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#<1 ... 2111211221132114> Додано: Нед 12 тра, 2024 19:49 akurt написав: в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке. в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке. Совсем не трудно поверить, "у нас" тоже было на заре, хотя быстро вытеснилось электронными средствами. У меня даже и аппарат такой был. Но двухэтапное списание с карты именно с тех времён и тянется.



В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.

Например, из серии непонятного для наших людей: Всё описанное либо имеет вполне техническую причину, например было введено после какого-либо инцидента, либо играет на повышение доходов банка, либо связано с какой-то особенностью бухучета, под который проще обязать клиентов, чем переделать "как правильно". В принципе, ничего страшного, если только это не используется во вред. Совсем не трудно поверить, "у нас" тоже было на заре, хотя быстро вытеснилось электронными средствами. У меня даже и аппарат такой был. Но двухэтапное списание с карты именно с тех времён и тянется.В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.Всё описанное либо имеет вполне техническую причину, например было введено после какого-либо инцидента, либо играет на повышение доходов банка, либо связано с какой-то особенностью бухучета, под который проще обязать клиентов, чем переделать "как правильно". В принципе, ничего страшного, если только это не используется во вред. M-Audio Повідомлень: 2933 З нами з: 23.03.11 Подякував: 570 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 19:59 В перечне нет слова «традиция».

Даже в кино можно иногда видеть, как человек берет и просто так выписывает чек.

Мне тоже выдали в Bank of America чековую книжку, никогда не пользовался, даже плохо помню, где лежит.

Но выдали как пакет документов: Договор, распечатка тарифов банка, конверт с кредитной картой. akurt

Повідомлень: 9668 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3591 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 21:30 M-Audio написав: rjkz написав: M-Audio написав: А ещё меньше понимаю, почему в 21 веке там всё ещё пользуются чеками в таких объёмах. А ещё меньше понимаю, почему в 21 веке там всё ещё пользуются чеками в таких объёмах. Дальше чек отсылается и

-может быть утерян почтой Дальше чек отсылается и-может быть утерян почтой Я правильно понял, что большие компании предпочитают возвращать мелкие долги бумажным чеком, в надежде на то, что часть чеков не будет обналичена, и никто этого не заметит? Типа подленько стырить часть суммы, и остаться формально ни при чём? А в большом количестве можно и на на дополнительный особнячок заработать? Это, конечно, объясняет дело.

Wire - платная услуга. Обычно используеется для мгновенных переводов крупных сумм. Не очень в курсе, как там что называется, но, полагаю, есть же какой-то механизм перевода денег за символическую плату? Как в Европе SEPA? И, кстати, а что, чеки бесплатные? Да. Все еще еесть ренегаты, которые упорно пользуются только чеками.

Но этот инструмент есть и пока им пользуются все еще, то он будет. Так удивляет, что не просто "всё ещё пока", а что в таких количествах, что как-то читал, что в 2022 (кажется) году одних только махинаций с чеками на почте было заявлено под миллион. А сколько всего чеков-то? Я правильно понял, что большие компании предпочитают возвращать мелкие долги бумажным чеком, в надежде на то, что часть чеков не будет обналичена, и никто этого не заметит? Типа подленько стырить часть суммы, и остаться формально ни при чём? А в большом количестве можно и на на дополнительный особнячок заработать? Это, конечно, объясняет дело.Не очень в курсе, как там что называется, но, полагаю, есть же какой-то механизм перевода денег за символическую плату? Как в Европе SEPA? И, кстати, а что, чеки бесплатные?Так удивляет, что не просто "всё ещё пока", а что в таких количествах, что как-то читал, что в 2022 (кажется) году одних только махинаций с чеками на почте было заявлено под миллион. А сколько всего чеков-то?





1. Да. Например, у меня было недоразумение с одной организацией и я намеренно дал распоряжение банку выслать им от моего имени чек. Кстати, это единственный случай, когда другого способа с этой организацией рассчитаться нет. Потом жена звонила и разбиралась с ними, они извинились. И через месяца 4 прислали нам чек с переплатой обратно. Мой работодатель компенсирует мне часть расходов на сотовую связь и присылает чек. Причем, чтобы получить чек, надо в течении нескольких недель напоминать. В результате, за апрель они выслали чек уже в мае. Может надеются, что или я забуду или чек затеряется. Я им предлагал, чтобы они мне прямо на счет этто закидывали, можно поставить автоплатеж и каждый месяц я буду получать эту сумму. Но...почему-то предпочитают геммор.

