так мають право, себто їх хазяєва які заробляють. Напевно для пересічного американця той собачий корм буде незначною похибкою для сімейного бюджету.
Великі витрати не означають, що добре живуть. Просто мешканці США мають можливість/бажання платити шалені кошти, які не впливають на якість утримання тваринок.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 01:19
BIGor написав: rjkz написав: Starikan написав:
Многим просто НЕКОГДА.
Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.
Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.
Примерно то же у них в кладовке квартиры.
Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.
в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.
Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.
Они готовят дома, общепитом почти не пользуются.
Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.
Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.
Им обоим уже 45+.
После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.
За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.
Кстати, у меня у товарища тут собака.
Обходится дороже, чем частная школа для старшего.
Намного дороже.
Без собаки у них будет больше сил и денег.
А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків.
Скажем так, собака - это увлечение довольно большой части американцев.
Дети почти все хотят собаку.
Мало кто, наверное, реально представляет сколько с собакой, если ей реально заниматься, гемора.
У меня в тинейджерстве была овчарка, 2-х недельным щенком взяли, там забот выше головы.
Чтобы немного стало понятно, мой товарищ заплатил недавно около 800 долларов за чистку зубов собаки. Около 300 долларов за стрижку.
А еще прививки, корм, пакеты и тд. На неделю, я с ним иногда захожу в зоомагазин, покупает корм и пакеты собаке на 80-100 долларов.
И это у него не крупная собака. И уже в возрасте.
А для щенка нужен тренер, надо намного чаще гулять, а это много времени, а "время-деньги".
И много-много всего.
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rjkz
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Додано: Сер 08 тра, 2024 02:25
rjkz
Значит капиталисты со звериным оскалом(КуКрыНиксы) слишком много платят пересичным и слишком мало налогов и % по кредитам забирают
Сомневаюсь что в Киеве вы в среднем жили на 800долл/мес лично, да даже 300 чисто на еду на чел в месяц в семье наверно не тратили.
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