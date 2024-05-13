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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2113211421152116> Додано: Пон 13 тра, 2024 10:25 rjkz написав: UA написав: У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд

Получается у него шаровый доход около 1600 евро.

В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.

Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро? У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в ДойчландПолучается у него шаровый доход около 1600 евро.В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?



в Германии по мимо 1600 евро ему оплачивают квартиру и коммуналку, помоему он только за свет платит, плюс к этому бесплатные курсы немецкого и еще всякие плющки типа тафеля в котором практически бесплатная еда. Так, что в Германии 90% живут так, как не жили на родине. в Германии по мимо 1600 евро ему оплачивают квартиру и коммуналку, помоему он только за свет платит, плюс к этому бесплатные курсы немецкого и еще всякие плющки типа тафеля в котором практически бесплатная еда. Так, что в Германии 90% живут так, как не жили на родине. utestcom2

Повідомлень: 1 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 12:23 utestcom2 написав: rjkz написав: UA написав: У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд

Получается у него шаровый доход около 1600 евро.

В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.

Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро? У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в ДойчландПолучается у него шаровый доход около 1600 евро.В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?



в Германии по мимо 1600 евро ему оплачивают квартиру и коммуналку, помоему он только за свет платит, плюс к этому бесплатные курсы немецкого и еще всякие плющки типа тафеля в котором практически бесплатная еда. Так, что в Германии 90% живут так, как не жили на родине. в Германии по мимо 1600 евро ему оплачивают квартиру и коммуналку, помоему он только за свет платит, плюс к этому бесплатные курсы немецкого и еще всякие плющки типа тафеля в котором практически бесплатная еда. Так, что в Германии 90% живут так, как не жили на родине.

Кажуть курси німецької це як би обов'язково.

Причому інтенсив по 4 години на день в групах по 4 людини.

Готують собі нових громадян.

З негативу розповідають про парковку в центрі великих міст по 8 евро година, та значно дорожчі послуги. Перукарня, хімчистка... Харчування, одяг та все інше норм.

Взагалі, з Німеччини щось не повертаються. Кажуть курси німецької це як би обов'язково.Причому інтенсив по 4 години на день в групах по 4 людини.Готують собі нових громадян.З негативу розповідають про парковку в центрі великих міст по 8 евро година, та значно дорожчі послуги. Перукарня, хімчистка... Харчування, одяг та все інше норм.Взагалі, з Німеччини щось не повертаються. UA Повідомлень: 8286 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1839 раз. Подякували: 2238 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 12:42 Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.

Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️ Bolt Повідомлень: 2907 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 14:00 akurt написав: Faceless написав: Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.

Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних

Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.

Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".



Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.

Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.



Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.

Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%.

І це - по долару і в самих США (!). Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально заІ це - по долару і в самих США (!).



О.

Приємно коли думки людей сходяться з реальністю. 😌



Вносив собі в табличку річні інфляції $ , аби точніше оцінювати старі й нові прибутки -- то від 2004 по 2023 сумарна інфл.$ склала 60.96%

Калькулятор (у них же) дав трошечки більше -- 61.3% https://www.usinflationcalculator.com/ О.Приємно коли думки людей сходяться з реальністю. 😌Вносив собі в табличку, аби точніше оцінювати старі й нові прибутки -- то від 2004 по 2023 сумарна інфл.$ склала 60.96%Калькулятор (у них же) дав трошечки більше -- 61.3% Bobua

Повідомлень: 2149 З нами з: 24.08.10 Подякував: 111 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 14:02 Востаннє редагувалось Bobua в Пон 13 тра, 2024 16:14, всього редагувалось 1 раз. Bobua

Повідомлень: 2149 З нами з: 24.08.10 Подякував: 111 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 14:18 Bobua написав: akurt написав: Faceless написав: Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.

Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних

Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.

Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".



Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.

Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.



Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.

Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%.

І це - по долару і в самих США (!). Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими.Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально заІ це - по долару і в самих США (!).



О.

Приємно коли думки людей сходяться з реальністю. 😌



Вносив собі в табличку річні інфляції $ , аби точніше оцінювати старі й нові прибутки -- то від 2004 по 2023 сумарна інфл.$ склала 60.96%

Калькулятор (у них же) дав трошечки більше -- 61.3% https://www.usinflationcalculator.com/ О.Приємно коли думки людей сходяться з реальністю. 😌Вносив собі в табличку, аби точніше оцінювати старі й нові прибутки -- то від 2004 по 2023 сумарна інфл.$ склала 60.96%Калькулятор (у них же) дав трошечки більше -- 61.3%

Bobua ви унікальна людина.

і з окопа стріляти встигайте і таблички складати. Bobua ви унікальна людина.і з окопа стріляти встигайте і таблички складати. UA Повідомлень: 8286 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1839 раз. Подякували: 2238 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 15:10 flyman написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Не заберут у старушки, которая едва справляется с кнопочным телефоном, возможность посылать деньги как она может и привыкла. Не заберут у старушки, которая едва справляется с кнопочным телефоном, возможность посылать деньги как она может и привыкла. А тим часом 2G мережу вимкнули без проблем і не питали ніяких бабусь А тим часом 2G мережу вимкнули без проблем і не питали ніяких бабусь

як відбувається голосовий дзвінок без фалбек в 2G? чи все тепер через пакетний зв"язкок а не виділений канал? як відбувається голосовий дзвінок без фалбек в 2G? чи все тепер через пакетний зв"язкок а не виділений канал?



Тут надо еще кое что пояснить.

Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает.

Но есть еще кое что.

