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Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії (ціни та терміни доставки)
А який ви маєте досвід користування послугами міжнародної доставки? Чи задоволені термінами, цінами, сервісом?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 тра, 2024 17:44
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇
Нова пошта вийшла на ринок Великої Британії (ціни та терміни доставки)
А який ви маєте досвід користування послугами міжнародної доставки? Чи задоволені термінами, цінами, сервісом?
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