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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 тра, 2024 01:36
akurt написав:
Да, все верно: нам еще учить и учить жить народ Американский так, как нормальные народы живут.
Все у них не-по людски. Самое ужасное, что наш народ, попадая в нечеловеческие условия жизни, вынужден тоже жить не по-человечески.
Например, Консульство Украины в Сан Франциско за консульскую услугу потребовало с меня 50$ в виде «безымянного чека» (на предъявителя).
Пришлось ножками топать на ближайшую почту и блеять там, чтобы оформили и выдали безымянный чек.
Слава Богу, сотрудница почты оказалась наша украинка, которая знала, что народ Американский живет не по-человечески и оформила такой чек.
Дикие они. Необузданные. Их учить еще и учить.
Они очень консервативны, что и признают сами и сами же себя критикуют.
Бабушек, конечно, жаль, но когда это делают страховые компании - это старческий маразм.
Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется
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Додано: Пон 13 тра, 2024 01:52
rjkz написав:
Например, у меня было недоразумение с одной организацией и я намеренно дал распоряжение банку выслать им от моего имени чек
.
У меня было такое с одной клиникой - присылай чек и точка. Пришлось просить сына. Аккаунта тогда у меня не было, да и сейчас всё онлайн, чековой книжки нет.
Европейцы, кстати, тоже очень многому в США удивляются.
В частности, медицинской системе и пиетету перед владением оружием, обязательным чаевым.
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