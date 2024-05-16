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Дійсно було таке: в більшості країн Європи можна було оселитися в готель на термін до 3-х днів - безкоштовно. Навіть на сайті Booking була окрема вкладка для пошуку готелів за ціною в нуль або в 1 євро.
Але це було досить короткий проміжок часу. Працювали державі програми підтримки українців - але інколи пропозиції були дивні - наприклад по 1 євро були готелі на віддалених грецьких островах. Як туди можна було попасти - мабуть і греки не розуміли.
В мережу виклали дослідження, скільки емігрант може заробити, якщо буде працювати на доставці людям пакетів з бутербродами та піцою. Це жахлива і одночасно найбільш популярна робота для тих, хто щойно переселився в США або в Канаду.
Свого роду «мальчик на побегушках». Правда, «мальчику» як правило не менше 40 років. Цифри цікаві: Загальний час роботи на добу: більше 14 годин (це робота та паузи в очікуванні замовлень); - чистий час роботи 7 годин 41 хвилина. - заробіток склав 136,75$.
Що тут варто врахувати: - весь час «на ногах» та в ситуації, теоретично травмонебезпечній (дорога дорога вулиці будинки ліфти собаки…) - як я розумію це до податків - хоча вони при таких сумах будуть мінімальними; але будуть. - теоретично це менше 20$ за годину (мінімалка в багатьох штатах США). - теоретичний заробіток на рік: 2060*20=41 200 $.
Ну чисто для існування, тому що оренда житла буде забирати в середньому 2000*12=24000$ на рік. Це - з суми після оподаткування. - на харчування має вистачити. Не враховані витрати на пальне та можливий ремонт транспортного засобу (наприклад, я сьогодні заплатив на СТО майже 100$: заміна сальників насоса гідравлічного підсилювача керма, з ціною цих сальників та фірмової гідравлічної рідини/масла).
Але більше - фактично - ні на що.
Чи є альтернатива? Є. Не бути працівником із найнижчою зарплатнею.
Сьогодні спілкувався з Торонто (Канада). Там мешкає вже третій рік хресник моєї жінки, який закінчив магістратуру університету в Торонто та працює в найбільшому банку Канади. Спеціальність за дипломом бакалавра - “Міжнародна економіка», спеціальність за дипломом магістра «Економіка». Я його запитав: - Я вважаю, що з освітою в тебе особисто получилося все вкрай вдало і вчасно. Що порадив би тим, хто зараз закінчує школу? (Цитата, спілкується виключно українською): - Ну, йти на бакалавра в університет, краще в якусь розвинену країну Європи, але й не в міста-«мільйоники»…
Ну ось така думка у людини, яка в минулому році закінчила університет в Торонто та вже отримала підвищення на роботі…