Ну и компания может не иметь реквизитов получателя, а адрес и имя-фамилию - да.

Это, кстати, и может объяснять мошенничество. Доставленный не по адресу чек пытаюстя раскешить чужие люди. У знакомого украли когда-то чековую книжку и пытались снять деньги. Но у него на том счету уже ничего не было. Банк впаял штраф в 15 долларов за попытку снять то,чео нет.

2. Я вайр сам не пользовался. Слышал и читал, из этой инфо делаю вывод, что у каждого банка свои тарифы.

3. За ПЕРВУЮ чековую книжку банк снял 20 долларов. Потом это бесплатно по запросу. Никаких дополнительных расходов, связанных с чеками мы не несли. 1. Да. Например, у меня было недоразумение с одной организацией и я намеренно дал распоряжение банку выслать им от моего имени чек. Кстати, это единственный случай, когда другого способа с этой организацией рассчитаться нет. Потом жена звонила и разбиралась с ними, они извинились. И через месяца 4 прислали нам чек с переплатой обратно. Мой работодатель компенсирует мне часть расходов на сотовую связь и присылает чек. Причем, чтобы получить чек, надо в течении нескольких недель напоминать. В результате, за апрель они выслали чек уже в мае. Может надеются, что или я забуду или чек затеряется. Я им предлагал, чтобы они мне прямо на счет этто закидывали, можно поставить автоплатеж и каждый месяц я буду получать эту сумму. Но...почему-то предпочитают геммор.Ну и компания может не иметь реквизитов получателя, а адрес и имя-фамилию - да.Это, кстати, и может объяснять мошенничество. Доставленный не по адресу чек пытаюстя раскешить чужие люди. У знакомого украли когда-то чековую книжку и пытались снять деньги. Но у него на том счету уже ничего не было. Банк впаял штраф в 15 долларов за попытку снять то,чео нет.2. Я вайр сам не пользовался. Слышал и читал, из этой инфо делаю вывод, что у каждого банка свои тарифы.3. За ПЕРВУЮ чековую книжку банк снял 20 долларов. Потом это бесплатно по запросу. Никаких дополнительных расходов, связанных с чеками мы не несли. rjkz

Повідомлень: 16632 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8350 раз. Подякували: 5227 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 21:34 Прохожий написав: rjkz написав: у меня к чековой книжке еще есть книжка, в которой я записываю номер чека, кому, когда и на какую сумму выписан). у меня к чековой книжке еще есть книжка, в которой я записываю номер чека, кому, когда и на какую сумму выписан).

"дикие люди, дети гор..."(с)

))) "дикие люди, дети гор..."(с))))



Селяви.

Но у меня соседка, американка очень преклонного возраста, которая всю жизнь выписывала чеки.

Которая не имеет компьютера, которая еле справляется с кнопочным телефоном.

Для нее отослать чек - просто и привычно, а сделать онлайн платеж - непосильная задача. Селяви.Но у меня соседка, американка очень преклонного возраста, которая всю жизнь выписывала чеки.Которая не имеет компьютера, которая еле справляется с кнопочным телефоном.Для нее отослать чек - просто и привычно, а сделать онлайн платеж - непосильная задача. rjkz

Повідомлень: 16632 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8350 раз. Подякували: 5227 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 21:41 akurt написав: M-Audio написав: Я правильно понял, что большие компании предпочитают возвращать мелкие долги бумажным чеком, в надежде на то, что часть чеков не будет обналичена, и никто этого не заметит? Я правильно понял, что большие компании предпочитают возвращать мелкие долги бумажным чеком, в надежде на то, что часть чеков не будет обналичена, и никто этого не заметит?

Я думаю это неверная постановка вопроса. Она не учитывает то, что:

а) практически банковская деятельность началась с чеков для юридических и физических лиц - в Украине такой практики не было никогда, исключая чеки «в ранишние времена» для юридических лиц. В США это сохранилось и довольно активно используется.

