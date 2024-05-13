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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 тра, 2024 01:36
akurt написав:
Да, все верно: нам еще учить и учить жить народ Американский так, как нормальные народы живут.
Все у них не-по людски. Самое ужасное, что наш народ, попадая в нечеловеческие условия жизни, вынужден тоже жить не по-человечески.
Например, Консульство Украины в Сан Франциско за консульскую услугу потребовало с меня 50$ в виде «безымянного чека» (на предъявителя).
Пришлось ножками топать на ближайшую почту и блеять там, чтобы оформили и выдали безымянный чек.
Слава Богу, сотрудница почты оказалась наша украинка, которая знала, что народ Американский живет не по-человечески и оформила такой чек.
Дикие они. Необузданные. Их учить еще и учить.
Они очень консервативны, что и признают сами и сами же себя критикуют.
Бабушек, конечно, жаль, но когда это делают страховые компании - это старческий маразм.
Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется
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Додано: Пон 13 тра, 2024 01:52
rjkz написав:
Например, у меня было недоразумение с одной организацией и я намеренно дал распоряжение банку выслать им от моего имени чек
.
У меня было такое с одной клиникой - присылай чек и точка. Пришлось просить сына. Аккаунта тогда у меня не было, да и сейчас всё онлайн, чековой книжки нет.
Европейцы, кстати, тоже очень многому в США удивляются.
В частности, медицинской системе и пиетету перед владением оружием, обязательным чаевым.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 05:54
Faceless написав:
А що не так зі скулбасом?
Выяснил. Гуляет после занятий с герлфренд.
Точнее, уже не гуляет.
Она заявила, что ей больше нравятся девочки.
Кстати, в его компании есть и аналогичный паренек.
Наверное, модно, прикольно и в тренде, подсказанном соцсетями и СМИ.
Остается только ждать, когда придут морлоки с раскосыми и жадными очами. Кандидатов много.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 08:00
Starikan написав:
Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется
Так хто їм дасть порулити ближчим часом? А коли прийдуть під кінець століття, то судячи по тенденціям, можуть бути в неадекваті.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 08:25
rjkz написав: M-Audio написав: akurt написав:
Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом
) не стал равняться нулю.
Я собирался потратить, но НЕ потратил.
"Лишние" вернули.
О ужас - чеком в конверте.
Ну если просто вернули, пусть и чеком, а не рассказали про нарушение священного писания, т.е. Правил со штрафом 75 долларов - то это уже плюс в карму.
Давайте я немного кое-что поясню.
Может это повлияет на Ваше восприятие реальности.
В США очень высокая конкуренция.
Во всем.
Тут не принято цацкаться с банками, госпиталями.
Не принято создавать впечатление своей лояльности.
Вопрос - выгодно/не выгодно.
Если выгодно - с банком работают, если не выгодно или геморно - идут в другой банк.
Даже не надо париться что банк выдаст или не выдаст мортгидж.
Когда придет время, человек обращается к мортгидж-брокеру и тот подберет ему тот банк, который на тот момент даст лучше условия.
Напомню, знакомые не смогли получить мортгидж в Чейзе, где у них счета были, но спокойно получили в банке, к которому не имели никакого отношения.
Мало того, лучшие условия по работе или в страховой компании даются, если тебя переманивают.
То есть, конкурентная борьба не шуточная.
Поэтому, если банк совсем уж неудобный или не выгодный - он пойдет на дно или переменить свое поведение.
Ну у тас те саме насправді
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Додано: Пон 13 тра, 2024 08:29
Starikan написав: Faceless написав:
А що не так зі скулбасом?
Выяснил. Гуляет после занятий с герлфренд.
Точнее, уже не гуляет.
Она заявила, что ей больше нравятся девочки.
Кстати, в его компании есть и аналогичный паренек.
Наверное, модно, прикольно и в тренде, подсказанном соцсетями и СМИ.
Остается только ждать, когда придут морлоки с раскосыми и жадными очами. Кандидатов много.
Я якось сумніваюся, що орієнтацію можна змінити чисто з-за трендів. Можливо, насправді таких людей дійсно дещо більше, ніж здається, просто в більш консервативних суспільствах їм куди важче це реалізувати.
То звісно імхо
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Додано: Пон 13 тра, 2024 08:39
Ой+ написав: Starikan написав:
Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется
Так хто їм дасть порулити ближчим часом? А коли прийдуть під кінець століття, то судячи по тенденціям, можуть бути в неадекваті.
З однієї сторони, я не схильний довіряти стернотипам про "покоління", хоч то бебібумери, хоч міленіали хоч інші.
Але якщо припустити, що ці стереотипи таки обґрунтовані, то Gen z неадекватні вже, відпочатку
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:26
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Не заберут у старушки, которая едва справляется с кнопочным телефоном, возможность посылать деньги как она может и привыкла.
А тим часом 2G мережу вимкнули без проблем і не питали ніяких бабусь
як відбувається голосовий дзвінок без фалбек в 2G? чи все тепер через пакетний зв"язкок а не виділений канал?
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:36
Ой+ написав: Starikan написав:
Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется
Так хто їм дасть порулити ближчим часом? А коли прийдуть під кінець століття, то судячи по тенденціям, можуть бути в неадекваті.
так в нас же "діти в кєдах", хто же їм дав рулити, хто ж це міг бути?
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Додано: Пон 13 тра, 2024 10:17
flyman написав:
як відбувається голосовий дзвінок без фалбек в 2G? чи все тепер через пакетний зв"язкок а не виділений канал?
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