kyk написав: rjkz написав:
https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine
Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині?
Дуже правильне зауваження. Оприлюднена думка чергового горе-иксперта.
Насправді війна в Україні повинна хвилювати виключно українців.
Якщо говорити ширше, то треба аналізувати те, як невірні багаторічні невірні дії пересічних українців привели до нинішньої війни.
Всі винні.
Коли йшли голосувати за невідомих збоченців, то треба було думати.
ГоловОМ, а не ногОМ.
В цьому сенсі згадую далекий десь перший десяток років ХХІ сторіччя.
Чекаю тролейбус, на зупинці - приклеєно оголошення про пораду голосувати за класного легіня - вумного досвідченого та батька дитини.
Наведено навіть фото.
Все б нічого, але я його знаю як облупленого: він ніхто, якийсь там м.н.с. в горе-забутому на сьогодні університеті, і дитини - в якого точно немає, бо я знаю і його, жінку (сіра миша без здібностей), і його особисто (бо один раз, будучі у відряджені, жили в одному номері готеля).
Але балотується на типу «народного» типу депутата.
З дитиною, якої ніколи в тій родині не існувало (а на фото є).
Було цікаво? Звідки взялася за тиждень дитина.
Зʼясував: усиновлення заради красивого фото на вибори.
ЛОхи бігли голосувати за легіня аж бігом.
Буває.
Прикол в тому, що усиновлення було заради виборів, а потім - за часів Янека - людина стала в типу «народним» -хі-хі-хі - керувати багато років всім державним майном України. (!)
Отак вас дурять.
Отак ви - можете ображатися - дурять і свою дружину, і своїх дітей, і своїх онуків, і свою країну..
На жаль…
А хто за нього голосував?
А учасникі форуму - і було це 15 років тому.
Ось тоді і закладалися підвалини краху.
Класика: думати треба головОМ, а не ногоОМ.
Але хто ж на це здатний?