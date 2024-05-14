Дійсно було таке: в більшості країн Європи можна було оселитися в готель на термін не більше 3-х днів - безкоштовно. Навіть на сайті Booking була окрема вкладка для пошуку готелів за ціною в нуль або в 1 євро.
Я раз був в готелі в горах в Румунії - це на південь від знаменитого Брашова - місто Predeal - ми зупинилися в досить пристойному готелі - вивчали гірськолижні осередки - то я був здивований: вся територія ЗА готелем та перед готелем була заставлена автівками української реєстрації.
Піднімаючись сходами, почув українську мову - дуже обережно спитав: наші - і дійсно оселилися на 3 доби - номер із сніданком безкоштовно, і дійсно сказали, що мандрують, зупиняючись на 3 доби в кожному готелі.
Зараз точно згадав, що це було на Пасху 2022 року - бо на сніданок в готелі були крашанки.
Але це було досить короткий проміжок часу.
Працювали державі програми підтримки українців - часто ними користувалися в незрозумілий спосіб - наприклад по 1 євро були готелі на віддалених грецьких островах. Як туди можна було попасти - мабуть і греки не розуміли.
Особисто я тих людей не засуджував: була весна 2022 року - паніка - "нерозбериха" - люди виїжджали хто куди мав можливість.