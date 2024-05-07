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#<1 ... 2104210521062107 Додано: Вів 07 тра, 2024 19:09 Re: Еміграція, заробітчанство Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети. airmax78 Повідомлень: 42905 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5290 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2024 19:44 airmax78 написав: Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети. Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.

Тепер вони фінансують в тому числі і утримання українських домашніх тварин. Опосередковано, звісно))) Тепер вони фінансують в тому числі і утримання українських домашніх тварин. Опосередковано, звісно))) gonchik74

Повідомлень: 750 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2024 19:51 airmax78 написав: Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети. Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.

Засмутилися що американські собаки добре живуть? Ну так мають право, себто їх хазяєва які заробляють. Напевно для пересічного американця той собачий корм буде незначною похибкою для сімейного бюджету. Засмутилися що американські собаки добре живуть? Ну так мають право, себто їх хазяєва які заробляють. Напевно для пересічного американця той собачий корм буде незначною похибкою для сімейного бюджету. BIGor

Повідомлень: 8898 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1335 раз. Подякували: 1731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2024 20:20 BIGor написав: airmax78 написав: Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети. Пам'ятаю році в 2012 чи 2013 читав, що річні витрати американців на домашніх тварин суттєво перевищували річний бюджет України. Засмутився тоді пам'ятаю. Зараз, мабуть, перевищують 2 річних бюджети.

Засмутилися що американські собаки добре живуть? Ну так мають право, себто їх хазяєва які заробляють. Напевно для пересічного американця той собачий корм буде незначною похибкою для сімейного бюджету. Засмутилися що американські собаки добре живуть? Ну так мають право, себто їх хазяєва які заробляють. Напевно для пересічного американця той собачий корм буде незначною похибкою для сімейного бюджету.



Великі витрати не означають, що добре живуть. Просто мешканці США мають можливість/бажання платити шалені кошти, які не впливають на якість утримання тваринок. Великі витрати не означають, що добре живуть. Просто мешканці США мають можливість/бажання платити шалені кошти, які не впливають на якість утримання тваринок. Кочевник Повідомлень: 2388 З нами з: 16.02.17 Подякував: 386 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2024 01:19 BIGor написав: rjkz написав: Starikan написав: Многим просто НЕКОГДА.

Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.

Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.

Примерно то же у них в кладовке квартиры.



Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.

в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.

Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.

Они готовят дома, общепитом почти не пользуются.

Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.

Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.

Им обоим уже 45+.



После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.

За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю. Многим просто НЕКОГДА.Взять семью моего сына. Они очень стараются поддерживать порядок в доме.Но в машине у них валяются садовые инструменты (у них недалеко арендный огородик), пустые бутылки из-под воды. Горшки из-под рассады, которые нужно отдать знакомой. Лежат упаковки барахла для кемпинга - поездка сорвалась из-за погоды.Примерно то же у них в кладовке квартиры.Но им надо в уикдэй встать в 6 утра, чтобы отвезти ребенка в школу.в 2-3 часа дня надо привезти. Он категорически против скулбаса.Дважды в день надо выгулять собаку, причем так, чтобы она побегала, иначе зажиреет - надо ехать в парк, а не просто походить 10 минут вокруг кондо.Они готовят дома, общепитом почти не пользуются.Сын работает на двух работах, чтобы содержать семью, выплачивать аренду нашей квартиры и скорее развязаться со своей ипотекой. При этом он работает не в Силиконовой долине.Невестка - инвалид с неизлечимой болезнью, ходит с артезом на стопе.Им обоим уже 45+.После вечерней прогулки с собакой У НИХ УЖЕ НЕТ СИЛ.За уикэнд им надо их как-то восстановить. Отсыпаются, едут просто погулять. А еще нужно запастись жратвой на неделю.



Кстати, у меня у товарища тут собака.

Обходится дороже, чем частная школа для старшего.

Намного дороже.

Без собаки у них будет больше сил и денег. Кстати, у меня у товарища тут собака.Обходится дороже, чем частная школа для старшего.Намного дороже.Без собаки у них будет больше сил и денег.

А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків. А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків.



Скажем так, собака - это увлечение довольно большой части американцев.

Дети почти все хотят собаку.

Мало кто, наверное, реально представляет сколько с собакой, если ей реально заниматься, гемора.

У меня в тинейджерстве была овчарка, 2-х недельным щенком взяли, там забот выше головы.

Чтобы немного стало понятно, мой товарищ заплатил недавно около 800 долларов за чистку зубов собаки. Около 300 долларов за стрижку.

А еще прививки, корм, пакеты и тд. На неделю, я с ним иногда захожу в зоомагазин, покупает корм и пакеты собаке на 80-100 долларов.

И это у него не крупная собака. И уже в возрасте.

А для щенка нужен тренер, надо намного чаще гулять, а это много времени, а "время-деньги".

И много-много всего. Скажем так, собака - это увлечение довольно большой части американцев.Дети почти все хотят собаку.Мало кто, наверное, реально представляет сколько с собакой, если ей реально заниматься, гемора.У меня в тинейджерстве была овчарка, 2-х недельным щенком взяли, там забот выше головы.Чтобы немного стало понятно, мой товарищ заплатил недавно около 800 долларов за чистку зубов собаки. Около 300 долларов за стрижку.А еще прививки, корм, пакеты и тд. На неделю, я с ним иногда захожу в зоомагазин, покупает корм и пакеты собаке на 80-100 долларов.И это у него не крупная собака. И уже в возрасте.А для щенка нужен тренер, надо намного чаще гулять, а это много времени, а "время-деньги".И много-много всего. rjkz

Повідомлень: 16620 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8345 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2024 02:25 rjkz

Значит капиталисты со звериным оскалом(КуКрыНиксы) слишком много платят пересичным и слишком мало налогов и % по кредитам забирают

Сомневаюсь что в Киеве вы в среднем жили на 800долл/мес лично, да даже 300 чисто на еду на чел в месяц в семье наверно не тратили. барабашов Повідомлень: 4065 З нами з: 16.06.15 Подякував: 274 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2024 03:12 BIGor написав: А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків. А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків.

