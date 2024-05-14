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#<1 ... 2116211721182119 Додано: Вів 14 тра, 2024 22:44 Дійсно було таке: в більшості країн Європи можна було оселитися в готель на термін не більше 3-х днів - безкоштовно. Навіть на сайті Booking була окрема вкладка для пошуку готелів за ціною в нуль або в 1 євро.



Я раз був в готелі в горах в Румунії - це на південь від знаменитого Брашова - місто Predeal - ми зупинилися в досить пристойному готелі - вивчали гірськолижні осередки - то я був здивований: вся територія ЗА готелем та перед готелем була заставлена автівками української реєстрації.

Піднімаючись сходами, почув українську мову - дуже обережно спитав: наші - і дійсно оселилися на 3 доби - номер із сніданком безкоштовно, і дійсно сказали, що мандрують, зупиняючись на 3 доби в кожному готелі.

Зараз точно згадав, що це було на Пасху 2022 року - бо на сніданок в готелі були крашанки.



Але це було досить короткий проміжок часу.

Працювали державі програми підтримки українців - часто ними користувалися в незрозумілий спосіб - наприклад по 1 євро були готелі на віддалених грецьких островах. Як туди можна було попасти - мабуть і греки не розуміли.

Особисто я тих людей не засуджував: була весна 2022 року - паніка - "нерозбериха" - люди виїжджали хто куди мав можливість. akurt

Повідомлень: 9671 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3591 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 тра, 2024 23:41 airmax78 написав: Цікаво, а хтось перевіряє наших співвітчизників, коли вони переїжджають в чергову країну на предмет чи вони отримували вже якусь одноразову допомогу на облаштування в країні свого попереднього перебування? В Канаді, я так розумію, це було не на часі. Цікаво, а хтось перевіряє наших співвітчизників, коли вони переїжджають в чергову країну на предмет чи вони отримували вже якусь одноразову допомогу на облаштування в країні свого попереднього перебування? В Канаді, я так розумію, це було не на часі.

а що, думаєте скористатися бекдорами в системі? а що, думаєте скористатися бекдорами в системі? flyman

Повідомлень: 34989 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1581 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2116211721182119 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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