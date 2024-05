Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2116211721182119 Додано: Вів 14 тра, 2024 22:44 Дійсно було таке: в більшості країн Європи можна було оселитися в готель на термін до 3-х днів - безкоштовно. Навіть на сайті Booking була окрема вкладка для пошуку готелів за ціною в нуль або в 1 євро.



Але це було досить короткий проміжок часу.

Працювали державі програми підтримки українців - але інколи пропозиції були дивні - наприклад по 1 євро були готелі на віддалених грецьких островах. Як туди можна було попасти - мабуть і греки не розуміли. akurt

Додано: Чет 16 тра, 2024 16:23



News from USA and from Canada



В мережу виклали дослідження, скільки емігрант може заробити, якщо буде працювати на доставці людям пакетів з бутербродами та піцою.

Це жахлива і одночасно найбільш популярна робота для тих, хто щойно переселився в США або в Канаду.



Свого роду «мальчик на побегушках».

Правда, «мальчику» як правило не менше 40 років.



Цифри цікаві:

Загальний час роботи на добу: більше 14 годин (це робота та паузи в очікуванні замовлень);

- чистий час роботи 7 годин 41 хвилина.

- заробіток склав 136,75$.



Що тут варто врахувати:

- весь час «на ногах» та в ситуації, теоретично травмонебезпечній (дорога дорога вулиці будинки ліфти собаки…)

- як я розумію це до податків - хоча вони при таких сумах будуть мінімальними; але будуть.

- теоретично це менше 20$ за годину (мінімалка в багатьох штатах США).

- теоретичний заробіток на рік: 2060*20=41 200 $.



Ну чисто для існування, тому що оренда житла буде забирати в середньому 2000*12=24000$ на рік. Це - з суми після оподаткування.

- на харчування має вистачити.

Не враховані витрати на пальне та можливий ремонт транспортного засобу (наприклад, я сьогодні заплатив на СТО майже 100$: заміна сальників насоса гідравлічного підсилювача керма, з ціною цих сальників та фірмової гідравлічної рідини/масла).



Але більше - фактично - ні на що.



Чи є альтернатива?

Є. Не бути працівником із найнижчою зарплатнею.



Сьогодні спілкувався з Торонто (Канада).

Там мешкає вже третій рік хресник моєї жінки, який закінчив магістратуру університету в Торонто та працює в найбільшому банку Канади.

Спеціальність за дипломом бакалавра - “Міжнародна економіка», спеціальність за дипломом магістра «Економіка».

Я його запитав:

- Я вважаю, що з освітою в тебе особисто получилося все вкрай вдало і вчасно. Що порадив би тим, хто зараз закінчує школу?

(Цитата, спілкується виключно українською):

- Ну, йти на бакалавра в університет, краще в якусь розвинену країну Європи, але й не в міста-«мільйоники»…



