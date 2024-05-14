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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 тра, 2024 11:09
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Продовжуються безрезультатні пошуки роботи чоловіком та жінкою з родини, яка прибула в Канаду за Програмою CUAET 27 лютого.
Роботи немає ніякої. Слава Богу, є подушка безпеки. Крім того, слава Богу, що фактично все харчування Канада надає безкоштовно.
Тут починає спрацьовувати інстинкт самозбереження.
Випадкова зустріч з громадянином Пакистану несподівано принесла хорошу надію чоловіку: пакистанець запропонував прибути на «підробіток» з наведення порядку в приватному будинку на 2 години з оплатою в 15$. Винести весь хлам - завантажити у вантажівку для вивезення.
Людину забрали - працювали - отримали 2*15$.
Задоволений.
В розмові зʼясувалося, що сестра пакистанця тримає в центрі столиці провінції Альберта турецький ресторан.
Ну що ж: призначили чоловіку рандеву з керівництвом ресторана.
Навіть ВПЕРШЕ зароблені в Канаді 30$ можуть призвести до того, що у людини виростуть крила…
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:58
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?
Багато знайомих скаржаться, що приходить служба дітей і якщо дорослого нема кілька разів, то можуть навіть почати процедуру позбавлення батьківських прав. Переважно домовляються із власницями квартири, щоб ті в разі перевірки підтверджували, що наглядають за дитиною.
Ну дети считаются до 12-13 лет в зависимости от страны. И впринципе я бы не сказал что это не правильно. Мб с возрастом конечно перебор и можно было бы снизить порог до 9-10 лет. Но принципиально как по мне так и должно быть. Или по вашему лучше когда родители 6 летних детей самих оставляют на пол дня, которые через раз себе могут чай сделать и еду нагреть?
Помню лет 15 назад у нас соседи так оставляли детей, закончилось тем что спалили балкон снизу - делали бумажные самолетики, поджигали, и пускали с балкона. То еще веселье было всему подъезду )
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