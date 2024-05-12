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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 тра, 2024 21:33
Дюрі-бачі написав:
Так мене скоріш дивують низькі витрати Європейців на кредити. В моїй картині світу в них більше 50% заробітку йде на іпотеку або аренду, а в дослідженні всього 40% на всі кредити + комуналку.
Я думаю, що 40% цілком реальна цифра. Найбільша частка - це коли є родина, в якій працює хтось один, а житло потрібне 2-3 кімнати, тоді оренда може й більше 50% з'їсти. Але якщо працюють двоє, то це вже буде 20-30 відсотків. Самотнім житло треба меншого розміру, відповідно відсоток менше. А споживчі кредити в Європі не дуже й популярні, це не Америка. Вони є, але не так багато.
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Додано: Нед 12 тра, 2024 00:00
akurt
Вы приводите примеры с ограничениями сумм, но я совсем не об этом - они есть в любом банке, и о них можно прочитать на сайте. Что я и сделал, предварительно изучив условия, правила и ограничения пополнения чекинг-аккаунта.
Но я могу хотя бы покритиковать неожиданные банковские приколы, которые плохо коррелируют с тем, что пишут на сайте банковские зазывалы?
Или (ужас-ужас!) заявить, что в украинском Приват-банке всё гораздо проще?
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Starikan
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Додано: Нед 12 тра, 2024 01:51
Starikan написав:
Еще немного желчи на американскую банковскую систему.
Открыл я чекинг аккаунт, положил туда деньги (с трудом, выше описывал).
Захотел поиметь 4.25% годовых (на полгода; на год - 5.10%) в том же банке
.
Пытаюсь открыть соответствующий Certificate of Deposit:
"Нам нужно убедиться, что вы - это вы, присылайте фото паспорта" (уже посылал, когда открывал чекинг).
Отправил.
"Нам нужно еще с вами поговорить, звоните по ХХХХХХХХ".
- А не пошли бы вы....
От нас обоих эта желчь на один и тот-же банк - CapitalOne.
Ну и поезд немного ушел - со вчера уже не 5.1, а 5.0
И не на 10 месяцев как раньше, а на 12.
Не, меня-бы и 12 устроило, но какой-то банк туговатый.
Как-бы и с выводом не было проблем.
Пока один депо оставил в Чейзе под 5%, но скоро заканчивается, часть перекачал на сейвинг под 4,25 (немного не успел, но это и не важно, было 4,35%), часть на Фиделити на брокерском счету, то, что не участвует в покупке акций, лежит под 4,95%
Еще в Эппл банке (кажется, это Эппл не от того Эппл, а просто Эппл) 5% годовых, но кажется, там могут поменять (читай - понизить %% в течении этого времени, что очень удивительно - нафиг блокировать со своей стороны бабки, если %% банк на весь срок не гарантирует. Это уже не СД, а сейвинг, только снять не можешь).
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rjkz
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Додано: Нед 12 тра, 2024 03:58
akurt написав:
Что Вас так удивляет? В каждом банке есть свои условия.
Например, Bank of America
устанавил лимиты на перечисление собственных средств на счет другого лица в сумме 10 000$ в сутки и не выше 25 000$ в неделю. В том же банке.
Тут rjkz
рассказывал про банковский сервис ZELLE
: там возможен перевод по номеру телефона или даже просто электронной почты. Но ведь и лимит всего 3 500$. И не чаще 1 раза в неделю.
Хочешь больше: переводи как SWIFT
-перевод - но уже не бесплатно, а с комиссией в 45$. Зато без ограничения суммы перевода не только внутри США, но и за пределы США.
Тут два варианта действий:
- Вариант «А»: никогда не иметь дел ни с какими банками. Пусть как хотят, так и существуют.
- Вариант «В»: принимать и выполнять Условия работы конкретного банка.
EFT - мгновенный перевод до 5к за 1 раз. Не за 1 день, а за 1 раз. Можно сделать один трансфер, тут-же другой и тд.
Подозреваю, что это между своими аккаунатами, потому как надо ввести роутинг и аккаунт намбер. То есть, там просто но установленному удаленному аккаунту 1 раз можно качать туду-сюду деньги. Но такое врядли можно доверить чужому человеку.
Это - святая святых.
Я даже с Фиделити (хоть мне тут уши прожужжали, что это надежно как банк или даже еще надежней) не решился подключаться к Чейзу, а сначала завел из Чейза в СО, а потом уже оттуда тягаю с Фиделити. Скорей всего перестрахериваюсь.
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rjkz
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Додано: Нед 12 тра, 2024 04:10
Starikan написав:akurt
Вы приводите примеры с ограничениями сумм, но я совсем не об этом - они есть в любом банке, и о них можно прочитать на сайте. Что я и сделал, предварительно изучив условия, правила и ограничения пополнения чекинг-аккаунта.
Но я могу хотя бы покритиковать неожиданные банковские приколы, которые плохо коррелируют с тем, что пишут на сайте банковские зазывалы?
Или (ужас-ужас!) заявить, что в украинском Приват-банке всё гораздо проще?
В Привате не все так радужно, но надо признать, во много чем Приват вставляет американские банки.
Но и в самих американских банках все по-разному.
Например, чтобы открыть аккаунт в ЧЕйзе, мы промучались недели 3 и приходили много раз в банк. Потом недели 3 по почте шла дебитка. Потом месяца 3 мы ждали одобрения кредитки. И тд. Сейчас вроде это быстрее, но все равно.
В СО аккаунт открывается за 10 минут онлайн. И через 3 дня в почтовом ящике конверт с дебиткой. Но тормознутый сервис с трансферами В и ИЗ.
И в СО и в ЧЕйзе абсолютно неудобный график работы. Хотя в БофА еще неудобней.
В моей локации с 9 до 5 и в субботу с 10 до часу Чейз и с 9 до 12 СО.
БофА был, сейчас не знаю, с 10 до 4 в будние дни.
Как мне туда попадать, если я в это время работаю? Кроме субботы, но в субботу там таких как я толпы.
В Чейзе можно за 3 минуты онлайн открыть депозит. Но закрыть - надо идти в банк. И если не закроешь за 10 дней, то он автоматически продлится на такой-же срок, но под меньшие %%. Дебилизм.
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rjkz
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Додано: Нед 12 тра, 2024 05:25
rjkz
БофА был, сейчас не знаю, с 10 до 4 в будние дни.
Так точно, отделение от меня в 10 мин ходьбы. Там я снимаю укр.пенсию.
Но мне сын почему-то посоветовал СО (5 остановок автобуса почти без ходьбы).
Я вообще-то хотел в Сити (7 остановок) - единственный банк, который обналичил свой чек без комиссии. ТД-банк за свой чек взял 10% !!! Еще какой-то - 5%.
Кстати, все эти чеки - ежегодный возврат каких-то переплат копэйнмента в клиниках. Представляю, какой бы хай поднялся у нас, типа "совсем обнаглели, пользуются бесплатно моими деньгами, да еще проценты берут, банду геть!"
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Starikan
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Додано: Нед 12 тра, 2024 09:43
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