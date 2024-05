Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2108210921102111 Додано: Суб 11 тра, 2024 21:33 Дюрі-бачі написав: Так мене скоріш дивують низькі витрати Європейців на кредити. В моїй картині світу в них більше 50% заробітку йде на іпотеку або аренду, а в дослідженні всього 40% на всі кредити + комуналку. Так мене скоріш дивують низькі витрати Європейців на кредити. В моїй картині світу в них більше 50% заробітку йде на іпотеку або аренду, а в дослідженні всього 40% на всі кредити + комуналку.

Я думаю, що 40% цілком реальна цифра. Найбільша частка - це коли є родина, в якій працює хтось один, а житло потрібне 2-3 кімнати, тоді оренда може й більше 50% з'їсти. Але якщо працюють двоє, то це вже буде 20-30 відсотків. Самотнім житло треба меншого розміру, відповідно відсоток менше. А споживчі кредити в Європі не дуже й популярні, це не Америка. Вони є, але не так багато.

Вы приводите примеры с ограничениями сумм, но я совсем не об этом - они есть в любом банке, и о них можно прочитать на сайте. Что я и сделал, предварительно изучив условия, правила и ограничения пополнения чекинг-аккаунта.



Но я могу хотя бы покритиковать неожиданные банковские приколы, которые плохо коррелируют с тем, что пишут на сайте банковские зазывалы?

Или (ужас-ужас!) заявить, что в украинском Приват-банке всё гораздо проще? Starikan 2 Повідомлень: 19782 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2613 раз. Подякували: 3161 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 01:51 Starikan написав: Еще немного желчи на американскую банковскую систему.



Открыл я чекинг аккаунт, положил туда деньги (с трудом, выше описывал).

Захотел поиметь 4.25% годовых (на полгода; на год - 5.10%) в том же банке.



Пытаюсь открыть соответствующий Certificate of Deposit:

"Нам нужно убедиться, что вы - это вы, присылайте фото паспорта" (уже посылал, когда открывал чекинг).

Отправил.

"Нам нужно еще с вами поговорить, звоните по ХХХХХХХХ".

- А не пошли бы вы.... Еще немного желчи на американскую банковскую систему.Открыл я чекинг аккаунт, положил туда деньги (с трудом, выше описывал).Захотел поиметь 4.25% годовых (на полгода; на год - 5.10%)Пытаюсь открыть соответствующий Certificate of Deposit:"Нам нужно убедиться, что вы - это вы, присылайте фото паспорта" (уже посылал, когда открывал чекинг).Отправил."Нам нужно еще с вами поговорить, звоните по ХХХХХХХХ".- А не пошли бы вы....



От нас обоих эта желчь на один и тот-же банк - CapitalOne.

Ну и поезд немного ушел - со вчера уже не 5.1, а 5.0

И не на 10 месяцев как раньше, а на 12.

Не, меня-бы и 12 устроило, но какой-то банк туговатый.

Как-бы и с выводом не было проблем.

Пока один депо оставил в Чейзе под 5%, но скоро заканчивается, часть перекачал на сейвинг под 4,25 (немного не успел, но это и не важно, было 4,35%), часть на Фиделити на брокерском счету, то, что не участвует в покупке акций, лежит под 4,95%

Еще в Эппл банке (кажется, это Эппл не от того Эппл, а просто Эппл) 5% годовых, но кажется, там могут поменять (читай - понизить %% в течении этого времени, що очень удивительно - нафиг блокировать со своей стороны бабки, если %% банк на весь срок не гарантирует. Это уже не СД, а сейвинг, только снять не можешь).

Повідомлень: 16625 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8347 раз. Подякували: 5226 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 03:58 akurt написав: Что Вас так удивляет? В каждом банке есть свои условия.

Например, Bank of America устанавил лимиты на перечисление собственных средств на счет другого лица в сумме 10 000$ в сутки и не выше 25 000$ в неделю. В том же банке.

Тут rjkz рассказывал про банковский сервис ZELLE: там возможен перевод по номеру телефона или даже просто электронной почты. Но ведь и лимит всего 3 500$. И не чаще 1 раза в неделю.



Хочешь больше: переводи как SWIFT-перевод - но уже не бесплатно, а с комиссией в 45$. Зато без ограничения суммы перевода не только внутри США, но и за пределы США.

Тут два варианта действий:

- Вариант «А»: никогда не иметь дел ни с какими банками. Пусть как хотят, так и существуют.

