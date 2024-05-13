Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2114211521162117 Додано: Пон 13 тра, 2024 19:35 The_Rebel написав: Облігації можна прямо в додатку банку купити? Верифікація / цифровий підпис також зручно через Моно. Ті ж банки/збори на донати або загальний чек у кафе, скинув посилання в тг і за 5 секунд всі скинулися швидко, не треба нічого заповняти.

Пам'ятаю, приїхав в Англію, відкрив рахунок, то знайомі хвалили, що дуже хороший банк - щомісяця приходить смс про залишок на рахунку АВТОМАТИЧНО! 😁 Спойлер, коли в укр. банках вже роки приходила смс по КОЖНІЙ транзакції Облігації можна прямо в додатку банку купити? Верифікація / цифровий підпис також зручно через Моно. Ті ж банки/збори на донати або загальний чек у кафе, скинув посилання в тг і за 5 секунд всі скинулися швидко, не треба нічого заповняти.Пам'ятаю, приїхав в Англію, відкрив рахунок, то знайомі хвалили, що дуже хороший банк - щомісяця приходить смс про залишок на рахунку АВТОМАТИЧНО! 😁 Спойлер, коли в укр. банках вже роки приходила смс по КОЖНІЙ транзакції

Фонди, акції, золото, обмін валют, страховки, квитки на громадський транспорт, оплата автомагістралей, оплата парковки, переказ за номером телефону (гроші приходять за 1 хвилину), циклічні платежі, цифровий підпис - усе є. Фонди, акції, золото, обмін валют, страховки, квитки на громадський транспорт, оплата автомагістралей, оплата парковки, переказ за номером телефону (гроші приходять за 1 хвилину), циклічні платежі, цифровий підпис - усе є. Gastarbaiter Повідомлень: 3210 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 19:44 Re: Еміграція, заробітчанство Від знайомих, стосовно банківських продуктів в Європі, я чув 3 претензії:

1. Важко відкрити першу картку, вимагають купу документів крім паспорта, а після відкриття її важко попвнити.

2. Важко організувати збір на донатів, не хватає сервісу "банки"

3. Важко перекинути кошти за послугу чи товар продавцю. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3074 З нами з: 29.07.22 Подякував: 546 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 20:59 Дюрі-бачі написав: Та справа зовсім в іншому: не хочу я лізти в деталі мобільного зв'язку, а хотів навести його як приклад того, що оператори готові і витратитись на заміну телефонів клієнтам і зламати традиції. Тому всі ці чеки і допотопні термінали могли б точно так швиденько витіснитись з ринку, якщо б туди пустили нормальний банк, скажімо наш Монобанк. Але влада США та і Європи душить всі нормальні банки, бо вони "недостатньо борються з відмиванням коштів", от і маємо застій.

А на іншому кінці світу Китай з своїми оплатами через QR код і тотальним контролем через рейтинг... Та справа зовсім в іншому: не хочу я лізти в деталі мобільного зв'язку, а хотів навести його як приклад того, що оператори готові і витратитись на заміну телефонів клієнтам і зламати традиції. Тому всі ці чеки і допотопні термінали могли б точно так швиденько витіснитись з ринку, якщо б туди пустили нормальний банк, скажімо наш Монобанк. Але влада США та і Європи душить всі нормальні банки, бо вони "недостатньо борються з відмиванням коштів", от і маємо застій.А на іншому кінці світу Китай з своїми оплатами через QR код і тотальним контролем через рейтинг...



США живет в привычной им среде и не проявляет интереса к тому, что происходит в Европе и остальном мире.

Много чего можно улучшить, но им это и не надо.

И это страна, где все для человека, даже если доля людей, которые пользуются чеками будет на уровне погрешности, то им будет предоставлена возможность ими пользоваться.

Вот, я писал про рил-тайм трансфер. Это здорово. Но выяснилось, что кроме 5 к в за один перевод, есть еще ограничение в 50 к в месяц. Почему? Глупость. США живет в привычной им среде и не проявляет интереса к тому, что происходит в Европе и остальном мире.Много чего можно улучшить, но им это и не надо.И это страна, где все для человека, даже если доля людей, которые пользуются чеками будет на уровне погрешности, то им будет предоставлена возможность ими пользоваться.Вот, я писал про рил-тайм трансфер. Это здорово. Но выяснилось, что кроме 5 к в за один перевод, есть еще ограничение в 50 к в месяц. Почему? Глупость. rjkz

Повідомлень: 16635 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8350 раз. Подякували: 5227 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 22:08 Bolt написав: Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.

Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️ Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️

які можуть бути складнощі?



навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?



житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.



питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність? які можуть бути складнощі?навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність? Shaman

Повідомлень: 6047 З нами з: 29.09.19 Подякував: 583 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2114211521162117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор