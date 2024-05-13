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UA написав:У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд Получается у него шаровый доход около 1600 евро. В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро. Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?
в Германии по мимо 1600 евро ему оплачивают квартиру и коммуналку, помоему он только за свет платит, плюс к этому бесплатные курсы немецкого и еще всякие плющки типа тафеля в котором практически бесплатная еда. Так, что в Германии 90% живут так, как не жили на родине.
UA написав:У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд Получается у него шаровый доход около 1600 евро. В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро. Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?
в Германии по мимо 1600 евро ему оплачивают квартиру и коммуналку, помоему он только за свет платит, плюс к этому бесплатные курсы немецкого и еще всякие плющки типа тафеля в котором практически бесплатная еда. Так, что в Германии 90% живут так, как не жили на родине.
Кажуть курси німецької це як би обов'язково. Причому інтенсив по 4 години на день в групах по 4 людини. Готують собі нових громадян. З негативу розповідають про парковку в центрі великих міст по 8 евро година, та значно дорожчі послуги. Перукарня, хімчистка... Харчування, одяг та все інше норм. Взагалі, з Німеччини щось не повертаються.
Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке. Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷♂️
Faceless написав:Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к. Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних
Дійсно цікавим є Ваш розрахунок. Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".
Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими. Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.
Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно. Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%. І це - по долару і в самих США (!).
О. Приємно коли думки людей сходяться з реальністю. 😌
Faceless написав:Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к. Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних
Дійсно цікавим є Ваш розрахунок. Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".
Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими. Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.
Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно. Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%. І це - по долару і в самих США (!).
О. Приємно коли думки людей сходяться з реальністю. 😌
rjkz написав:Не заберут у старушки, которая едва справляется с кнопочным телефоном, возможность посылать деньги как она может и привыкла.
А тим часом 2G мережу вимкнули без проблем і не питали ніяких бабусь
як відбувається голосовий дзвінок без фалбек в 2G? чи все тепер через пакетний зв"язкок а не виділений канал?
Тут надо еще кое что пояснить. Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает. Но есть еще кое что. Мы, когда приехали, пошли в магазин дешевого оператора, взяли припейд пакет на 4 номера, жене купили Мото Джи 7. Проходит несколько лет, приходит текст от оператора, "Мы переходим на 5 Джи" и стандарт 4 Джи вашего девайса может некорректно работать, поэтому предлагаем вам модели девайсов, которые мы можем вам выслать бесплатно или с небольшой доплатой" Мы купили не залоченный яфон 13 жене, а у оператора взяли забезденьги яфон СИ ребенку. Так что бабушку точно уж не обидят. Особенно, если она на более крупном операторе, там плюшки посушественней. Например, несколько лет назад в Тмобил меняли любой старый телефон на новый самсунг. Просто так, для контрактных абонентов. Есть специально телефоны для пожилых людей, там все заточено на такого человека. Флип, чтобы случайно не нажимались кнопки, большой экран с большими буквами, большие кнопки с большими цифрами и подсветкой, громкие звонок и динамик, кнопка "СОС", если человеку станет плохо, его запеленгуют и туда приедет скорая.
rjkz написав:Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает.
Старі дзвонилки, як Nokia 1200 в моєї бабусі, та і відносно нові смартфони теж не дзвонять. Знайомий поїхав з Redmi, здається Note 12, але там голосові дзвінки не працюють, тільки інтернет і дзвінки через WhatsApp/Telegram.
rjkz написав:Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает.
Старі дзвонилки, як Nokia 1200 в моєї бабусі, та і відносно нові смартфони теж не дзвонять. Знайомий поїхав з Redmi, здається Note 12, але там голосові дзвінки не працюють, тільки інтернет і дзвінки через WhatsApp/Telegram.
Там ще може бути таке нещастя, коли телефон технічно підтримує все, що треба, але має некошерний код країни або території. І оператори цей телефон просто не обслуговують на телефонію через 4/5G, хоча інтернет працює, і на 3G все теж працювало, поки не відключили. А в дзвонилки для бабусі з великими кнопками (звісно, що продається зараз а не з 2002 року) може бути сучасний чіп 4G з підтримкою VoLTE, і правильний код країни, тому він буде працювати.
rjkz написав:Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает.
Старі дзвонилки, як Nokia 1200 в моєї бабусі, та і відносно нові смартфони теж не дзвонять. Знайомий поїхав з Redmi, здається Note 12, але там голосові дзвінки не працюють, тільки інтернет і дзвінки через WhatsApp/Telegram.
В мене по приїзді до Польщі було таке, що смартфон на польські картки не реагував, але зі старої Нокії можна було принаймі зателефонувати.