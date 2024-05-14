Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:Облігації можна прямо в додатку банку купити? Верифікація / цифровий підпис також зручно через Моно. Ті ж банки/збори на донати або загальний чек у кафе, скинув посилання в тг і за 5 секунд всі скинулися швидко, не треба нічого заповняти. Пам'ятаю, приїхав в Англію, відкрив рахунок, то знайомі хвалили, що дуже хороший банк - щомісяця приходить смс про залишок на рахунку АВТОМАТИЧНО! 😁 Спойлер, коли в укр. банках вже роки приходила смс по КОЖНІЙ транзакції
Фонди, акції, золото, обмін валют, страховки, квитки на громадський транспорт, оплата автомагістралей, оплата парковки, переказ за номером телефону (гроші приходять за 1 хвилину), циклічні платежі, цифровий підпис - усе є.
Від знайомих, стосовно банківських продуктів в Європі, я чув 3 претензії: 1. Важко відкрити першу картку, вимагають купу документів крім паспорта, а після відкриття її важко попвнити. 2. Важко організувати збір на донатів, не хватає сервісу "банки" 3. Важко перекинути кошти за послугу чи товар продавцю.
Дюрі-бачі написав:Та справа зовсім в іншому: не хочу я лізти в деталі мобільного зв'язку, а хотів навести його як приклад того, що оператори готові і витратитись на заміну телефонів клієнтам і зламати традиції. Тому всі ці чеки і допотопні термінали могли б точно так швиденько витіснитись з ринку, якщо б туди пустили нормальний банк, скажімо наш Монобанк. Але влада США та і Європи душить всі нормальні банки, бо вони "недостатньо борються з відмиванням коштів", от і маємо застій. А на іншому кінці світу Китай з своїми оплатами через QR код і тотальним контролем через рейтинг...
США живет в привычной им среде и не проявляет интереса к тому, что происходит в Европе и остальном мире. Много чего можно улучшить, но им это и не надо. И это страна, где все для человека, даже если доля людей, которые пользуются чеками будет на уровне погрешности, то им будет предоставлена возможность ими пользоваться. Вот, я писал про рил-тайм трансфер. Это здорово. Но выяснилось, что кроме 5 к в за один перевод, есть еще ограничение в 50 к в месяц. Почему? Глупость.
Bolt написав:Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке. Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷♂️
сейчас проблема, что многие земли перестали принимать даже если не претендуешь на пособие. Но в целом нужно будет пожить в лагере, пока не распределят в какую то землю, но тоже в лагерь. Когда зарегистрируешься в земле можно искать квартиру(это все оплачивает Германия)
Bolt написав:Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке. Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷♂️
які можуть бути складнощі?
навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?
житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.
питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?
Bolt написав:Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке. Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷♂️
які можуть бути складнощі?
навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?
житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.
питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?
Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати.
Bolt написав:Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке. Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷♂️
які можуть бути складнощі?
навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?
житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.
питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?
Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати.
а чому дно? я хоч агітую за офіс, але для тих, хто в офісі давно працює. ви ж коли будинок свій будували, не вважали ж це дном?
електрик це теж робоча спеціальність, на яку необов'язкова вища освіта. з точки зору перспектив у електрика в тій же Німеччині набагато більше шансів, ніж у економіста.
бо освіта це не корочка, а знання. отримати знання на іноземній мові - для багатьох складно. багато хто й на рідній не петрає. а відраховують з ЗВО в Німеччині дуже легко за погані оцінки.
akurt написав: ote="5720842:Faceless"] Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к. Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних[/quote
Дійсно цікавим є Ваш розрахунок. Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".
Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими. Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.
Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно. Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%. І це - по долару і в самих США (!).
О. Приємно коли думки людей сходяться з реальністю. 😌
Bobua ви унікальна людина. і з окопа стріляти встигайте і таблички складати.
Перебування в окопі -- не є підставою для оскотинення.
Навіть навпаки -- саме читання книг і складання табличок є найрозумнішим вибором у вільний час. Всяко краще, аніж себе накручувати і кришити психіку страхом від очікування приходів.
І поки був в окопах пів року у 2022р (до поранення), то прочитав ~10т сторінок. У середньому трохи більше 50с/д. Мало, в рази менше, порівняно з ерою до інет.залежності, або навіть з походами в гори. Але хоч щось.
Навіть зараз менше. Інет відволікає... Серіали зі Штатів. Намагаюсь зрозуміти, зокрема, куди можна потратити ті 54к$ в рік... От куди??? Якщо в Україні харчуватись лише сиром, і навіть імпортним, і нічим дешевшим -- то це всього 8-9тис на місяць. 200$+ От що треба робити, куди витрачати, аби пішло вдесятеро більше? На винайм житла? Чи іпотеку? А який сенс такого життя, якщо навіть великі заробітки не дають заощаджувати?
І про елоїв. Якщо в Україні 99% людей вже так розм`якло, що воювати нездатне, навіть і 8-9середніх зарплат, то яка ж тоді ситуація в Америках? Хто піде воювати? Хоч би наркомани (за дозу)? Чи ті 44млн, що нижче рівня бідності (500$/міс?) Але ж у нас такі категорії чомусь не пішли...
Shaman написав:навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?
Багато знайомих скаржаться, що приходить служба дітей і якщо дорослого нема кілька разів, то можуть навіть почати процедуру позбавлення батьківських прав. Переважно домовляються із власницями квартири, щоб ті в разі перевірки підтверджували, що наглядають за дитиною.