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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2114211521162117 Додано: Пон 13 тра, 2024 19:35 The_Rebel написав: Облігації можна прямо в додатку банку купити? Верифікація / цифровий підпис також зручно через Моно. Ті ж банки/збори на донати або загальний чек у кафе, скинув посилання в тг і за 5 секунд всі скинулися швидко, не треба нічого заповняти.

Пам'ятаю, приїхав в Англію, відкрив рахунок, то знайомі хвалили, що дуже хороший банк - щомісяця приходить смс про залишок на рахунку АВТОМАТИЧНО! 😁 Спойлер, коли в укр. банках вже роки приходила смс по КОЖНІЙ транзакції Облігації можна прямо в додатку банку купити? Верифікація / цифровий підпис також зручно через Моно. Ті ж банки/збори на донати або загальний чек у кафе, скинув посилання в тг і за 5 секунд всі скинулися швидко, не треба нічого заповняти.Пам'ятаю, приїхав в Англію, відкрив рахунок, то знайомі хвалили, що дуже хороший банк - щомісяця приходить смс про залишок на рахунку АВТОМАТИЧНО! 😁 Спойлер, коли в укр. банках вже роки приходила смс по КОЖНІЙ транзакції

Фонди, акції, золото, обмін валют, страховки, квитки на громадський транспорт, оплата автомагістралей, оплата парковки, переказ за номером телефону (гроші приходять за 1 хвилину), циклічні платежі, цифровий підпис - усе є. Фонди, акції, золото, обмін валют, страховки, квитки на громадський транспорт, оплата автомагістралей, оплата парковки, переказ за номером телефону (гроші приходять за 1 хвилину), циклічні платежі, цифровий підпис - усе є. Gastarbaiter Повідомлень: 3210 З нами з: 26.02.18 Подякував: 671 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 19:44 Re: Еміграція, заробітчанство Від знайомих, стосовно банківських продуктів в Європі, я чув 3 претензії:

1. Важко відкрити першу картку, вимагають купу документів крім паспорта, а після відкриття її важко попвнити.

2. Важко організувати збір на донатів, не хватає сервісу "банки"

3. Важко перекинути кошти за послугу чи товар продавцю. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3079 З нами з: 29.07.22 Подякував: 547 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 20:59 Дюрі-бачі написав: Та справа зовсім в іншому: не хочу я лізти в деталі мобільного зв'язку, а хотів навести його як приклад того, що оператори готові і витратитись на заміну телефонів клієнтам і зламати традиції. Тому всі ці чеки і допотопні термінали могли б точно так швиденько витіснитись з ринку, якщо б туди пустили нормальний банк, скажімо наш Монобанк. Але влада США та і Європи душить всі нормальні банки, бо вони "недостатньо борються з відмиванням коштів", от і маємо застій.

А на іншому кінці світу Китай з своїми оплатами через QR код і тотальним контролем через рейтинг... Та справа зовсім в іншому: не хочу я лізти в деталі мобільного зв'язку, а хотів навести його як приклад того, що оператори готові і витратитись на заміну телефонів клієнтам і зламати традиції. Тому всі ці чеки і допотопні термінали могли б точно так швиденько витіснитись з ринку, якщо б туди пустили нормальний банк, скажімо наш Монобанк. Але влада США та і Європи душить всі нормальні банки, бо вони "недостатньо борються з відмиванням коштів", от і маємо застій.А на іншому кінці світу Китай з своїми оплатами через QR код і тотальним контролем через рейтинг...



США живет в привычной им среде и не проявляет интереса к тому, что происходит в Европе и остальном мире.

Много чего можно улучшить, но им это и не надо.

И это страна, где все для человека, даже если доля людей, которые пользуются чеками будет на уровне погрешности, то им будет предоставлена возможность ими пользоваться.

Вот, я писал про рил-тайм трансфер. Это здорово. Но выяснилось, что кроме 5 к в за один перевод, есть еще ограничение в 50 к в месяц. Почему? Глупость. США живет в привычной им среде и не проявляет интереса к тому, что происходит в Европе и остальном мире.Много чего можно улучшить, но им это и не надо.И это страна, где все для человека, даже если доля людей, которые пользуются чеками будет на уровне погрешности, то им будет предоставлена возможность ими пользоваться.Вот, я писал про рил-тайм трансфер. Это здорово. Но выяснилось, что кроме 5 к в за один перевод, есть еще ограничение в 50 к в месяц. Почему? Глупость. rjkz

Повідомлень: 16635 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8350 раз. Подякували: 5227 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 21:30 Bolt написав: Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.

Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️ Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️

сейчас проблема, что многие земли перестали принимать даже если не претендуешь на пособие. Но в целом нужно будет пожить в лагере, пока не распределят в какую то землю, но тоже в лагерь. Когда зарегистрируешься в земле можно искать квартиру(это все оплачивает Германия) сейчас проблема, что многие земли перестали принимать даже если не претендуешь на пособие. Но в целом нужно будет пожить в лагере, пока не распределят в какую то землю, но тоже в лагерь. Когда зарегистрируешься в земле можно искать квартиру(это все оплачивает Германия) utestcom2

Повідомлень: 2 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 22:08 Bolt написав: Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.

Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️ Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️

які можуть бути складнощі?



навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?



житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.



питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність? які можуть бути складнощі?навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність? Shaman

Повідомлень: 6052 З нами з: 29.09.19 Подякував: 583 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 22:57 Shaman написав: Bolt написав: Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.

Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️ Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️

які можуть бути складнощі?



навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?



житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.



питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність? які можуть бути складнощі?навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?

Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати. Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати. Bolt Повідомлень: 2909 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 23:10 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.

Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️ Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️

які можуть бути складнощі?



навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?



житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.



питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність? які можуть бути складнощі?навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?

Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати. Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати.

а чому дно? я хоч агітую за офіс, але для тих, хто в офісі давно працює. ви ж коли будинок свій будували, не вважали ж це дном?



електрик це теж робоча спеціальність, на яку необов'язкова вища освіта. з точки зору перспектив у електрика в тій же Німеччині набагато більше шансів, ніж у економіста.



бо освіта це не корочка, а знання. отримати знання на іноземній мові - для багатьох складно. багато хто й на рідній не петрає. а відраховують з ЗВО в Німеччині дуже легко за погані оцінки. а чому дно? я хоч агітую за офіс, але для тих, хто в офісі давно працює. ви ж коли будинок свій будували, не вважали ж це дном?електрик це теж робоча спеціальність, на яку необов'язкова вища освіта. з точки зору перспектив у електрика в тій же Німеччині набагато більше шансів, ніж у економіста.бо освіта це не корочка, а знання. отримати знання на іноземній мові - для багатьох складно. багато хто й на рідній не петрає. а відраховують з ЗВО в Німеччині дуже легко за погані оцінки. Shaman

Повідомлень: 6052 З нами з: 29.09.19 Подякував: 583 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 тра, 2024 23:22 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: які можуть бути складнощі?



навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?



житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.



питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність? які можуть бути складнощі?навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?

Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати. Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати.

а чому дно? я хоч агітую за офіс, але для тих, хто в офісі давно працює. ви ж коли будинок свій будували, не вважали ж це дном?



електрик це теж робоча спеціальність, на яку необов'язкова вища освіта. з точки зору перспектив у електрика в тій же Німеччині набагато більше шансів, ніж у економіста.



бо освіта це не корочка, а знання. отримати знання на іноземній мові - для багатьох складно. багато хто й на рідній не петрає. а відраховують з ЗВО в Німеччині дуже легко за погані оцінки. а чому дно? я хоч агітую за офіс, але для тих, хто в офісі давно працює. ви ж коли будинок свій будували, не вважали ж це дном?електрик це теж робоча спеціальність, на яку необов'язкова вища освіта. з точки зору перспектив у електрика в тій же Німеччині набагато більше шансів, ніж у економіста.бо освіта це не корочка, а знання. отримати знання на іноземній мові - для багатьох складно. багато хто й на рідній не петрає. а відраховують з ЗВО в Німеччині дуже легко за погані оцінки.

Фізично, я можу працювати тільки на себе. Фізично, я можу працювати тільки на себе. Bolt Повідомлень: 2909 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 тра, 2024 08:41 UA написав: Bobua написав: akurt написав:

ote="5720842:Faceless"]

Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.

Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних[/quote





Дійсно цікавим є Ваш розрахунок.

Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".



Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць або 54 000 доларів на рік чистими .

Цю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.



Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.

Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально за останні 20 років - на їх думку - інфляція в США склала 70%.

І це - по долару і в самих США (!). ote="5720842:Faceless"]Ексель каже, що якщо взяти 5% інфляції, то сьогоднішня вартість платежів по 100к, що виплачуються 20 років, буде майже та сама - тобто 1,25 млн дол. Тобто взявши 1,2 млн сьогодні, ними цілком можна розпорядитися більш вдало, ніж якщо розраховувати на щорічні виплати по 100к.Але цікавий нюанс щодо податків. Тут не вистачає оцінки поточного доходу і порівняння суми сплачених податків у разі одноразової виплати і у разі періодичних[/quoteДійсно цікавим є Ваш розрахунок.Добре, що то виграв студент - мабуть він теж порахував, що з урахуванням всіх факторів краще взяти зараз 858 000 доларів, ніж робити як та знаменита курочка, яка "просо по зернятку клює".Щодо двох останніх фраз - там такий розрахунок: якщо би він погодився отримувати 20 років поспіль по 100 000 доларів на рік, то чистими отримував би приблизно по 83 000 доларів на рік. Це досить пристойна сума. Наприклад, під час мого квітневого візиту в США я розмовляв з "нашими", то викладували свої розрахунки витрат на родину з двох осіб і виходили на цифру в 4 500 доларів на місяць абоЦю суму може бути зменшено тільки за рахунок безкоштовного або пільгового медичного страхування, але то є не для всіх можливим.Щодо вашого підрахунку з урахуванням інфляції - дуже все вірно.Це не офіційні дані, але наші люди в США написали якось, що реально заІ це - по долару і в самих США (!).



О.

Приємно коли думки людей сходяться з реальністю. 😌



Вносив собі в табличку річні інфляції $ , аби точніше оцінювати старі й нові прибутки -- то від 2004 по 2023 сумарна інфл.$ склала 60.96%

Калькулятор (у них же) дав трошечки більше -- 61.3% https://www.usinflationcalculator.com/ О.Приємно коли думки людей сходяться з реальністю. 😌Вносив собі в табличку, аби точніше оцінювати старі й нові прибутки -- то від 2004 по 2023 сумарна інфл.$ склала 60.96%Калькулятор (у них же) дав трошечки більше -- 61.3%

Bobua ви унікальна людина.

і з окопа стріляти встигайте і таблички складати. Bobua ви унікальна людина.і з окопа стріляти встигайте і таблички складати.



Перебування в окопі -- не є підставою для оскотинення.



Навіть навпаки -- саме читання книг і складання табличок є найрозумнішим вибором у вільний час. Всяко краще, аніж себе накручувати і кришити психіку страхом від очікування приходів.



І поки був в окопах пів року у 2022р (до поранення), то прочитав ~10т сторінок.

У середньому трохи більше 50с/д. Мало, в рази менше, порівняно з ерою до інет.залежності, або навіть з походами в гори. Але хоч щось.





Навіть зараз менше.

Інет відволікає...

Серіали зі Штатів.

Намагаюсь зрозуміти, зокрема, куди можна потратити ті 54к$ в рік...

От куди??? Якщо в Україні харчуватись лише сиром, і навіть імпортним, і нічим дешевшим -- то це всього 8-9тис на місяць. 200$+

От що треба робити, куди витрачати, аби пішло вдесятеро більше?

На винайм житла? Чи іпотеку?

А який сенс такого життя, якщо навіть великі заробітки не дають заощаджувати?





Дані про день екологічного боргу https://www.slovoidilo.ua/2023/06/09/in ... in-nastane

показують, що і в цьому амери попереду всієї Землі. Але ж не настільки. Всього у у 2-3 рази більше аніж укри.





І про елоїв.

Якщо в Україні 99% людей вже так розм`якло, що воювати нездатне, навіть і 8-9середніх зарплат, то яка ж тоді ситуація в Америках?

Хто піде воювати?

Хоч би наркомани (за дозу)?

Чи ті 44млн, що нижче рівня бідності (500$/міс?)

Але ж у нас такі категорії чомусь не пішли... Навіть навпаки -- саме читання книг і складання табличок є найрозумнішим вибором у вільний час. Всяко краще, аніж себе накручувати і кришити психіку страхом від очікування приходів.І поки був в окопах пів року у 2022р (до поранення), то прочитав ~10т сторінок.У середньому трохи більше 50с/д. Мало, в рази менше, порівняно з ерою до інет.залежності, або навіть з походами в гори. Але хоч щось.Навіть зараз менше.Інет відволікає...Серіали зі Штатів.Намагаюсь зрозуміти, зокрема,..От куди??? Якщо в Україні харчуватись лише сиром, і навіть імпортним, і нічим дешевшим -- то це всього 8-9тис на місяць. 200$+От що треба робити, куди витрачати, аби пішло вдесятеро більше?На винайм житла? Чи іпотеку?, якщо навіть великі заробітки не дають заощаджувати?показують, що і в цьому амери попереду всієї Землі. Але ж не настільки. Всього у у 2-3 рази більше аніж укри.Якщо в Україні 99% людей вже так розм`якло, що воювати нездатне, навіть і 8-9середніх зарплат, то яка ж тоді ситуація в Америках?Хто піде воювати?Хоч би наркомани (за дозу)?Чи ті 44млн, що нижче рівня бідності (500$/міс?)Але ж у нас такі категорії чомусь не пішли... Bobua

Повідомлень: 2154 З нами з: 24.08.10 Подякував: 111 раз. Подякували: 136 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 тра, 2024 08:52 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути? навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?

Багато знайомих скаржаться, що приходить служба дітей і якщо дорослого нема кілька разів, то можуть навіть почати процедуру позбавлення батьківських прав. Переважно домовляються із власницями квартири, щоб ті в разі перевірки підтверджували, що наглядають за дитиною. Багато знайомих скаржаться, що приходить служба дітей і якщо дорослого нема кілька разів, то можуть навіть почати процедуру позбавлення батьківських прав. Переважно домовляються із власницями квартири, щоб ті в разі перевірки підтверджували, що наглядають за дитиною. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3079 З нами з: 29.07.22 Подякував: 547 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2114211521162117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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