Ни у кого нет надежды на то, что «почта потеряет, а я разбогатею». Это даже неприлично так думать.

б) вспомните, когда в Украине появились дебетовые и кредитные карточки. А в Европе и США они были давно и использовались тогда - в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке. В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.



Это обычный банковский продукт, которым пользуются и довольно активно.

Например, из серии непонятного для наших людей: если по кредитной карте банк установил лимит, то эти деньги можно исключительно тратить, уменьшая доступную сумму, и НЕЛЬЗЯ пополнять эту карту суммами, которые превысят кредитный лимит, или «забрасывать» на нее какие-то средства. Это не разрешается, не по правилам. Кредитный продует получил / пользуйся на здоровье. Нечего там еще какие-то деньги хранить непонятно зачем.

Однажды мне авиакомпания вернула деньги за авиабилеты на ту кредитную карту BofA, с которой я их покупал. Сразу пришло предупреждение о том, что я нарушаю Правила, нужно использовать эти деньги. Нужно, чтобы баланс по кредитной карте равнялся нулю в смысле превышения.

Я проигнорировал предупреждение.

Тогда банк выслал мне эти деньги, превышающие кредитный лимит, в виде чека. В простом конверте.

Чек можно обналичить где угодно, например вставить его в специальное окошко в банкомате.

Ну есть у них свои бычки, свои правила. Можно удивляться, а нужно принимать.



Например, в Канаде я пытался с помощью банкомата пополнить свою карту после 17-00. А так не принято. А принято положить деньги в конверт, который предлагается, заклеить конверт, написать на нем номер своего счета и просто опустить в ящик в окне закрытого отделения банка.

Вот именно так: положить наличку в конверт, заклеить, надписать от руки сумму, и опустить самому в специальную прорезь.

И никто не думает вскрыть конверт, украсть деньги и опять заклеить. Я думаю это неверная постановка вопроса. Она не учитывает то, что:а) практически банковская деятельность началась с чеков для юридических и физических лиц - в Украине такой практики не было никогда, исключая чеки «в ранишние времена» для юридических лиц. В США это сохранилось и довольно активно используется.Ни у кого нет надежды на то, что «почта потеряет, а я разбогатею». Это даже неприлично так думать.б) вспомните, когда в Украине появились дебетовые и кредитные карточки. А в Европе и США они были давно и использовались тогда - в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке. В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.Это обычный банковский продукт, которым пользуются и довольно активно.Например, из серии непонятного для наших людей: если по кредитной карте банк установил лимит, то эти деньги можно исключительно тратить, уменьшая доступную сумму, и НЕЛЬЗЯ пополнять эту карту суммами, которые превысят кредитный лимит, или «забрасывать» на нее какие-то средства. Это не разрешается, не по правилам. Кредитный продует получил / пользуйся на здоровье. Нечего там еще какие-то деньги хранить непонятно зачем.Однажды мне авиакомпания вернула деньги за авиабилеты на ту кредитную карту BofA, с которой я их покупал. Сразу пришло предупреждение о том, что я нарушаю Правила, нужно использовать эти деньги. Нужно, чтобы баланс по кредитной карте равнялся нулю в смысле превышения.Я проигнорировал предупреждение.Тогда банк выслал мне эти деньги, превышающие кредитный лимит, в виде чека. В простом конверте.Чек можно обналичить где угодно, например вставить его в специальное окошко в банкомате.Ну есть у них свои бычки, свои правила. Можно удивляться, а нужно принимать.Например, в Канаде я пытался с помощью банкомата пополнить свою карту после 17-00. А так не принято. А принято положить деньги в конверт, который предлагается, заклеить конверт, написать на нем номер своего счета и просто опустить в ящик в окне закрытого отделения банка.Вот именно так: положить наличку в конверт, заклеить, надписать от руки сумму, и опустить самому в специальную прорезь.И никто не думает вскрыть конверт, украсть деньги и опять заклеить.



Я оплатил продукты в магазине, но мне не посчитали скидку. Был сбой какой-то.

Я уже шел на выход, когда подумал, что как-то дофигасто получилось денег, начал смотреть чек и понял в чем дело.

Я вернулся на кассу, которая занимается возвратами. Они пересчитали и сказали, что вернут деньги на карту.

