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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2116211721182119
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:44

Дійсно було таке: в більшості країн Європи можна було оселитися в готель на термін до 3-х днів - безкоштовно. Навіть на сайті Booking була окрема вкладка для пошуку готелів за ціною в нуль або в 1 євро.

Але це було досить короткий проміжок часу.
Працювали державі програми підтримки українців - але інколи пропозиції були дивні - наприклад по 1 євро були готелі на віддалених грецьких островах. Як туди можна було попасти - мабуть і греки не розуміли.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 16:23

Еміграція, заробітчанство

News from USA and from Canada

В мережу виклали дослідження, скільки емігрант може заробити, якщо буде працювати на доставці людям пакетів з бутербродами та піцою.
Це жахлива і одночасно найбільш популярна робота для тих, хто щойно переселився в США або в Канаду.

Свого роду «мальчик на побегушках».
Правда, «мальчику» як правило не менше 40 років.
Зображення
Цифри цікаві:
Загальний час роботи на добу: більше 14 годин (це робота та паузи в очікуванні замовлень);
- чистий час роботи 7 годин 41 хвилина.
- заробіток склав 136,75$.

Що тут варто врахувати:
- весь час «на ногах» та в ситуації, теоретично травмонебезпечній (дорога дорога вулиці будинки ліфти собаки…)
- як я розумію це до податків - хоча вони при таких сумах будуть мінімальними; але будуть.
- теоретично це менше 20$ за годину (мінімалка в багатьох штатах США).
- теоретичний заробіток на рік: 2060*20=41 200 $.

Ну чисто для існування, тому що оренда житла буде забирати в середньому 2000*12=24000$ на рік. Це - з суми після оподаткування.
- на харчування має вистачити.
Не враховані витрати на пальне та можливий ремонт транспортного засобу (наприклад, я сьогодні заплатив на СТО майже 100$: заміна сальників насоса гідравлічного підсилювача керма, з ціною цих сальників та фірмової гідравлічної рідини/масла).

Але більше - фактично - ні на що.

Чи є альтернатива?
Є. Не бути працівником із найнижчою зарплатнею.

Сьогодні спілкувався з Торонто (Канада).
Там мешкає вже третій рік хресник моєї жінки, який закінчив магістратуру університету в Торонто та працює в найбільшому банку Канади.
Спеціальність за дипломом бакалавра - “Міжнародна економіка», спеціальність за дипломом магістра «Економіка».
Я його запитав:
- Я вважаю, що з освітою в тебе особисто получилося все вкрай вдало і вчасно. Що порадив би тим, хто зараз закінчує школу?
(Цитата, спілкується виключно українською):
- Ну, йти на бакалавра в університет, краще в якусь розвинену країну Європи, але й не в міста-«мільйоники»…

Ну ось така думка у людини, яка в минулому році закінчила університет в Торонто та вже отримала підвищення на роботі…
akurt
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  #<1 ... 2116211721182119
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