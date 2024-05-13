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#<1 ... 2112211321142115> Додано: Пон 13 тра, 2024 01:36 akurt написав: Да, все верно: нам еще учить и учить жить народ Американский так, как нормальные народы живут.

Все у них не-по людски. Самое ужасное, что наш народ, попадая в нечеловеческие условия жизни, вынужден тоже жить не по-человечески.

Например, Консульство Украины в Сан Франциско за консульскую услугу потребовало с меня 50$ в виде «безымянного чека» (на предъявителя).

Пришлось ножками топать на ближайшую почту и блеять там, чтобы оформили и выдали безымянный чек.

Слава Богу, сотрудница почты оказалась наша украинка, которая знала, что народ Американский живет не по-человечески и оформила такой чек.



Дикие они. Необузданные. Их учить еще и учить. Да, все верно: нам еще учить и учить жить народ Американский так, как нормальные народы живут.Все у них не-по людски. Самое ужасное, что наш народ, попадая в нечеловеческие условия жизни, вынужден тоже жить не по-человечески.Например, Консульство Украины в Сан Франциско за консульскую услугу потребовало с меня 50$ в виде «безымянного чека» (на предъявителя).Пришлось ножками топать на ближайшую почту и блеять там, чтобы оформили и выдали безымянный чек.Слава Богу, сотрудница почты оказалась наша украинка, которая знала, что народ Американский живет не по-человечески и оформила такой чек.Дикие они. Необузданные. Их учить еще и учить.

Они очень консервативны, что и признают сами и сами же себя критикуют.

Бабушек, конечно, жаль, но когда это делают страховые компании - это старческий маразм.



Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется Они очень консервативны, что и признают сами и сами же себя критикуют.Бабушек, конечно, жаль, но когда это делают страховые компании - это старческий маразм.Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется Starikan 2 Повідомлень: 19788 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2613 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 01:52 rjkz написав: Например, у меня было недоразумение с одной организацией и я намеренно дал распоряжение банку выслать им от моего имени чек Например, у меня было недоразумение с одной организацией и я намеренно дал распоряжение банку выслать им от моего имени чек .

У меня было такое с одной клиникой - присылай чек и точка. Пришлось просить сына. Аккаунта тогда у меня не было, да и сейчас всё онлайн, чековой книжки нет.



Европейцы, кстати, тоже очень многому в США удивляются.

В частности, медицинской системе и пиетету перед владением оружием, обязательным чаевым. У меня было такое с одной клиникой - присылай чек и точка. Пришлось просить сына. Аккаунта тогда у меня не было, да и сейчас всё онлайн, чековой книжки нет.Европейцы, кстати, тоже очень многому в США удивляются.В частности, медицинской системе и пиетету перед владением оружием, обязательным чаевым. Starikan 2 Повідомлень: 19788 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2613 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 05:54 Faceless написав: А що не так зі скулбасом? А що не так зі скулбасом?

Выяснил. Гуляет после занятий с герлфренд.

Точнее, уже не гуляет.

Она заявила, что ей больше нравятся девочки.

Кстати, в его компании есть и аналогичный паренек.

Наверное, модно, прикольно и в тренде, подсказанном соцсетями и СМИ.

Остается только ждать, когда придут морлоки с раскосыми и жадными очами. Кандидатов много. Выяснил. Гуляет после занятий с герлфренд.Точнее, уже не гуляет.Она заявила, что ей больше нравятся девочки.Кстати, в его компании есть и аналогичный паренек.Наверное, модно, прикольно и в тренде, подсказанном соцсетями и СМИ.Остается только ждать, когда придут морлоки с раскосыми и жадными очами. Кандидатов много. Starikan 2 Повідомлень: 19788 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2613 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 08:00 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется

Так хто їм дасть порулити ближчим часом? А коли прийдуть під кінець століття, то судячи по тенденціям, можуть бути в неадекваті. Так хто їм дасть порулити ближчим часом? А коли прийдуть під кінець століття, то судячи по тенденціям, можуть бути в неадекваті. Ой+

Повідомлень: 6679 З нами з: 19.04.12 Подякував: 102 раз. Подякували: 1029 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 08:25 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: M-Audio написав: akurt написав: Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равняться нулю.

Я собирался потратить, но НЕ потратил.

"Лишние" вернули.

О ужас - чеком в конверте. Вот мне и вернули часть денег с помощью чека. Сумма такая (несколько сот долларов), чтобы баланс по карте (не путать с кредитным лимитом) не стал равнятьсяЯ собирался потратить, но НЕ потратил."Лишние" вернули.О ужас - чеком в конверте.

Ну если просто вернули, пусть и чеком, а не рассказали про нарушение священного писания, т.е. Правил со штрафом 75 долларов - то это уже плюс в карму. Ну если просто вернули, пусть и чеком, а не рассказали про нарушение священного писания, т.е. Правил со штрафом 75 долларов - то это уже плюс в карму.



Давайте я немного кое-что поясню.

Может это повлияет на Ваше восприятие реальности.

В США очень высокая конкуренция.

Во всем.

Тут не принято цацкаться с банками, госпиталями.

Не принято создавать впечатление своей лояльности.

Вопрос - выгодно/не выгодно.

Если выгодно - с банком работают, если не выгодно или геморно - идут в другой банк.

Даже не надо париться что банк выдаст или не выдаст мортгидж.

Когда придет время, человек обращается к мортгидж-брокеру и тот подберет ему тот банк, который на тот момент даст лучше условия.

Напомню, знакомые не смогли получить мортгидж в Чейзе, где у них счета были, но спокойно получили в банке, к которому не имели никакого отношения.

Мало того, лучшие условия по работе или в страховой компании даются, если тебя переманивают.

То есть, конкурентная борьба не шуточная.

Поэтому, если банк совсем уж неудобный или не выгодный - он пойдет на дно или переменить свое поведение. Давайте я немного кое-что поясню.Может это повлияет на Ваше восприятие реальности.В США очень высокая конкуренция.Во всем.Тут не принято цацкаться с банками, госпиталями.Не принято создавать впечатление своей лояльности.Вопрос - выгодно/не выгодно.Если выгодно - с банком работают, если не выгодно или геморно - идут в другой банк.Даже не надо париться что банк выдаст или не выдаст мортгидж.Когда придет время, человек обращается к мортгидж-брокеру и тот подберет ему тот банк, который на тот момент даст лучше условия.Напомню, знакомые не смогли получить мортгидж в Чейзе, где у них счета были, но спокойно получили в банке, к которому не имели никакого отношения.Мало того, лучшие условия по работе или в страховой компании даются, если тебя переманивают.То есть, конкурентная борьба не шуточная.Поэтому, если банк совсем уж неудобный или не выгодный - он пойдет на дно или переменить свое поведение. Ну у тас те саме насправді Ну у тас те саме насправді Faceless

Модератор Повідомлень: 34856 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1445 раз. Подякували: 7979 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 08:29 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Faceless написав: А що не так зі скулбасом? А що не так зі скулбасом?

Выяснил. Гуляет после занятий с герлфренд.

Точнее, уже не гуляет.

Она заявила, что ей больше нравятся девочки.

Кстати, в его компании есть и аналогичный паренек.

Наверное, модно, прикольно и в тренде, подсказанном соцсетями и СМИ.

Остается только ждать, когда придут морлоки с раскосыми и жадными очами. Кандидатов много. Выяснил. Гуляет после занятий с герлфренд.Точнее, уже не гуляет.Она заявила, что ей больше нравятся девочки.Кстати, в его компании есть и аналогичный паренек.Наверное, модно, прикольно и в тренде, подсказанном соцсетями и СМИ.Остается только ждать, когда придут морлоки с раскосыми и жадными очами. Кандидатов много. Я якось сумніваюся, що орієнтацію можна змінити чисто з-за трендів. Можливо, насправді таких людей дійсно дещо більше, ніж здається, просто в більш консервативних суспільствах їм куди важче це реалізувати.

То звісно імхо Я якось сумніваюся, що орієнтацію можна змінити чисто з-за трендів. Можливо, насправді таких людей дійсно дещо більше, ніж здається, просто в більш консервативних суспільствах їм куди важче це реалізувати.То звісно імхо Faceless

Модератор Повідомлень: 34856 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1445 раз. Подякували: 7979 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 08:39 Ой+ написав: Starikan написав: Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется

Так хто їм дасть порулити ближчим часом? А коли прийдуть під кінець століття, то судячи по тенденціям, можуть бути в неадекваті. Так хто їм дасть порулити ближчим часом? А коли прийдуть під кінець століття, то судячи по тенденціям, можуть бути в неадекваті.

З однієї сторони, я не схильний довіряти стернотипам про "покоління", хоч то бебібумери, хоч міленіали хоч інші.

Але якщо припустити, що ці стереотипи таки обґрунтовані, то Gen z неадекватні вже, відпочатку З однієї сторони, я не схильний довіряти стернотипам про "покоління", хоч то бебібумери, хоч міленіали хоч інші.Але якщо припустити, що ці стереотипи таки обґрунтовані, то Gen z неадекватні вже, відпочатку Faceless

Модератор Повідомлень: 34856 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1445 раз. Подякували: 7979 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 09:26 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Не заберут у старушки, которая едва справляется с кнопочным телефоном, возможность посылать деньги как она может и привыкла. Не заберут у старушки, которая едва справляется с кнопочным телефоном, возможность посылать деньги как она может и привыкла. А тим часом 2G мережу вимкнули без проблем і не питали ніяких бабусь А тим часом 2G мережу вимкнули без проблем і не питали ніяких бабусь

як відбувається голосовий дзвінок без фалбек в 2G? чи все тепер через пакетний зв"язкок а не виділений канал? як відбувається голосовий дзвінок без фалбек в 2G? чи все тепер через пакетний зв"язкок а не виділений канал? flyman

Повідомлень: 34975 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1581 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 09:36 Ой+ написав: Starikan написав: Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется Ничего, подрастет и придет к власти GenZ - мало не покажется

Так хто їм дасть порулити ближчим часом? А коли прийдуть під кінець століття, то судячи по тенденціям, можуть бути в неадекваті. Так хто їм дасть порулити ближчим часом? А коли прийдуть під кінець століття, то судячи по тенденціям, можуть бути в неадекваті.

так в нас же "діти в кєдах", хто же їм дав рулити, хто ж це міг бути? так в нас же "діти в кєдах", хто же їм дав рулити, хто ж це міг бути? flyman

Повідомлень: 34975 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1581 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 10:17 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: як відбувається голосовий дзвінок без фалбек в 2G? чи все тепер через пакетний зв"язкок а не виділений канал? як відбувається голосовий дзвінок без фалбек в 2G? чи все тепер через пакетний зв"язкок а не виділений канал?

VoLTE VoLTE Дюрі-бачі

Повідомлень: 3066 З нами з: 29.07.22 Подякував: 545 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2112211321142115> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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