Якщо не буде собаки - вони будуть тільки сидіти за кермом чи у кріслі перед компом/ТВ, або із смартфоном. І буде повна атрофія ніг та ожиріння. Дехто рятується фітнес-залами.



Щодо любові до природи - такий фактор теж є. Якщо не буде собаки - вони будуть тільки сидіти за кермом чи у кріслі перед компом/ТВ, або із смартфоном. І буде повна атрофія ніг та ожиріння. Дехто рятується фітнес-залами.Щодо любові до природи - такий фактор теж є. Starikan 2 Повідомлень: 19776 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2613 раз. Подякували: 3160 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2024 05:07 барабашов написав: rjkz

Значит капиталисты со звериным оскалом(КуКрыНиксы) слишком много платят пересичным и слишком мало налогов и % по кредитам забирают

Сомневаюсь что в Киеве вы в среднем жили на 800долл/мес лично, да даже 300 чисто на еду на чел в месяц в семье наверно не тратили. Значит капиталисты со звериным оскалом(КуКрыНиксы) слишком много платят пересичным и слишком мало налогов и % по кредитам забираютСомневаюсь что в Киеве вы в среднем жили на 800долл/мес лично, да даже 300 чисто на еду на чел в месяц в семье наверно не тратили.



??? ??? rjkz

Повідомлень: 16620 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8345 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2024 05:19 Starikan написав: BIGor написав: А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків. А чи вірне твердження, що в американців собака введена як культ? Багато чого вертиться біля собаки, багато американців не представляють своє життя без собаки? Замічаю схоже у поляків.

Якщо не буде собаки - вони будуть тільки сидіти за кермом чи у кріслі перед компом/ТВ, або із смартфоном. І буде повна атрофія ніг та ожиріння. Дехто рятується фітнес-залами.



Щодо любові до природи - такий фактор теж є. Якщо не буде собаки - вони будуть тільки сидіти за кермом чи у кріслі перед компом/ТВ, або із смартфоном. І буде повна атрофія ніг та ожиріння. Дехто рятується фітнес-залами.Щодо любові до природи - такий фактор теж є.



У меня тут была навязчивая идея - купить дом в Берген каунти НДж.

Но вот тоже останавливало - шо там делать кроме как сидеть на бэкярде и жарить стейки?

За бейглазми - на машине, за всей снедью - на машине. Везде на машине.

Даже в парк какой-то приехали на машине и сели на скамейки трындеть пока дети лазили по каким-то детским площадкам.

Сын знакомых ЕЗДИЛ играть в баскетбол каждую неделю. Как только прекратил - сразу начал вес набирать, хотя питается в основном салатами.

Тут везде можно пешком ходить. Гулять по набережной, пройтись на пляж, на детские площадки тоже пройтись немного надо.

И, кстати, в НЙ не очень много овервейт людей на улицах.

В Киеве я тоже в основном на мащине ездил, с детьми только гулял пешком и иногда в магазы.

Из-за руля вылазил уже с огромным облегчением. Это после примерно 30 лет за рулем. Тут с удовольствием хожу пешком и совершенно не хочу покупать машину. У меня тут была навязчивая идея - купить дом в Берген каунти НДж.Но вот тоже останавливало - шо там делать кроме как сидеть на бэкярде и жарить стейки?За бейглазми - на машине, за всей снедью - на машине. Везде на машине.Даже в парк какой-то приехали на машине и сели на скамейки трындеть пока дети лазили по каким-то детским площадкам.Сын знакомых ЕЗДИЛ играть в баскетбол каждую неделю. Как только прекратил - сразу начал вес набирать, хотя питается в основном салатами.Тут везде можно пешком ходить. Гулять по набережной, пройтись на пляж, на детские площадки тоже пройтись немного надо.И, кстати, в НЙ не очень много овервейт людей на улицах.В Киеве я тоже в основном на мащине ездил, с детьми только гулял пешком и иногда в магазы.Из-за руля вылазил уже с огромным облегчением. Это после примерно 30 лет за рулем. Тут с удовольствием хожу пешком и совершенно не хочу покупать машину. rjkz

Повідомлень: 16620 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8345 раз. Подякували: 5223 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2024 05:44 rjkz написав: барабашов написав: rjkz

Значит капиталисты со звериным оскалом(КуКрыНиксы) слишком много платят пересичным и слишком мало налогов и % по кредитам забирают

Сомневаюсь что в Киеве вы в среднем жили на 800долл/мес лично, да даже 300 чисто на еду на чел в месяц в семье наверно не тратили. Значит капиталисты со звериным оскалом(КуКрыНиксы) слишком много платят пересичным и слишком мало налогов и % по кредитам забираютСомневаюсь что в Киеве вы в среднем жили на 800долл/мес лично, да даже 300 чисто на еду на чел в месяц в семье наверно не тратили.



??? ???

Прораб в Киеве с красным дипломом КИСИ обходился на пищу и стрижку меньшей суммой, чем спаниель в штате Висконсин

Зажрались оне там.. Прораб в Киеве с красным дипломом КИСИ обходился на пищу и стрижку меньшей суммой, чем спаниель в штате ВисконсинЗажрались оне там.. барабашов Повідомлень: 4065 З нами з: 16.06.15 Подякував: 274 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2104210521062107 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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