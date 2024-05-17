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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2116211721182119
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:44

Дійсно було таке: в більшості країн Європи можна було оселитися в готель на термін до 3-х днів - безкоштовно. Навіть на сайті Booking була окрема вкладка для пошуку готелів за ціною в нуль або в 1 євро.

Але це було досить короткий проміжок часу.
Працювали державі програми підтримки українців - але інколи пропозиції були дивні - наприклад по 1 євро були готелі на віддалених грецьких островах. Як туди можна було попасти - мабуть і греки не розуміли.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:36

Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.liga.net/all/opinion/kakie- ... -v-ukraine
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:46

  rjkz написав:https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine

Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:47

  kyk написав:
  rjkz написав:https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine

Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині?


Дуже правильне зауваження. Оприлюднена думка чергового горе-иксперта.

Насправді війна в Україні повинна хвилювати виключно українців.
Якщо говорити ширше, то треба аналізувати те, як невірні багаторічні невірні дії пересічних українців привели до нинішньої війни.
Всі винні.

Коли йшли голосувати за невідомих збоченців, то треба було думати.
ГоловОМ, а не ногОМ.
В цьому сенсі згадую далекий десь перший десяток років ХХІ сторіччя.
Чекаю тролейбус, на зупинці - приклеєно оголошення про пораду голосувати за класного легіня - вумного досвідченого та батька дитини.
Наведено навіть фото.
Все б нічого, але я його знаю як облупленого: він ніхто, якийсь там м.н.с. в горе-забутому на сьогодні університеті, і дитини - в якого точно немає, бо я знаю і його, жінку (сіра миша без здібностей), і його особисто (бо один раз, будучі у відряджені, жили в одному номері готеля).
Але балотується на типу «народного» типу депутата.
З дитиною, якої ніколи в тій родині не існувало (а на фото є).
Було цікаво? Звідки взялася за тиждень дитина.
Зʼясував: усиновлення заради красивого фото на вибори.
ЛОхи бігли голосувати за легіня аж бігом.
Буває.
Прикол в тому, що усиновлення було заради виборів, а потім - за часів Янека - людина стала в типу «народним» -хі-хі-хі - керувати багато років всім державним майном України. (!)
Отак вас дурять.
Отак ви - можете ображатися - дурять і свою дружину, і своїх дітей, і своїх онуків, і свою країну..
На жаль…
А хто за нього голосував?
А учасникі форуму - і було це 15 років тому.
Ось тоді і закладалися підвалини краху.
Класика: думати треба головОМ, а не ногоОМ.
Але хто ж на це здатний?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:10

  kyk написав:
  rjkz написав:https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine

Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині?


1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".
Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности.
2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны. Я сделал все, чтобы они не находились в опасности. Как Вы думаете, после, без преувеличений, титанических усилий, приложенных для достижения цели, я должен "в знак протеста" (с) и несогласия с позицией политического руководства США касательно объема и характера помощи Украине, вернуться в Украину?
Вы, собственно, какую позицию касательно войны и Вашего участия в ней придерживаетесь? Поделитесь с форумом, а мы это обсудим.
rjkz
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