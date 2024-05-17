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#<1 ... 2116211721182119 Додано: Вів 14 тра, 2024 22:44 Дійсно було таке: в більшості країн Європи можна було оселитися в готель на термін до 3-х днів - безкоштовно. Навіть на сайті Booking була окрема вкладка для пошуку готелів за ціною в нуль або в 1 євро.



Але це було досить короткий проміжок часу.

Працювали державі програми підтримки українців - але інколи пропозиції були дивні - наприклад по 1 євро були готелі на віддалених грецьких островах. Як туди можна було попасти - мабуть і греки не розуміли. akurt

Повідомлень: 9676 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3592 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:36 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.liga.net/all/opinion/kakie- ... -v-ukraine rjkz

Повідомлень: 16637 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8350 раз. Подякували: 5231 раз. Профіль 6 3 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:46 rjkz написав: https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine

Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині? Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині? kyk Повідомлень: 1070 З нами з: 24.01.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:47 kyk написав: rjkz написав: https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine

Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині? Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині?



Дуже правильне зауваження. Оприлюднена думка чергового горе-иксперта.



Насправді війна в Україні повинна хвилювати виключно українців.

Якщо говорити ширше, то треба аналізувати те, як невірні багаторічні невірні дії пересічних українців привели до нинішньої війни.

Всі винні. Дуже правильне зауваження. Оприлюднена думка чергового горе-иксперта.Насправді війна в Україні повинна хвилювати виключно українців.Якщо говорити ширше, то треба аналізувати те, як невірні багаторічні невірні дії пересічних українців привели до нинішньої війни.Всі винні. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 тра, 2024 23:16, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9676 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3592 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:10 kyk написав: rjkz написав: https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine

Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині? Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині?



1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".

Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности.

2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны. Я сделал все, чтобы они не находились в опасности. Как Вы думаете, после, без преувеличений, титанических усилий, приложенных для достижения цели, я должен "в знак протеста" (с) и несогласия с позицией политического руководства США касательно объема и характера помощи Украине, вернуться в Украину?

Вы, собственно, какую позицию касательно войны и Вашего участия в ней придерживаетесь? Поделитесь с форумом, а мы это обсудим. 1. Я неоднократно тут писал, что Западом помощь выделяется именно в том количестве, чтобы Украина оказывала сопротивление, но не могла восстановить в полном объеме свою территориальную целостность. По моему мнению, даже если это случится, это не будет автоматически окончанием войны. Рашке ничего не будет мешать фигачить ракетами по Украине со своей территории. Так что в первую очередь - это МОЕ мнение. И не настолько оно хитроумное, чтобы его не разделял "черговий иксперд".Я-же писал тут, на этой ветке, пока хищник терзает одну жертву - остальные в относительной безопасности.2. Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны. Я сделал все, чтобы они не находились в опасности. Как Вы думаете, после, без преувеличений, титанических усилий, приложенных для достижения цели, я должен "в знак протеста" (с) и несогласия с позицией политического руководства США касательно объема и характера помощи Украине, вернуться в Украину?Вы, собственно, какую позицию касательно войны и Вашего участия в ней придерживаетесь? Поделитесь с форумом, а мы это обсудим. rjkz

Повідомлень: 16637 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8350 раз. Подякували: 5231 раз. Профіль 6 3 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:49 rjkz написав: Как Вы думаете, после, без преувеличений, титанических усилий, приложенных для достижения цели, я должен "в знак протеста" (с) и несогласия с позицией политического руководства США касательно объема и характера помощи Украине, вернуться в Украину?

Как Вы думаете, после, без преувеличений, титанических усилий, приложенных для достижения цели, я должен "в знак протеста" (с) и несогласия с позицией политического руководства США касательно объема и характера помощи Украине,

Имея на руках американский паспорт и разговаривая исключительно на английском, можете осторожно походить вокруг американского посольства в Киеве. Имея на руках американский паспорт и разговаривая исключительно на английском, можете осторожно походить вокруг американского посольства в Киеве. UA Повідомлень: 8303 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1840 раз. Подякували: 2238 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:07 rjkz написав: kyk написав: rjkz написав: https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine https://www.liga.net/all/opinion/kakie-strany-seychas-zainteresovany-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine

Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині? Підтримуєте думку чергового експерта? Не важко користуватися прихистком країни, якій вигідна війна на вашій Батьківщині?

Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны. Я сделал все, чтобы они не находились в опасности. Как Вы думаете, после, без преувеличений, титанических усилий, приложенных для достижения цели, я должен "в знак протеста" (с) и несогласия с позицией политического руководства США касательно объема и характера помощи Украине, вернуться в Украину?

Мое нынешнее положение во времени и пространстве обусловлено решением, принятым в результате сопоставления фактов и умозаключений 9 лет назад. Имея на руках на тот момент 2-х детей дошкольного возраста, я не имел морального права подвергать их жизнь и будущее рпасности ввиду неотвратимой войны. Я сделал все, чтобы они не находились в опасности. Как Вы думаете, после, без преувеличений, титанических усилий, приложенных для достижения цели, я должен "в знак протеста" (с) и несогласия с позицией политического руководства США касательно объема и характера помощи Украине, вернуться в Украину?

Знаходячись в гостях у іншій країні, яка вас пустила до себе - варто прикрити писдак, як пишуть колеги на форумі. Щоб не сталось так, що через декілька років ви перетворитесь на аналог кацапів, які все життя сидять в Америці і клянуть її. Знаходячись в гостях у іншій країні, яка вас пустила до себе - варто прикрити писдак, як пишуть колеги на форумі. Щоб не сталось так, що через декілька років ви перетворитесь на аналог кацапів, які все життя сидять в Америці і клянуть її. kyk Повідомлень: 1070 З нами з: 24.01.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2116211721182119 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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