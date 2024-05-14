Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2115211621172118 Додано: Вів 14 тра, 2024 11:09 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Продовжуються безрезультатні пошуки роботи чоловіком та жінкою з родини, яка прибула в Канаду за Програмою CUAET 27 лютого.

Роботи немає ніякої. Слава Богу, є подушка безпеки. Крім того, слава Богу, що фактично все харчування Канада надає безкоштовно.



Тут починає спрацьовувати інстинкт самозбереження.

Випадкова зустріч з громадянином Пакистану несподівано принесла хорошу надію чоловіку: пакистанець запропонував прибути на «підробіток» з наведення порядку в приватному будинку на 2 години з оплатою в 15$. Винести весь хлам - завантажити у вантажівку для вивезення.

Людину забрали - працювали - отримали 2*15$.

Задоволений.

В розмові зʼясувалося, що сестра пакистанця тримає в центрі столиці провінції Альберта турецький ресторан.

Ну що ж: призначили чоловіку рандеву з керівництвом ресторана.

Навіть ВПЕРШЕ зароблені в Канаді 30$ можуть призвести до того, що у людини виростуть крила… akurt

Повідомлень: 9669 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3591 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 тра, 2024 12:58 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути? навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?

Багато знайомих скаржаться, що приходить служба дітей і якщо дорослого нема кілька разів, то можуть навіть почати процедуру позбавлення батьківських прав. Переважно домовляються із власницями квартири, щоб ті в разі перевірки підтверджували, що наглядають за дитиною. Багато знайомих скаржаться, що приходить служба дітей і якщо дорослого нема кілька разів, то можуть навіть почати процедуру позбавлення батьківських прав. Переважно домовляються із власницями квартири, щоб ті в разі перевірки підтверджували, що наглядають за дитиною.

Ну дети считаются до 12-13 лет в зависимости от страны. И впринципе я бы не сказал что это не правильно. Мб с возрастом конечно перебор и можно было бы снизить порог до 9-10 лет. Но принципиально как по мне так и должно быть. Или по вашему лучше когда родители 6 летних детей самих оставляют на пол дня, которые через раз себе могут чай сделать и еду нагреть?

Помню лет 15 назад у нас соседи так оставляли детей, закончилось тем что спалили балкон снизу - делали бумажные самолетики, поджигали, и пускали с балкона. То еще веселье было всему подъезду ) Ну дети считаются до 12-13 лет в зависимости от страны. И впринципе я бы не сказал что это не правильно. Мб с возрастом конечно перебор и можно было бы снизить порог до 9-10 лет. Но принципиально как по мне так и должно быть. Или по вашему лучше когда родители 6 летних детей самих оставляют на пол дня, которые через раз себе могут чай сделать и еду нагреть?Помню лет 15 назад у нас соседи так оставляли детей, закончилось тем что спалили балкон снизу - делали бумажные самолетики, поджигали, и пускали с балкона. То еще веселье было всему подъезду ) slonomag Повідомлень: 504 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 тра, 2024 13:28 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.

Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️ Як в Німеччині зарееструватись біженцем? Таки думаю малого після складання НМТ відправляти. Фіг з тим поступленням тут. Таке враження, що літачок, чим далі, тим більше звалюється в круте піке.Наскільки розумію поступленням там не світить, навіть в штудієнколедж, бо там треба мати, хочаб В1. Одним словом реєструватись біженцем, вчити рік мову на курсах до В1, потім штудієнколедж, потім пробувати поступати? Чи просто, щось схоже на наш технікум відразу поступати(якщо це можливо). 🤷‍♂️

які можуть бути складнощі?



навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?



житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.



питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність? які можуть бути складнощі?навіть не знаю, до 18 років дитина може самостійно поїхати чи має хтось з дорослих бути?житло - кажуть, зараз проблеми з житлом. мої знайомі, які поїхали півроку тому, їхали вже коли хтось на місці знайшов якесь житло.питання, наскільки вистачить для навчання В1. щось мені здається, що має бути хоча б В2. може дійсно думати про якусь робочу спеціальність?

Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати. Хтось з дорослих в будь-якому випадку. Бо... Ну робоча, це дно, краще вже тоді в Україні в Політех.А там, в разі чого Тису перепливати.

Что мешаеть работать (а точнее сидеть на пособии) там и учиться заочно тут?



І про елоїв.

Якщо в Україні 99% людей вже так розм`якло, що воювати нездатне, навіть і 8-9середніх зарплат, то яка ж тоді ситуація в Америках?

Хто піде воювати?

Хоч би наркомани (за дозу)?

Чи ті 44млн, що нижче рівня бідності (500$/міс?)

Але ж у нас такі категорії чомусь не пішли..

Я правильно вас понимаю, что 99% от всех М2760 в Украине - сознательные уклонисты? Что мешаеть работать (а точнее сидеть на пособии) там и учиться заочно тут?Я правильно вас понимаю, что 99% от всех М2760 в Украине - сознательные уклонисты? anduzenko

Повідомлень: 154 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2115211621172118 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор