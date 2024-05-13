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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 тра, 2024 19:35
The_Rebel написав:
Облігації можна прямо в додатку банку купити? Верифікація / цифровий підпис також зручно через Моно. Ті ж банки/збори на донати або загальний чек у кафе, скинув посилання в тг і за 5 секунд всі скинулися швидко, не треба нічого заповняти.
Пам'ятаю, приїхав в Англію, відкрив рахунок, то знайомі хвалили, що дуже хороший банк - щомісяця приходить смс про залишок на рахунку АВТОМАТИЧНО! 😁 Спойлер, коли в укр. банках вже роки приходила смс по КОЖНІЙ транзакції
Фонди, акції, золото, обмін валют, страховки, квитки на громадський транспорт, оплата автомагістралей, оплата парковки, переказ за номером телефону (гроші приходять за 1 хвилину), циклічні платежі, цифровий підпис - усе є.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 19:44
Від знайомих, стосовно банківських продуктів в Європі, я чув 3 претензії:
1. Важко відкрити першу картку, вимагають купу документів крім паспорта, а після відкриття її важко попвнити.
2. Важко організувати збір на донатів, не хватає сервісу "банки"
3. Важко перекинути кошти за послугу чи товар продавцю.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 13 тра, 2024 20:59
Дюрі-бачі написав:
Та справа зовсім в іншому: не хочу я лізти в деталі мобільного зв'язку, а хотів навести його як приклад того, що оператори готові і витратитись на заміну телефонів клієнтам і зламати традиції. Тому всі ці чеки і допотопні термінали могли б точно так швиденько витіснитись з ринку, якщо б туди пустили нормальний банк, скажімо наш Монобанк. Але влада США та і Європи душить всі нормальні банки, бо вони "недостатньо борються з відмиванням коштів", от і маємо застій.
А на іншому кінці світу Китай з своїми оплатами через QR код і тотальним контролем через рейтинг...
США живет в привычной им среде и не проявляет интереса к тому, что происходит в Европе и остальном мире.
Много чего можно улучшить, но им это и не надо.
И это страна, где все для человека, даже если доля людей, которые пользуются чеками будет на уровне погрешности, то им будет предоставлена возможность ими пользоваться.
Вот, я писал про рил-тайм трансфер. Это здорово. Но выяснилось, что кроме 5 к в за один перевод, есть еще ограничение в 50 к в месяц. Почему? Глупость.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:08
Bolt написав:
Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.
Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷♂️
які можуть бути складнощі?
навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?
житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.
питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?
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Shaman
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Додано: Пон 13 тра, 2024 22:57
Shaman написав: Bolt написав:
Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.
Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷♂️
які можуть бути складнощі?
навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?
житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.
питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?
Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати.
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Bolt
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Додано: Пон 13 тра, 2024 23:10
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.
Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷♂️
які можуть бути складнощі?
навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?
житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.
питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?
Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати.
а чому дно? я хоч агітую за офіс, але для тих, хто в офісі давно працює. ви ж коли будинок свій будували, не вважали ж це дном?
електрик це теж робоча спеціальність, на яку необов'язкова вища освіта. з точки зору перспектив у електрика в тій же Німеччині набагато більше шансів, ніж у економіста.
бо освіта це не корочка, а знання. отримати знання на іноземній мові - для багатьох складно. багато хто й на рідній не петрає. а відраховують з ЗВО в Німеччині дуже легко за погані оцінки.
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Shaman
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Додано: Пон 13 тра, 2024 23:22
Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав:
які можуть бути складнощі?
навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?
житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.
питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?
Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати.
а чому дно? я хоч агітую за офіс, але для тих, хто в офісі давно працює. ви ж коли будинок свій будували, не вважали ж це дном?
електрик це теж робоча спеціальність, на яку необов'язкова вища освіта. з точки зору перспектив у електрика в тій же Німеччині набагато більше шансів, ніж у економіста.
бо освіта це не корочка, а знання. отримати знання на іноземній мові - для багатьох складно. багато хто й на рідній не петрає. а відраховують з ЗВО в Німеччині дуже легко за погані оцінки.
Фізично, я можу працювати тільки на себе.
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Bolt
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