Я на выходных по привычке закрыл полностью долг по карте за неделю.

А в начале следующей недели пришел возврат из магазина, около 40 долларов.

И спокойно деньги там лежали пока я их не потратил. Я оплатил продукты в магазине, но мне не посчитали скидку. Был сбой какой-то.Я уже шел на выход, когда подумал, что как-то дофигасто получилось денег, начал смотреть чек и понял в чем дело.Я вернулся на кассу, которая занимается возвратами. Они пересчитали и сказали, что вернут деньги на карту.Я на выходных по привычке закрыл полностью долг по карте за неделю.А в начале следующей недели пришел возврат из магазина, около 40 долларов.И спокойно деньги там лежали пока я их не потратил. rjkz

Повідомлень: 16632 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8350 раз. Подякували: 5227 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 22:43 rjkz написав: И спокойно деньги там лежали пока я их не потратил. И спокойно деньги там лежали пока я их не потратил.

Вот именно: пока не потратил.

Если закончился grace period и баланс по кредитной карте ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ - нарушение Правил.

Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равняться нулю.

Я собирался потратить, но НЕ потратил.

"Лишние" вернули.

О ужас - чеком в конверте.

Идем далее: вот баланс на эту минуту:



Что там видим? ПЛЮС 38,43$

Это хорошо или плохо?

Наши люди скажут, что ХОРОШО: я в "плюсе".

На самом деле плохо: это я ДОЛЖЕН банку.

Но должен гораздо больше, ибо в режиме "Pending" - еще почти 1000 долларов - оплата отеля в Копенгагене, которую я сделал на днях.

Она еще не отображатеся как мой ДОЛГ, так как еще не прошла тразакция.

Это еще пока вопрос взаимоотношения банка и платежной системы.

То есть через пару дней я буду в "ПЛЮСАХ" не на 38,43, а на гораздо большую сумму.

Но никакого "плюса" нет - это я потратил деньги банка.

Проблема будет вот когда:

а) если я в течение grace period возмещаю - как добропорядочный клиент - заемные средства, баланс станет равен НУЛЮ:

б) а - не дай БОГ - отель в Копенгагене отменит бронирование и вернет мне почти тысячу долларов.

Баланс станет ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.

Я либо должен буду - как написал выше rjkz - потратить деньги, либо банк будет ОЧЕНЬ недоволен - будет присылать всякие письма и в конце концов вышлет чек (именно чек) на сумму, которую вернул отель в Копенгагене. Ему НЕ нужны мои деньги на счету кредитной карты.

Вот так это работает.

Нравится кому-то или нет.

Но оно работает именно так. Вот именно: пока не потратил.Если закончился grace period и баланс по кредитной карте ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ - нарушение Правил.Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равнятьсяЯ собирался потратить, но НЕ потратил."Лишние" вернули.О ужас - чеком в конверте.Идем далее: вот баланс на эту минуту:Что там видим? ПЛЮС 38,43$Это хорошо или плохо?Наши люди скажут, что ХОРОШО: я в "плюсе".На самом деле плохо: это я ДОЛЖЕН банку.Но должен гораздо больше, ибо в режиме "Pending" - еще почти 1000 долларов - оплата отеля в Копенгагене, которую я сделал на днях.Она еще не отображатеся как мой ДОЛГ, так как еще не прошла тразакция.Это еще пока вопрос взаимоотношения банка и платежной системы.То есть через пару дней я буду в "ПЛЮСАХ" не на 38,43, а на гораздо большую сумму.Но никакого "плюса" нет - это я потратил деньги банка.Проблема будет вот когда:а) если я в течение grace period возмещаю - как добропорядочный клиент - заемные средства, баланс станет равен НУЛЮ:б) а - не дай БОГ - отель в Копенгагене отменит бронирование и вернет мне почти тысячу долларов.Баланс станет ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.Я либо должен буду - как написал выше- потратить деньги, либо банк будет ОЧЕНЬ недоволен - будет присылать всякие письма и в конце концов вышлет чек (именно чек) на сумму, которую вернул отель в Копенгагене. Ему НЕ нужныденьги на счету кредитной карты.Вот так это работает.Нравится кому-то или нет.Но оно работает именно так. Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 тра, 2024 23:29, всього редагувалось 6 разів. akurt

Повідомлень: 9668 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3591 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 22:49 akurt написав: Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равняться нулю.

Я собирался потратить, но НЕ потратил.

"Лишние" вернули.

О ужас - чеком в конверте. Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равнятьсяЯ собирался потратить, но НЕ потратил."Лишние" вернули.О ужас - чеком в конверте.

Ну если просто вернули, пусть и чеком, а не рассказали про нарушение священного писания, т.е. Правил со штрафом 75 долларов - то это уже плюс в карму. Ну если просто вернули, пусть и чеком, а не рассказали про нарушение священного писания, т.е. Правил со штрафом 75 долларов - то это уже плюс в карму. M-Audio Повідомлень: 2933 З нами з: 23.03.11 Подякував: 570 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 23:06 M-Audio написав: akurt написав: Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равняться нулю.

Я собирался потратить, но НЕ потратил.

"Лишние" вернули.

О ужас - чеком в конверте. Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равнятьсяЯ собирался потратить, но НЕ потратил."Лишние" вернули.О ужас - чеком в конверте.

Ну если просто вернули, пусть и чеком, а не рассказали про нарушение священного писания, т.е. Правил со штрафом 75 долларов - то это уже плюс в карму. Ну если просто вернули, пусть и чеком, а не рассказали про нарушение священного писания, т.е. Правил со штрафом 75 долларов - то это уже плюс в карму.



Давайте я немного кое-что поясню.

Может это повлияет на Ваше восприятие реальности.

В США очень высокая конкуренция.

Во всем.

Тут не принято цацкаться с банками, госпиталями.

Не принято создавать впечатление своей лояльности.

Вопрос - выгодно/не выгодно.

Если выгодно - с банком работают, если не выгодно или геморно - идут в другой банк.

Даже не надо париться что банк выдаст или не выдаст мортгидж.

Когда придет время, человек обращается к мортгидж-брокеру и тот подберет ему тот банк, который на тот момент даст лучше условия.

Напомню, знакомые не смогли получить мортгидж в Чейзе, где у них счета были, но спокойно получили в банке, к которому не имели никакого отношения.

Мало того, лучшие условия по работе или в страховой компании даются, если тебя переманивают.

То есть, конкурентная борьба не шуточная.

Поэтому, если банк совсем уж неудобный или не выгодный - он пойдет на дно или переменить свое поведение. Давайте я немного кое-что поясню.Может это повлияет на Ваше восприятие реальности.В США очень высокая конкуренция.Во всем.Тут не принято цацкаться с банками, госпиталями.Не принято создавать впечатление своей лояльности.Вопрос - выгодно/не выгодно.Если выгодно - с банком работают, если не выгодно или геморно - идут в другой банк.Даже не надо париться что банк выдаст или не выдаст мортгидж.Когда придет время, человек обращается к мортгидж-брокеру и тот подберет ему тот банк, который на тот момент даст лучше условия.Напомню, знакомые не смогли получить мортгидж в Чейзе, где у них счета были, но спокойно получили в банке, к которому не имели никакого отношения.Мало того, лучшие условия по работе или в страховой компании даются, если тебя переманивают.То есть, конкурентная борьба не шуточная.Поэтому, если банк совсем уж неудобный или не выгодный - он пойдет на дно или переменить свое поведение. rjkz

Повідомлень: 16632 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8350 раз. Подякували: 5227 раз. Профіль 6 3 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 23:09



Вообще в США для наших людей "Непочатый край" исправлений неверного образа жизни американцев.

Одно из самых неверных (такая странная табличка снизу: 4-WAY):

Ну вот - отличное пояснение.Вообще в США для наших людей "Непочатый край" исправлений неверного образа жизни американцев.Одно из самых неверных (такая странная табличка снизу: 4-WAY): akurt

Повідомлень: 9668 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3591 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 тра, 2024 23:47 akurt написав: Наши люди скажут, что ХОРОШО: я в "плюсе".

На самом деле плохо: это я ДОЛЖЕН банку.

...

а) если я в течение grace period возмещаю - как добропорядочный клиент - заемные средства, баланс станет равен НУЛЮ:

...