- Вариант «В»: принимать и выполнять Условия работы конкретного банка. Что Вас так удивляет? В каждом банке есть свои условия.Например, Bank of America устанавил лимиты на перечисление собственных средств на счет другого лица в сумме 10 000$ в сутки и не выше 25 000$ в неделю. В том же банке.Тутрассказывал про банковский сервис ZELLE: там возможен перевод по номеру телефона или даже просто электронной почты. Но ведь и лимит всего 3 500$. И не чаще 1 раза в неделю.Хочешь больше: переводи как SWIFT-перевод - но уже не бесплатно, а с комиссией в 45$. Зато без ограничения суммы перевода не только внутри США, но и за пределы США.Тут два варианта действий:- Вариант «А»: никогда не иметь дел ни с какими банками. Пусть как хотят, так и существуют.- Вариант «В»: принимать и выполнять Условия работы конкретного банка.



EFT - мгновенный перевод до 5к за 1 раз. Не за 1 день, а за 1 раз. Можно сделать один трансфер, тут-же другой и тд.

Подозреваю, что это между своими аккаунатами, потому как надо ввести роутинг и аккаунт намбер. То есть, там просто но установленному удаленному аккаунту 1 раз можно качать туду-сюду деньги. Но такое врядли можно доверить чужому человеку.

Это - святая святых.

Это - святая святых.

Я даже с Фиделити (хоть мне тут уши прожужжали, что это надежно как банк или даже еще надежней) не решился подключаться к Чейзу, а сначала завел из Чейза в СО, а потом уже оттуда тягаю с Фиделити. Скорей всего перестрахериваюсь.

Повідомлень: 16625 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8347 раз. Подякували: 5226 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 04:10 Starikan написав: akurt

Вы приводите примеры с ограничениями сумм, но я совсем не об этом - они есть в любом банке, и о них можно прочитать на сайте. Что я и сделал, предварительно изучив условия, правила и ограничения пополнения чекинг-аккаунта.



Но я могу хотя бы покритиковать неожиданные банковские приколы, которые плохо коррелируют с тем, что пишут на сайте банковские зазывалы?

Или (ужас-ужас!) заявить, что в украинском Приват-банке всё гораздо проще? Вы приводите примеры с ограничениями сумм, но я совсем не об этом - они есть в любом банке, и о них можно прочитать на сайте. Что я и сделал, предварительно изучив условия, правила и ограничения пополнения чекинг-аккаунта.Но я могу хотя бы покритиковать неожиданные банковские приколы, которые плохо коррелируют с тем, что пишут на сайте банковские зазывалы?Или (ужас-ужас!) заявить, что в украинском Приват-банке всё гораздо проще?



В Привате не все так радужно, но надо признать, во много чем Приват вставляет американские банки.

Но и в самих американских банках все по-разному.

Например, чтобы открыть аккаунт в ЧЕйзе, мы промучались недели 3 и приходили много раз в банк. Потом недели 3 по почте шла дебитка. Потом месяца 3 мы ждали одобрения кредитки. И тд. Сейчас вроде это быстрее, но все равно.

В СО аккаунт открывается за 10 минут онлайн. И через 3 дня в почтовом ящике конверт с дебиткой. Но тормознутый сервис с трансферами В и ИЗ.

И в СО и в ЧЕйзе абсолютно неудобный график работы. Хотя в БофА еще неудобней.

В моей локации с 9 до 5 и в субботу с 10 до часу Чейз и с 9 до 12 СО.

БофА был, сейчас не знаю, с 10 до 4 в будние дни.

Как мне туда попадать, если я в это время работаю? Кроме субботы, но в субботу там таких как я толпы.

В Чейзе можно за 3 минуты онлайн открыть депозит. Но закрыть - надо идти в банк. И если не закроешь за 10 дней, то он автоматически продлится на такой-же срок, но под меньшие %%. Дебилизм.

Повідомлень: 16625 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8347 раз. Подякували: 5226 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 05:25 rjkz

БофА был, сейчас не знаю, с 10 до 4 в будние дни.

Так точно, отделение от меня в 10 мин ходьбы. Там я снимаю укр.пенсию.



Но мне сын почему-то посоветовал СО (5 остановок автобуса почти без ходьбы).

Я вообще-то хотел в Сити (7 остановок) - единственный банк, который обналичил свой чек без комиссии. ТД-банк за свой чек взял 10% !!! Еще какой-то - 5%.



Кстати, все эти чеки - ежегодный возврат каких-то переплат копэйнмента в клиниках. Представляю, какой бы хай поднялся у нас, типа "совсем обнаглели, пользуются бесплатно моими деньгами, да еще проценты берут, банду геть!"

