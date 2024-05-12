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akurt написав:в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке.
Совсем не трудно поверить, "у нас" тоже было на заре, хотя быстро вытеснилось электронными средствами. У меня даже и аппарат такой был. Но двухэтапное списание с карты именно с тех времён и тянется.
В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.
Например, из серии непонятного для наших людей:
Всё описанное либо имеет вполне техническую причину, например было введено после какого-либо инцидента, либо играет на повышение доходов банка, либо связано с какой-то особенностью бухучета, под который проще обязать клиентов, чем переделать "как правильно". В принципе, ничего страшного, если только это не используется во вред.
В перечне нет слова «традиция». Даже в кино можно иногда видеть, как человек берет и просто так выписывает чек. Мне тоже выдали в Bank of America чековую книжку, никогда не пользовался, даже плохо помню, где лежит. Но выдали как пакет документов: Договор, распечатка тарифов банка, конверт с кредитной картой.
M-Audio написав:А ещё меньше понимаю, почему в 21 веке там всё ещё пользуются чеками в таких объёмах.
Дальше чек отсылается и -может быть утерян почтой
Я правильно понял, что большие компании предпочитают возвращать мелкие долги бумажным чеком, в надежде на то, что часть чеков не будет обналичена, и никто этого не заметит? Типа подленько стырить часть суммы, и остаться формально ни при чём? А в большом количестве можно и на на дополнительный особнячок заработать? Это, конечно, объясняет дело.
Wire - платная услуга. Обычно используеется для мгновенных переводов крупных сумм.
Не очень в курсе, как там что называется, но, полагаю, есть же какой-то механизм перевода денег за символическую плату? Как в Европе SEPA? И, кстати, а что, чеки бесплатные?
Да. Все еще еесть ренегаты, которые упорно пользуются только чеками. Но этот инструмент есть и пока им пользуются все еще, то он будет.
Так удивляет, что не просто "всё ещё пока", а что в таких количествах, что как-то читал, что в 2022 (кажется) году одних только махинаций с чеками на почте было заявлено под миллион. А сколько всего чеков-то?
1. Да. Например, у меня было недоразумение с одной организацией и я намеренно дал распоряжение банку выслать им от моего имени чек. Кстати, это единственный случай, когда другого способа с этой организацией рассчитаться нет. Потом жена звонила и разбиралась с ними, они извинились. И через месяца 4 прислали нам чек с переплатой обратно. Мой работодатель компенсирует мне часть расходов на сотовую связь и присылает чек. Причем, чтобы получить чек, надо в течении нескольких недель напоминать. В результате, за апрель они выслали чек уже в мае. Может надеются, что или я забуду или чек затеряется. Я им предлагал, чтобы они мне прямо на счет этто закидывали, можно поставить автоплатеж и каждый месяц я буду получать эту сумму. Но...почему-то предпочитают геммор. Ну и компания может не иметь реквизитов получателя, а адрес и имя-фамилию - да. Это, кстати, и может объяснять мошенничество. Доставленный не по адресу чек пытаюстя раскешить чужие люди. У знакомого украли когда-то чековую книжку и пытались снять деньги. Но у него на том счету уже ничего не было. Банк впаял штраф в 15 долларов за попытку снять то,чео нет. 2. Я вайр сам не пользовался. Слышал и читал, из этой инфо делаю вывод, что у каждого банка свои тарифы. 3. За ПЕРВУЮ чековую книжку банк снял 20 долларов. Потом это бесплатно по запросу. Никаких дополнительных расходов, связанных с чеками мы не несли.
rjkz написав:у меня к чековой книжке еще есть книжка, в которой я записываю номер чека, кому, когда и на какую сумму выписан).
"дикие люди, дети гор..."(с) )))
Селяви. Но у меня соседка, американка очень преклонного возраста, которая всю жизнь выписывала чеки. Которая не имеет компьютера, которая еле справляется с кнопочным телефоном. Для нее отослать чек - просто и привычно, а сделать онлайн платеж - непосильная задача.
M-Audio написав:Я правильно понял, что большие компании предпочитают возвращать мелкие долги бумажным чеком, в надежде на то, что часть чеков не будет обналичена, и никто этого не заметит?
Я думаю это неверная постановка вопроса. Она не учитывает то, что: а) практически банковская деятельность началась с чеков для юридических и физических лиц - в Украине такой практики не было никогда, исключая чеки «в ранишние времена» для юридических лиц. В США это сохранилось и довольно активно используется. Ни у кого нет надежды на то, что «почта потеряет, а я разбогатею». Это даже неприлично так думать. б) вспомните, когда в Украине появились дебетовые и кредитные карточки. А в Европе и США они были давно и использовались тогда - в это трудно поверить - когда не было интернета: путем снимания оттиска с выпуклых букв на карточке. В каждом магазине была специальная машинка, которая снимала оттиск с кредитной карты, и этому оттиску верили и принимали.
Это обычный банковский продукт, которым пользуются и довольно активно. Например, из серии непонятного для наших людей: если по кредитной карте банк установил лимит, то эти деньги можно исключительно тратить, уменьшая доступную сумму, и НЕЛЬЗЯ пополнять эту карту суммами, которые превысят кредитный лимит, или «забрасывать» на нее какие-то средства. Это не разрешается, не по правилам. Кредитный продует получил / пользуйся на здоровье. Нечего там еще какие-то деньги хранить непонятно зачем. Однажды мне авиакомпания вернула деньги за авиабилеты на ту кредитную карту BofA, с которой я их покупал. Сразу пришло предупреждение о том, что я нарушаю Правила, нужно использовать эти деньги. Нужно, чтобы баланс по кредитной карте равнялся нулю в смысле превышения. Я проигнорировал предупреждение. Тогда банк выслал мне эти деньги, превышающие кредитный лимит, в виде чека. В простом конверте. Чек можно обналичить где угодно, например вставить его в специальное окошко в банкомате. Ну есть у них свои бычки, свои правила. Можно удивляться, а нужно принимать.
Например, в Канаде я пытался с помощью банкомата пополнить свою карту после 17-00. А так не принято. А принято положить деньги в конверт, который предлагается, заклеить конверт, написать на нем номер своего счета и просто опустить в ящик в окне закрытого отделения банка. Вот именно так: положить наличку в конверт, заклеить, надписать от руки сумму, и опустить самому в специальную прорезь. И никто не думает вскрыть конверт, украсть деньги и опять заклеить.
Я оплатил продукты в магазине, но мне не посчитали скидку. Был сбой какой-то. Я уже шел на выход, когда подумал, что как-то дофигасто получилось денег, начал смотреть чек и понял в чем дело. Я вернулся на кассу, которая занимается возвратами. Они пересчитали и сказали, что вернут деньги на карту. Я на выходных по привычке закрыл полностью долг по карте за неделю. А в начале следующей недели пришел возврат из магазина, около 40 долларов. И спокойно деньги там лежали пока я их не потратил.
rjkz написав:И спокойно деньги там лежали пока я их не потратил.
Вот именно: пока не потратил. Если закончился grace period и баланс по кредитной карте ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ - нарушение Правил. Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равняться нулю. Я собирался потратить, но НЕ потратил. "Лишние" вернули. О ужас - чеком в конверте. Идем далее: вот баланс на эту минуту: Что там видим? ПЛЮС 38,43$ Это хорошо или плохо? Наши люди скажут, что ХОРОШО: я в "плюсе". На самом деле плохо: это я ДОЛЖЕН банку. Но должен гораздо больше, ибо в режиме "Pending" - еще почти 1000 долларов - оплата отеля в Копенгагене, которую я сделал на днях. Она еще не отображатеся как мой ДОЛГ, так как еще не прошла тразакция. Это еще пока вопрос взаимоотношения банка и платежной системы. То есть через пару дней я буду в "ПЛЮСАХ" не на 38,43, а на гораздо большую сумму. Но никакого "плюса" нет - это я потратил деньги банка. Проблема будет вот когда: а) если я в течение grace period возмещаю - как добропорядочный клиент - заемные средства, баланс станет равен НУЛЮ: б) а - не дай БОГ - отель в Копенгагене отменит бронирование и вернет мне почти тысячу долларов. Баланс станет ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. Я либо должен буду - как написал выше rjkz - потратить деньги, либо банк будет ОЧЕНЬ недоволен - будет присылать всякие письма и в конце концов вышлет чек (именно чек) на сумму, которую вернул отель в Копенгагене. Ему НЕ нужны мои деньги на счету кредитной карты. Вот так это работает. Нравится кому-то или нет. Но оно работает именно так.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 тра, 2024 23:29, всього редагувалось 6 разів.
akurt написав:Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равняться нулю. Я собирался потратить, но НЕ потратил. "Лишние" вернули. О ужас - чеком в конверте.
Ну если просто вернули, пусть и чеком, а не рассказали про нарушение священного писания, т.е. Правил со штрафом 75 долларов - то это уже плюс в карму.
akurt написав:Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равняться нулю. Я собирался потратить, но НЕ потратил. "Лишние" вернули. О ужас - чеком в конверте.
Ну если просто вернули, пусть и чеком, а не рассказали про нарушение священного писания, т.е. Правил со штрафом 75 долларов - то это уже плюс в карму.
Давайте я немного кое-что поясню. Может это повлияет на Ваше восприятие реальности. В США очень высокая конкуренция. Во всем. Тут не принято цацкаться с банками, госпиталями. Не принято создавать впечатление своей лояльности. Вопрос - выгодно/не выгодно. Если выгодно - с банком работают, если не выгодно или геморно - идут в другой банк. Даже не надо париться что банк выдаст или не выдаст мортгидж. Когда придет время, человек обращается к мортгидж-брокеру и тот подберет ему тот банк, который на тот момент даст лучше условия. Напомню, знакомые не смогли получить мортгидж в Чейзе, где у них счета были, но спокойно получили в банке, к которому не имели никакого отношения. Мало того, лучшие условия по работе или в страховой компании даются, если тебя переманивают. То есть, конкурентная борьба не шуточная. Поэтому, если банк совсем уж неудобный или не выгодный - он пойдет на дно или переменить свое поведение.
akurt написав:Наши люди скажут, что ХОРОШО: я в "плюсе". На самом деле плохо: это я ДОЛЖЕН банку. ... а) если я в течение grace period возмещаю - как добропорядочный клиент - заемные средства, баланс станет равен НУЛЮ: ... Я либо должен буду - как написал выше rjkz - потратить деньги, либо банк будет ОЧЕНЬ недоволен - будет присылать всякие письма и в конце концов вышлет чек (именно чек) на сумму, которую вернул отель в Копенгагене. Ему НЕ нужны мои деньги на счету кредитной карты.
Ну что тут можно сказать? Отображение задолженности с положительным знаком, а собственных денег с отрицательным -- немного странновато, но не более того. Второе: в большинстве украинских банков не нужно погашать кредитку в ноль к окончанию грейс-периода, а нужно расплатиться за предыдущий период. Что не только значительно удобнее (не надо следить, какие платежи уже провелись, а какие ещё нет, все нужные уже точно провелись к этому моменту), но почти сводит до нуля вероятность появления на карте собственных денег. Если даже какой-то платёж вернётся, на активно используемой карте всегда будет достаточная задолженность, чтобы "проглотить" возврат. Исключение -- какой-нибудь экстремально большой возврат. Третье - почему такая неприязнь у банка к собственным деньгам - не очень понятно, но это их кухня, им виднее. Это всё вполне нормально. Что не нормально (из того, что слышал) -- платные звонки в поддержку из-за границы (Гороховский недавно жаловался), муроводство по три недели на открытие счета, и отстойный сервис для предпринимателей, принимающих платежи, из-за чего, собственно, такую популярность приобрёл PayPal, который как-бы тоже не подарок, но на порядок проще, удобнее и отзывчивее. Хотя, как я понял, всё, что он делает, можно получить и от банка, и даже за меньшую комиссию.
Ну и я как-то скептически отнесся бы к утверждению, что "менеджер продаж среднего звена" с зарплатой 5к в месяц является прямо уж ценным клиентом для BofA, чтобы он прям дрался за него с другими банками. А уж в свете недавнего скандала с продажей данных о клиентских операций для таргетирования рекламы (не знаю, какие банки участвовали), так вообще понятно, что клиента там ни в грош не ставят.