Мы, когда приехали, пошли в магазин дешевого оператора, взяли припейд пакет на 4 номера, жене купили Мото Джи 7.

Проходит несколько лет, приходит текст от оператора, "Мы переходим на 5 Джи" и стандарт 4 Джи вашего девайса может некорректно работать, поэтому предлагаем вам модели девайсов, которые мы можем вам выслать бесплатно или с небольшой доплатой"

Мы купили не залоченный яфон 13 жене, а у оператора взяли забезденьги яфон СИ ребенку.

Так что бабушку точно уж не обидят.

Особенно, если она на более крупном операторе, там плюшки посушественней.

Например, несколько лет назад в Тмобил меняли любой старый телефон на новый самсунг. Просто так, для контрактных абонентов.

Есть специально телефоны для пожилых людей, там все заточено на такого человека.

Флип, чтобы случайно не нажимались кнопки, большой экран с большими буквами, большие кнопки с большими цифрами и подсветкой, громкие звонок и динамик, кнопка "СОС", если человеку станет плохо, его запеленгуют и туда приедет скорая. Тут надо еще кое что пояснить.Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает.Но есть еще кое что.Мы, когда приехали, пошли в магазин дешевого оператора, взяли припейд пакет на 4 номера, жене купили Мото Джи 7.Проходит несколько лет, приходит текст от оператора, "Мы переходим на 5 Джи" и стандарт 4 Джи вашего девайса может некорректно работать, поэтому предлагаем вам модели девайсов, которые мы можем вам выслать бесплатно или с небольшой доплатой"Мы купили не залоченный яфон 13 жене, а у оператора взяли забезденьги яфон СИ ребенку.Так что бабушку точно уж не обидят.Особенно, если она на более крупном операторе, там плюшки посушественней.Например, несколько лет назад в Тмобил меняли любой старый телефон на новый самсунг. Просто так, для контрактных абонентов.Есть специально телефоны для пожилых людей, там все заточено на такого человека.Флип, чтобы случайно не нажимались кнопки, большой экран с большими буквами, большие кнопки с большими цифрами и подсветкой, громкие звонок и динамик, кнопка "СОС", если человеку станет плохо, его запеленгуют и туда приедет скорая. rjkz

Повідомлень: 16633 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8350 раз. Подякували: 5227 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 15:31 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает. Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает.

Старі дзвонилки, як Nokia 1200 в моєї бабусі, та і відносно нові смартфони теж не дзвонять. Знайомий поїхав з Redmi, здається Note 12, але там голосові дзвінки не працюють, тільки інтернет і дзвінки через WhatsApp/Telegram. Старі дзвонилки, як Nokia 1200 в моєї бабусі, та і відносно нові смартфони теж не дзвонять. Знайомий поїхав з Redmi, здається Note 12, але там голосові дзвінки не працюють, тільки інтернет і дзвінки через WhatsApp/Telegram. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3068 З нами з: 29.07.22 Подякував: 545 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 16:24 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает. Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает.

Старі дзвонилки, як Nokia 1200 в моєї бабусі, та і відносно нові смартфони теж не дзвонять. Знайомий поїхав з Redmi, здається Note 12, але там голосові дзвінки не працюють, тільки інтернет і дзвінки через WhatsApp/Telegram. Старі дзвонилки, як Nokia 1200 в моєї бабусі, та і відносно нові смартфони теж не дзвонять. Знайомий поїхав з Redmi, здається Note 12, але там голосові дзвінки не працюють, тільки інтернет і дзвінки через WhatsApp/Telegram.

Там ще може бути таке нещастя, коли телефон технічно підтримує все, що треба, але має некошерний код країни або території. І оператори цей телефон просто не обслуговують на телефонію через 4/5G, хоча інтернет працює, і на 3G все теж працювало, поки не відключили.

А в дзвонилки для бабусі з великими кнопками (звісно, що продається зараз а не з 2002 року) може бути сучасний чіп 4G з підтримкою VoLTE, і правильний код країни, тому він буде працювати. Там ще може бути таке нещастя, коли телефон технічно підтримує все, що треба, але має некошерний код країни або території. І оператори цей телефон просто не обслуговують на телефонію через 4/5G, хоча інтернет працює, і на 3G все теж працювало, поки не відключили.А в дзвонилки для бабусі з великими кнопками (звісно, що продається зараз а не з 2002 року) може бути сучасний чіп 4G з підтримкою VoLTE, і правильний код країни, тому він буде працювати. M-Audio Повідомлень: 2934 З нами з: 23.03.11 Подякував: 570 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 16:51 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает. Во первых, какой там интернет для бабуси не имеет значения, а звонилка как работала так и работает.

Старі дзвонилки, як Nokia 1200 в моєї бабусі, та і відносно нові смартфони теж не дзвонять. Знайомий поїхав з Redmi, здається Note 12, але там голосові дзвінки не працюють, тільки інтернет і дзвінки через WhatsApp/Telegram. Старі дзвонилки, як Nokia 1200 в моєї бабусі, та і відносно нові смартфони теж не дзвонять. Знайомий поїхав з Redmi, здається Note 12, але там голосові дзвінки не працюють, тільки інтернет і дзвінки через WhatsApp/Telegram.

В мене по приїзді до Польщі було таке, що смартфон на польські картки не реагував, але зі старої Нокії можна було принаймі зателефонувати. В мене по приїзді до Польщі було таке, що смартфон на польські картки не реагував, але зі старої Нокії можна було принаймі зателефонувати. Gastarbaiter Повідомлень: 3209 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2113211421152116> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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