Я либо должен буду - как написал выше rjkz - потратить деньги, либо банк будет ОЧЕНЬ недоволен - будет присылать всякие письма и в конце концов вышлет чек (именно чек) на сумму, которую вернул отель в Копенгагене. Ему НЕ нужны мои деньги на счету кредитной карты. Наши люди скажут, что ХОРОШО: я в "плюсе".На самом деле плохо: это я ДОЛЖЕН банку....а) если я в течение grace period возмещаю - как добропорядочный клиент - заемные средства, баланс станет равен НУЛЮ:...Я либо должен буду - как написал выше- потратить деньги, либо банк будет ОЧЕНЬ недоволен - будет присылать всякие письма и в конце концов вышлет чек (именно чек) на сумму, которую вернул отель в Копенгагене. Ему НЕ нужныденьги на счету кредитной карты. Ну что тут можно сказать? Отображение задолженности с положительным знаком, а собственных денег с отрицательным -- немного странновато, но не более того. Второе: в большинстве украинских банков не нужно погашать кредитку в ноль к окончанию грейс-периода, а нужно расплатиться за предыдущий период. Что не только значительно удобнее (не надо следить, какие платежи уже провелись, а какие ещё нет, все нужные уже точно провелись к этому моменту), но почти сводит до нуля вероятность появления на карте собственных денег. Если даже какой-то платёж вернётся, на активно используемой карте всегда будет достаточная задолженность, чтобы "проглотить" возврат. Исключение -- какой-нибудь экстремально большой возврат. Третье - почему такая неприязнь у банка к собственным деньгам - не очень понятно, но это их кухня, им виднее.

Это всё вполне нормально. Что не нормально (из того, что слышал) -- платные звонки в поддержку из-за границы (Гороховский недавно жаловался), муроводство по три недели на открытие счета, и отстойный сервис для предпринимателей, принимающих платежи, из-за чего, собственно, такую популярность приобрёл PayPal, который как-бы тоже не подарок, но на порядок проще, удобнее и отзывчивее. Хотя, как я понял, всё, что он делает, можно получить и от банка, и даже за меньшую комиссию.



Ну и я как-то скептически отнесся бы к утверждению, что "менеджер продаж среднего звена" с зарплатой 5к в месяц является прямо уж ценным клиентом для BofA, чтобы он прям дрался за него с другими банками. А уж в свете недавнего скандала с продажей данных о клиентских операций для таргетирования рекламы (не знаю, какие банки участвовали), так вообще понятно, что клиента там ни в грош не ставят. Ну что тут можно сказать? Отображение задолженности с положительным знаком, а собственных денег с отрицательным -- немного странновато, но не более того. Второе: в большинстве украинских банков не нужно погашать кредитку в ноль к окончанию грейс-периода, а нужно расплатиться за предыдущий период. Что не только значительно удобнее (не надо следить, какие платежи уже провелись, а какие ещё нет, все нужные уже точно провелись к этому моменту), но почти сводит до нуля вероятность появления на карте собственных денег. Если даже какой-то платёж вернётся, на активно используемой карте всегда будет достаточная задолженность, чтобы "проглотить" возврат. Исключение -- какой-нибудь экстремально большой возврат. Третье - почему такая неприязнь у банка к собственным деньгам - не очень понятно, но это их кухня, им виднее.Это всё вполне нормально. Что не нормально (из того, что слышал) -- платные звонки в поддержку из-за границы (Гороховский недавно жаловался), муроводство по три недели на открытие счета, и отстойный сервис для предпринимателей, принимающих платежи, из-за чего, собственно, такую популярность приобрёл PayPal, который как-бы тоже не подарок, но на порядок проще, удобнее и отзывчивее. Хотя, как я понял, всё, что он делает, можно получить и от банка, и даже за меньшую комиссию.Ну и я как-то скептически отнесся бы к утверждению, что "менеджер продаж среднего звена" с зарплатой 5к в месяц является прямо уж ценным клиентом для BofA, чтобы он прям дрался за него с другими банками. А уж в свете недавнего скандала с продажей данных о клиентских операций для таргетирования рекламы (не знаю, какие банки участвовали), так вообще понятно, что клиента там ни в грош не ставят. M-Audio Повідомлень: 2933 З нами з: 23.03.11 Подякував: 570 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2111211221132114> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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