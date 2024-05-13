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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2113211421152116
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:44

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇

Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії (ціни та терміни доставки)

А який ви маєте досвід користування послугами міжнародної доставки? Чи задоволені термінами, цінами, сервісом?
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  #<1 ... 2113211421152116
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