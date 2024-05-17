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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2116211721182119
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:44

Дійсно було таке: в більшості країн Європи можна було оселитися в готель на термін до 3-х днів - безкоштовно. Навіть на сайті Booking була окрема вкладка для пошуку готелів за ціною в нуль або в 1 євро.

Але це було досить короткий проміжок часу.
Працювали державі програми підтримки українців - але інколи пропозиції були дивні - наприклад по 1 євро були готелі на віддалених грецьких островах. Як туди можна було попасти - мабуть і греки не розуміли.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:36

Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.liga.net/all/opinion/kakie- ... -v-ukraine
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:46

  rjkz написав:https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine

Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині?
kyk
 
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