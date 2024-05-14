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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2116211721182119
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:44

Дійсно було таке: в більшості країн Європи можна було оселитися в готель на термін не більше 3-х днів - безкоштовно. Навіть на сайті Booking була окрема вкладка для пошуку готелів за ціною в нуль або в 1 євро.

Я раз був в готелі в горах в Румунії - це на південь від знаменитого Брашова - місто Predeal - ми зупинилися в досить пристойному готелі - вивчали гірськолижні осередки - то я був здивований: вся територія ЗА готелем та перед готелем була заставлена автівками української реєстрації.
Піднімаючись сходами, почув українську мову - дуже обережно спитав: наші - і дійсно оселилися на 3 доби - номер із сніданком безкоштовно, і дійсно сказали, що мандрують, зупиняючись на 3 доби в кожному готелі.
Зараз точно згадав, що це було на Пасху 2022 року - бо на сніданок в готелі були крашанки.

Але це було досить короткий проміжок часу.
Працювали державі програми підтримки українців - часто ними користувалися в незрозумілий спосіб - наприклад по 1 євро були готелі на віддалених грецьких островах. Як туди можна було попасти - мабуть і греки не розуміли.
Особисто я тих людей не засуджував: була весна 2022 року - паніка - "нерозбериха" - люди виїжджали хто куди мав можливість.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 23:41

  airmax78 написав:Цікаво, а хтось перевіряє наших співвітчизників, коли вони переїжджають в чергову країну на предмет чи вони отримували вже якусь одноразову допомогу на облаштування в країні свого попереднього перебування? В Канаді, я так розумію, це було не на часі.

а що, думаєте скористатися бекдорами в системі?
flyman
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